Больше не гремит: простое решение проблемы навязчивых звуков в авто
Многие уверены, что от стука передних тормозных суппортов на автомобиле Chevrolet Aveo T300, да и на многих других моделях концерна GM, практически не избавиться. Я же решил эту проблему еще в 2018 году, и по сей день она меня не беспокоит.
В тормозном суппорте одна направляющая идет с резиновой втулкой, а другая – без. Мало того, что со временем появляется стук, так еще неравномерно изнашиваются диск и колодки. Я купил пару ремкомплектов, где две направляющих с резинками (на фото слева), а две – без. Поставил только две, которые с втулками, нанеся смазку для направляющих. Стук исчез и до сих пор не появляется. В дальнейшем, при замене дисков и колодок, заметил, что износ стал равномерным.
А. Атаманчук, г. Таганрог
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Отзывы о Chevrolet Aveo (6)
Хороший свет фар. Удобное водительское сидение. Неплохая динамика и приемлемый расход бензина.
Неадекватная работа тормозов, странные срабатывания ABS. Отсутствие комфорта для задних пассажиров в дальних поездах.
Содержание автомобиля не доставляло проблем. В основном менял только расходники и мелочи по подвеске. Не смотря на уход GM из России на нашем рынке большой выбор запчастей и всегда можно найти адекватные сервисы для постгарантийного обслуживания. За три года автомобиль незначительно потерял в цене, удалось продать его за хорошие деньги.