Больше не гремит: простое решение проблемы навязчивых звуков в авто

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В тормозном суппорте одна направляющая идет с резиновой втулкой, а другая – без
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Читатель «За рулем» рассказал, как избавиться от стука тормозных суппортов

Делаем потише: хотя бы один источник шума в авто можно «загасить»

Многие уверены, что от стука передних тормозных суппортов на автомобиле Chevrolet Aveo T300, да и на многих других моделях концерна GM, практически не избавиться. Я же решил эту проблему еще в 2018 году, и по сей день она меня не беспокоит.

В тормозном суппорте одна направляющая идет с резиновой втулкой, а другая – без. Мало того, что со временем появляется стук, так еще неравномерно изнашиваются диск и колодки. Я купил пару ремкомплектов, где две направляющих с резинками (на фото слева), а две – без. Поставил только две, которые с втулками, нанеся смазку для направляющих. Стук исчез и до сих пор не появляется. В дальнейшем, при замене дисков и колодок, заметил, что износ стал равномерным.

А. Атаманчук, г. Таганрог

В тормозном суппорте одна направляющая идет с резиновой втулкой, а другая – без
В тормозном суппорте одна направляющая идет с резиновой втулкой, а другая – без

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За РулемРевин Алексей
Фото:За РулемА. Атаманчук
Фото:За РулемА. Атаманчук
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Отзывы о Chevrolet Aveo (6)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chevrolet Aveo  2014
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Хороший свет фар. Удобное водительское сидение. Неплохая динамика и приемлемый расход бензина.

Недостатки:

Неадекватная работа тормозов, странные срабатывания ABS. Отсутствие комфорта для задних пассажиров в дальних поездах.

Комментарий:

Содержание автомобиля не доставляло проблем. В основном менял только расходники и мелочи по подвеске. Не смотря на уход GM из России на нашем рынке большой выбор запчастей и всегда можно найти адекватные сервисы для постгарантийного обслуживания. За три года автомобиль незначительно потерял в цене, удалось продать его за хорошие деньги.

+2