5 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022

По зарулевской традиции при проведении экспертиз мы всегда ставим себя на место потребителя, приобретая товары в розничной сети, а не получая их непосредственно от производителя. Поэтому результаты всегда отражают реальную картину рынка.
Освежим в памяти итоги наиболее значимых работ. По удачному стечению обстоятельств многие из испытанных деталей и аксессуаров необходимы (или как минимум полезны) в условиях зимней эксплуатации автомобиля.
Буксировочные тросы
Мы испытали дюжину буксировочных тросов с заявленной нагрузкой в 7 т по цене от 400 до 1150 рублей. Почему именно 7 тонн? Обычно нагрузку выбирают с двойным запасом, ориентируясь на массу буксируемой машины. А легковой автомобиль не может весить больше 3,5 т.
Большинство тросов не выдержали. Из двенадцати испытанных всего один оказался нормальным! Поэтому лучше приобретать тросы с большей заявленной нагрузкой.
Зимой это особенно актуально, потому что машину из сугроба часто требуется вызволять рывком.
Почему рывком? Потому что буксировщик тоже находится на скользкой поверхности. И создать необходимое усилие при движении внатяг не может — колеса буксуют. Значит, буксировщик должен набрать скорость, чтобы выдернуть застрявшего из снежного плена. А для рывка нужен более прочный трос.
Автоодеяла
Мы испытали пять утеплителей двигателя (автоодеяла) по цене 1500 — 2000 рублей. Это универсальные аксессуары без привязки к конкретной модели автомобиля. Для сравнения в качестве народного средства им в компанию взяли древний ватник.
Ожидаемые достоинства таких автоодеял — сокращение времени прогрева двигателя (особенно дизельного) и замедление его остывания.
Испытания на редакционном Ларгусе дали неплохие результаты. Двигатель во время стоянок остывал медленнее. При этом одеяло укутывает и двигатель, и АКБ. Поэтому батарея в сильный мороз быстрее прогревается и начинает принимать заряд.
Еще одно достоинство автоодеяла — оно заметное снижает шум.
Есть и противопоказания: не следует применять автоодеяло владельцам автомобилей, двигатель которых страдает масложором. Ведь для проверки уровня и доливки масла одеяло приходится снимать. А качественно его заправить во все щели и так, чтобы не касалось движущихся частей, довольно тяжело и не быстро.
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