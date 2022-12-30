«Сторож» для АКБ и для машины: такой вам точно нужен!

Роль выключателя «массы» в современных условиях изучили эксперты «За рулем».

Давно это было – еще в прошлом тысячелетии. В 1999 году мы опубликовали материал о различных размыкателях (выключателях) «массы». И уже в те времена отмечали, что в автопром пришла микроэлектроника, а потому установка дополнительных механических переключателей может показаться странной.

Однако для многих автовладельцев они интересны даже сегодня.

Преимущества? Их минимум три

На автомобилях, которые больше простаивают, нежели ездят, подобные выключатели пресекают утечки тока во внешних цепях, предотвращая преждевременный разряд аккумуляторной батареи.

Одновременно они предотвращают возможное возгорание припаркованной машины вследствие неисправностей в проводке.

Наконец, это простейшие противоугонные устройства, отключающие все цепи, включая пусковые. Никаких код-грабберов и прочих современных штучек они не боятся. И ломаться в них, по сути, нечему. А цены – не заоблачные.

Какие недостатки?

Недостатков у выключателей «массы» тоже хватает.

Многие современные автомобили болезненно воспринимают даже кратковременное отключение АКБ – обнуляется оперативная память, фиксируется некая ошибка, порой блокируется пуск мотора – мол, пожалуйте на сервис. Да и просто всякий раз выставлять часы на передней панели – занятие для терпеливых.

Для ежедневного использования выключатели «массы», в целом, тоже не подходят: всякий раз лазить под капот не каждому захочется.

Впрочем, есть изделия с дистанционным управлением. Но главный недостаток многих подобных выключателей связан с их контактным сопротивлением. При стартерном пуске мотора ток в штатной цепи достигает нескольких сотен ампер, и любое дополнительное сопротивление может резко снижать его. Вся энергия при этом уйдет на разогрев этого контакта, а стартер даже не вздрогнет. Поэтому основной электрический показатель таких устройств – величина падения напряжения на коммутирующем элементе.

Эксперимент «За рулем»

Величину падения напряжения на коммутирующем элементе мы и решили оценить в первую очередь, купив для испытаний пять выключателей «массы» разных типов.

В нашей прошлой работе эксперты НИИАЭ указывали, что при токе 50 А это напряжение не должно превышать 200 мВ. Мы решили ужесточить испытания, кратковременно пропустив через тестируемые изделия токи в 500 А: для русской зимы и мощного двигателя с загустевшим моторным маслом это вполне нормальная величина.

Участники

А23-9В, КНР Примерная цена 1800 ₽

Заявленный ток коммутации 300 (450) А

Рабочих положений переключателя не два, а три: в последнем случае рукоятку можно вынуть. Замыкание контактов происходит поворотной пластиной, которая наползает на неподвижные контакты сбоку. Это обеспечивает самоочистку контактных поверхностей от окислов и нагара. При плохом контакте есть надежда восстановить его многократными включениями-выключениями.

Монтируется устройство в отверстие большого диаметра, сверлить которое в кузове автомобиля не хочется. Такое крепление скорее подойдет для утилитарного внедорожника, пикапа, катера или яхты. Ak-Sa Battery isolator switch 06-013, Турция Примерная цена 1100 ₽

Заявленный ток коммутации не указан

Заморский переключатель смотрится симпатично. Управляющий флажок съемный, что хоть немножко, да повышает «противоугонность» изделия. Корпус собран на четырех медных заклепках. Внутри головки двух медных контактных болтов замыкает толстая медная пластина.

Принцип работы такой же, как в реле стартера. Чтобы смонтировать выключатель, придется городить самодельный кронштейн.

ВК-318Б, Россия Примерная цена 350 ₽

Заявленный ток коммутации 50 А

Этот переключатель участвовал еще в тесте 1999 года, однако до сих пор не сошел со сцены. Пользоваться неказистым изделием просто: включение-выключение осуществляют поворотом пластмассовой рукоятки на 90 градусов. Непонятно, почему изготовители указывают откровенно низкий ток коммутации, если реальные токи могут быть значительно выше.

Из недостатков отметим, что конструкция переключателя рассчитана на крепление к зачищенному металлу кузова, поэтому подключить его в разрыв именно стартерного провода, не разрывая остальные цепи, затруднительно. Дистанционный выключатель массы ДВМ1, Россия Примерная цена 5000 ₽

Заявленный ток коммутации 250 (400) А

Устройство напоминает распаечную коробку для производственных помещений. Довольно сложная электронная схема, управляемая фиксирующейся кнопкой, в конечном счете, определяет положение двухпозиционного механического реле. Но, несмотря на механическое контактное устройство, размыкатель потребляет небольшой ток в состоянии покоя – примерно 1 мА.

Монтаж в тесном моторном отсеке автомобиля столь громоздкого устройства может быть затруднен. Но дистанционное управление существенно облегчает использование. SD-004EU Стоп Разряд Примерная цена 4800 ₽

Заявленный ток коммутации 520 А

Устройство предназначено для защиты аккумулятора от разряда при оставлении включенных потребителей, долгой стоянке либо «прожорливой» сигнализации. ­Благодаря гибким настройкам может быть удобным, не требующим никакого вмешательства выключателем массы.

К примеру, можно настроить его так, что оно будет отключать массу вскоре после поездки, ориентируясь на напряжение батареи 12,6 В. А можно установить низкий порог в районе 11,7 В, но тогда питание будет всегда включено, кроме очень длительных простоев автомобиля.

Никаких механических контактов в приборе нет, а применено твердотельное полупроводниковое реле. Именно поэтому мы не стали его вскрывать. Это всё равно, что распилить микросхему для изучения принципа работы. Падение напряжения невелико. К недостаткам можно отнести ток потребления около 1,5 мА даже когда цепи автомобиля отключены. Монтаж прост – устройство устанавливается прямо на минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Подводим итоги

Результаты порадовали: ни один переключатель не возомнил себя нагревательным элементом и не посадил на себе излишние вольты. Что касается рекомендаций, то они неоднозначны.

Тем, кого противоугонные функции не волнуют, подойдет SD‑004EU «Стоп Разряд» – это устройство будет своевременно отключать батарею, если ее разряд станет критическим для последующего пуска мотора.

– это устройство будет своевременно отключать батарею, если ее разряд станет критическим для последующего пуска мотора. Для тех, кто не имеет желания лишний раз лазить под капот, подойдет калужский ДВМ1: это единственный в нашей выборке выключатель, которым можно управлять из салона.

Оставшуюся тройку изделий объединяет их максимальная утилитарность: можно выбирать по внешнему виду.

Результаты испытаний выключателей массы

Наименование Падение напряжения при токе 500 А, мВ А23-9В 300 Ak-Sa 260 ВК-318Б 160 ДВМ1 200 SD-004EU Стоп Разряд 210

