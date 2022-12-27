Разрядиться батарея может на любом автомобиле. Поэтому давайте еще раз вспомним несколько простых советов, которые помогут избежать серьезных проблем.

1. Проверьте провода

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Не используйте для «прикуривания» тонкие провода.

Причем снаружи они могут казаться солидными. На самом деле провод в них часто бывает небольшого сечения, а объем придает пышная изоляция. Такие сгодятся только для длительной подзарядки подсевшей АКБ.

А вот стартерный (пусковой) ток в несколько сотен ампер они пропустить не смогут: сначала раскалятся, а потом сгорят. Это неэффективно и небезопасно.

Так ведут себя некачественные пусковые провода на морозе. Под толстым слоем пластика прячется тоненькая токонесущая жила, которая не рассчитана на большие пусковые токи.

2. Загляните в инструкцию

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Любопытно, но в инструкциях к автомобилям ничего нет про «прикуривание» других машин. Да и как «прикурить» свой автомобиль, сказано далеко не во всех руководствах по эксплуатации.

Некоторые марки (например, Nissan и Subaru) запрещают при «прикуривании» касаться корпусов автомобилей. Другие (в частности Mazda) требуют перед этой процедурой обязательно пускать мотор машины-донора.

И еще один нюанс. При отключении батареи на машине-доноре (чтобы ее бортовая электроника уж точно не пострадала!) обязательно собьются индивидуальные настройки, хранящиеся в оперативной памяти. А фирма Ауди отмечает, что возможны ошибки в блоках управления, а также «временные ограничения в работе отдельных функций, а некоторые системы придется адаптировать с помощью определенных манипуляций».

Иными словами, тому, кто помогает, потом тоже может понадобиться помощь.

Комментарий эксперта

Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ

Можно ли использовать для «прикуривания» гибриды?

«При соблюдении общих правил, о которых неоднократно писали на страницах журнала „За рулем“, можно как „прикурить“ гибридный автомобиль, так и, наоборот, запитаться от его 12-вольтовой системы электропитания. Низковольтная и высоковольтная цепи у него разделены и выполняют разные функции».

3. Паркуйте автомобиль правильно

Если аккумуляторная батарея на вашей машине уже полуживая, старайтесь парковаться так, чтобы при необходимости был доступ к АКБ. Часто бывает так, что машина стоит носом в сугробе, а по бокам припаркованы другие автомобили. Ни подъехать к ней, ни откатить не получается. В этом случае выручат либо очень длинные провода, либо бустер. Но такие средства спасения есть далеко не у каждого.

Бустер — штука неплохая, но иногда его энергии может не хватить. Особенно если он долгое время валялся в промерзшем багажнике.

4. Ищите неисправность

Если уже посадили штатную батарею после многочисленных включений стартера, а мотор так и пустился — не стоит напрасно разряжать еще и аккумулятор на автомобиле-донора. Ищите причину неисправности: возможно, заглючила сигнализация или вода в бензобаке превратилась в ледяную кашицу и закупорила приемную сеточку топливного насоса.

5. Оцените размер батареи

Никогда не пытайтесь пустить многолитровый дизельный мотор замерзшего внедорожника или микроавтобуса от маленькой легковушки. Ее штатная батарея изначально не рассчитана на чрезмерные токи, а потому повышенную нагрузку может не выдержать.

Ток, протекающий по нихромовой ленте, составляет около 400 А. Стартер солидного автомобиля, промерзшего на морозе, может потребовать вдвое больше.

6. Подключайтесь по очереди

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Какой провод цеплять первым — плюсовой или минусовой? Согласно законам электротехники, разницы нет, а с точки зрения безопасности — есть.

Если сначала подключить минусовой провод, то любое касание плюсовым кузова или двигателя будет равносильно короткому замыканию. Поэтому сначала соединяем «плюсовые» клеммы. И тогда никакие касания не страшны: если только случайно не уронить минусовой провод точно на плюсовую клемму.

Вот эта «клякса» еще недавно была клеммой штатного провода. Однако плохой контакт при испытаниях за несколько секунд изменил ее до такого состояния. Будьте очень аккуратны при подключении проводов.

Комментарий специалиста

Роман Тимашов, директор по сервису «Автодом Алтуфьево»:

«Восстановить работу двигателя при полностью разряженном аккумуляторе возможно за счет подключения к аккумулятору другого авто. Запустить двигатель можно от автомобиля с аналогичным напряжением бортовой сети. Нельзя заряжать аккумулятор легковушки от АКБ грузовика. Стоит отметить, что системы современных автомобилей чувствительны к резким скачкам напряжения. Подобный способ подзарядки авто за счет АКБ другого автомобиля связан с рисками. Так, от перепадов напряжения и коротких замыканий электроника может дать сбой и даже выйти из строя. В данном случае лучше всего вызвать специалистов официального дилерского центра, которые приедут на место остановки и возобновят бесперебойную работу двигателя». «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.