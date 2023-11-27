Больше не гремит: простое решение проблемы навязчивых звуков в авто

Читатель «За рулем» рассказал, как избавиться от стука тормозных суппортов

Многие уверены, что от стука передних тормозных суппортов на автомобиле Chevrolet Aveo T300, да и на многих других моделях концерна GM, практически не избавиться. Я же решил эту проблему еще в 2018 году, и по сей день она меня не беспокоит.

В тормозном суппорте одна направляющая идет с резиновой втулкой, а другая – без. Мало того, что со временем появляется стук, так еще неравномерно изнашиваются диск и колодки. Я купил пару ремкомплектов, где две направляющих с резинками (на фото слева), а две – без. Поставил только две, которые с втулками, нанеся смазку для направляющих. Стук исчез и до сих пор не появляется. В дальнейшем, при замене дисков и колодок, заметил, что износ стал равномерным.

А. Атаманчук, г. Таганрог

В тормозном суппорте одна направляющая идет с резиновой втулкой, а другая – без

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