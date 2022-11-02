Переживет ли аккумулятор зиму? 6 простых мини-тестов

Точный ответ на этот вопрос дать трудно. Но предположить, опираясь на статистику и науку, все же можно.

1. Смотрим нормативы

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Согласно п. 7.3.3 ГОСТ Р 53165–2020, средний срок службы батарей в эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев при пробеге не больше 90 000 км или 3000 моточасов. Для батарей с уменьшенным расходом воды — не менее 48 месяцев, но не более 100 000 км пробега.

Но эти показатели являются оценочными статистическими величинами, которые используют исключительно для планирования сроков замены АКБ. Они не служат основанием для выставления рекламаций.

2. Опираемся на реальную статистику

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В реальной эксплуатации аккумулятор в среднем служит 4–5 лет. Личный рекорд я поставил на Жигулях из 1970-х — девять лет. Батарея была то ли болгарская, то ли югославская. Антирекорд: новая АКБ, купленная взамен умершей, стала быстро разряжаться в первый же год.

Статистика по пробегу также неоднозначная: заводские батареи на машинах из редакционного парка обычно выхаживали около 100 тысяч км.

В любом случае, если возраст или пробег автомобиля соответствует указанным величинам, нужно быть морально готовым к скорой замене.

3. Измеряем напряжение

Стоит внимательно прислушиваться к пуску мотора. Если на первых же секундах появляется заунывный вой, сопровождаемый притуханием световых индикаторов, — батарея разряжена.

Оценим состояние бортового электрооборудования: измерим напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе. Если оно составляет 14,0–14,4 В, к генератору и проводке претензий нет.

При работающем моторе напряжение должно быть примерно таким.

Тогда нужно проконтролировать напряжение на клеммах батареи спустя хотя бы пару часов после выключения двигателя. При более раннем замере показания могут быть завышенными. Нормой считается 12,6 В.

Если прибор покажет 12,3 В и меньше — батарея подсевшая. АКБ надо зарядить и дальше понаблюдать за ее поведением. Если не будет держать заряд — покупайте новую.

Не все производители устанавливают глазок, да и толку от него мало. Ведь он показывает уровень электролита и его плотность лишь в одной банке из шести.

4. Анализируем условия эксплуатации

Может случиться, что батарея не виновата. Обычно такое явление наблюдается зимой при коротких пробегах и максимальном количестве включенных энергопотребителей.

При каждом пуске АКБ отдает часть энергии, но восполнять силы не успевает. Времени на прогрев недостаточно, а холодная батарея заряд не принимает.

В таких условиях даже новая АКБ долго не протянет. Поэтому необходимо ее периодически подзаряжать.

Если АКБ подсела и стартер не крутит, можно воспользоваться литиевым или конденсаторным пускачом. Он не подзаряжает батарею, только помогает пустить мотор.

5. Оцениваем внешний вид

Бывают ситуации, в которых все понятно без измерительных приборов.

Если на батарее есть трещины или потеки электролита — такую АКБ нужно срочно менять.

Обычно корпус АКБ трескается вследствие образования льда при замерзании в незаряженном состоянии. Но возможны и повреждения после ДТП.

6. Учитываем человеческий фактор

Вот несколько типичных ситуаций, когда владелец своими руками сокращает срок службы батареи.

Припарковал машину, забыв выключить освещение. После нескольких глубоких разрядов АКБ может не ожить вследствие сульфатации пластин.

Ездил с неисправным генератором, проскальзывающим ремнем и т.п. В итоге недозаряд, сульфатация и выход из строя.

Не завелся, посадил батарею «в ноль» и надолго бросил машину в таком состоянии. Такую АКБ на морозе может разорвать на куски.

Перегружал батарею чрезмерными токами через инвертор — от болгарки до микроволновки.





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