5 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022 — журнал За рулем

5 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022

Их мы выбрали из нескольких десятков тестов, опубликованных в этом году в журнале и на сайте.

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По зарулевской традиции при проведении экспертиз мы всегда ставим себя на место потребителя, приобретая товары в розничной сети, а не получая их непосредственно от производителя. Поэтому результаты всегда отражают реальную картину рынка.

Освежим в памяти итоги наиболее значимых работ. По удачному стечению обстоятельств многие из испытанных деталей и аксессуаров необходимы (или как минимум полезны) в условиях зимней эксплуатации автомобиля.

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Буксировочные тросы

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Мы испытали дюжину буксировочных тросов с заявленной нагрузкой в 7 т по цене от 400 до 1150 рублей. Почему именно 7 тонн? Обычно нагрузку выбирают с двойным запасом, ориентируясь на массу буксируемой машины. А легковой автомобиль не может весить больше 3,5 т.

Большинство тросов не выдержали. Из двенадцати испытанных всего один оказался нормальным! Поэтому лучше приобретать тросы с большей заявленной нагрузкой.

Зимой это особенно актуально, потому что машину из сугроба часто требуется вызволять рывком.

Почему рывком? Потому что буксировщик тоже находится на скользкой поверхности. И создать необходимое усилие при движении внатяг не может — колеса буксуют. Значит, буксировщик должен набрать скорость, чтобы выдернуть застрявшего из снежного плена. А для рывка нужен более прочный трос.

5 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022Даже моноприводной седан может вытянуть кроссовер, если удастся создать рывок достаточной силы. А для этого нужен крепкий трос.
Даже моноприводной седан может вытянуть кроссовер, если удастся создать рывок достаточной силы. А для этого нужен крепкий трос.

Автоодеяла

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Мы испытали пять утеплителей двигателя (автоодеяла) по цене 1500 — 2000 рублей. Это универсальные аксессуары без привязки к конкретной модели автомобиля. Для сравнения в качестве народного средства им в компанию взяли древний ватник.

Ожидаемые достоинства таких автоодеял — сокращение времени прогрева двигателя (особенно дизельного) и замедление его остывания.

Испытания на редакционном Ларгусе дали неплохие результаты. Двигатель во время стоянок остывал медленнее. При этом одеяло укутывает и двигатель, и АКБ. Поэтому батарея в сильный мороз быстрее прогревается и начинает принимать заряд.

Еще одно достоинство автоодеяла — оно заметное снижает шум.

Есть и противопоказания: не следует применять автоодеяло владельцам автомобилей, двигатель которых страдает масложором. Ведь для проверки уровня и доливки масла одеяло приходится снимать. А качественно его заправить во все щели и так, чтобы не касалось движущихся частей, довольно тяжело и не быстро.

5 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022Одеяло из толстой негорючей ткани с наполнителем хорошо держит тепло и снижает шум. Но не все испытанные образцы показали хорошие результаты.
Одеяло из толстой негорючей ткани с наполнителем хорошо держит тепло и снижает шум. Но не все испытанные образцы показали хорошие результаты.

Продолжение — на следующей странице.

5 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022

Их мы выбрали из нескольких десятков тестов, опубликованных в этом году в журнале и на сайте.

5 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022 — фото 13806435 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022 — фото 13806445 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022 — фото 13806465 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022 — фото 13806475 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022 — фото 13806485 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022
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