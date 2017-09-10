«За рулем» выяснил, что скрывается под привлекательной оберткой Chevrolet Aveo второго поколения, который покинул российский рынок раньше положенного срока.

Кузов не имеет слабых мест, подверженных коррозии. Поэтому ржавчина без следов внешнего воздействия, к примеру, на арках или крышке багажника под накладкой укажет, прежде всего, на некачественный ремонт после аварии или мелких повреждений. Лакокрасочное покрытие не отличается высоким качеством (это давно стало отличительной чертой современного автопрома) — сколы появляются довольно быстро, хотя и долго не корродируют. В целом уровень коррозионной стойкости кузова Aveo выше среднего, если сравнивать его с одноклассниками.

Из истории модели НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2011 года; заводской индекс Т300

КУЗОВА: седан, пятидверный хэтчбек

РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновый, Р4, 1,6 л (115 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, А6

ПРИВОД: передний

РЕСТАЙЛИНГ: 2016 год — значительно изменилась передняя часть кузова: обновленная головная светотехника, новые бампер, решетка радиатора и капот; появились светодиодные фонари и расширился список дополнительных опций

КРАШ-ТЕСТЫ: 2011 год, EuroNCAP; общая оценка — пять звезд: защита взрослых пас­сажиров — 95%; защита детей — 87%; защита пешеходов — 54%; системы содействия безопасности — 93%.

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Уход любого автогиганта с нашего рынка — печальное событие. Ликвидируются рабочие места, оскудевает выбор машин, который и без того не отличается особым разнообразием. После того как в 2015 году концерн General Motors практически свернул свою деятельность в России, был поставлен крест на поставках массовых моделей Chevrolet и Opel. И если одни досрочно отправились на пенсию почти на излете карьеры, то другие не дожили даже до рестайлинга. Среди них — Chevrolet Aveo второго поколения.

Aveo для нашего рынка имел крайне ограниченный пул модификаций — в отличие от других рынков. Все машины оснащались лишь бензиновым мотором 1.6. Хэтчбек предлагали только с автоматом, хотя седан можно было купить и с механической коробкой.

Aveo второго поколения оперативно поставили на конвейер ГАЗа в Нижнем Новгороде, но за недолгий период своей российской жизни он не сумел завоевать особую популярность, хотя свою нишу все-таки занял и по сей день может похвастаться неплохой ликвидностью на вторичном рынке.

Многие элементы отделки салона заметно теряют свой товарный вид к 100 000 км. Эта тенденция — общая для массовых моделей концерна GM. По состоянию салона подержанного Aveo довольно просто определить реальный пробег автомобиля.

При осмотре салона подержанного Aveo первым делом обратите внимание на состояние обшивки руля — она сдается одной из первых. Довольно быстро затираются кнопки, ручка селектора коробки передач и обивка сидений.

Одна из болячек многих моделей концерна GM, в том числе Aveo, - малый срок жизни элемента обогрева подушки водительского сиденья. Обычно он не доживает до 100 000 км. Благо элемент доступен как отдельная запчасть, а его замена обойдется во вменяемые деньги.

Распространены случаи, когда с шайбы-регулятора направления потоков воздуха на панели управления системой вентиляции соскакивает тросик. Чаще всего это случается зимой. Чтобы надеть тросик обратно, нужно снять панель и заправить его в направляющие механизма на обратной стороне шайбы.

Сайлент-блоки задней балки [1] живут недолго. После 60 000 км начинают расслаиваться и рваться. Из-за этого развал задних колес сильно уходит в плюсовые значения и идет активный износ шин. Оригинальные сайлент-блоки доступны как отдельные запчасти. Их замена стоит вменяемых денег. От неоригинальных лучше воздержаться — достойных заменителей на рынке пока нет.

Ресурс задних амортизаторов [2] Aveo скромен. Примерно после 50 000 км они начинают течь из-за того, что корродирующий шток быстро протирает манжету. Также до 100 000 км отслаиваются и в итоге рвутся нижние втулки креплений амортизаторов к балке. Причем они недоступны в виде отдельных запчастей (нет даже заменителей), поэтому приходится менять амортизатор в сборе. Неофициальные СТО предпочитают ставить неоригинальные амортизаторы KYB. У них соотношение цены и качества более выигрышное по сравнению с заводскими.

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Передние амортизаторы и их опорные подшипники [3] меняют редко. Хорошо показали себя также шаровые опоры и сайлент-блоки передних рычагов.

Стойки переднего стабилизатора — расходники. Обычно они не выдерживают больше 50 000 км.

Классический гидроусилитель руля не доставляет хлопот. Желательно только раз в 30 000 км менять в нем масло, так как оно очень быстро загрязняется. Гидрорейка надежна и не докучает стуками и течами. Рулевые тяги и наконечники меняют крайне редко. И у Aveo, в отличие от старшей модели Chevrolet Cruze, не гудит насос ГУРа.

Распространенная болячка Aveo — громыхание скоб передних тормозных суппортов [4]. Часто еще до 50 000 км в них разбивает направляющие втулки, зазор чрезмерно увеличивается, и они начинают сильно дребезжать. Чтобы отсрочить замену скоб, желательно раз в год делать полноценную профилактику тормозных механизмов с чисткой и смазкой направляющих. Это касается многих родственных моделей концерна GM.

После нескольких зим из-за воздействия реагентов отгнивают и начинают дребезжать тепловые экраны на выхлопной магистрали [5]. Они идут только в сборе с длинными участками труб, которые очень дóроги, поэтому сервисмены ограничиваются снятием теплозащиты. Пока не замечено, чтобы в отсутствие тепловых экранов страдали те или иные близко расположенные резиновые элементы, например пыльник внутреннего ШРУСа правого привода.

Механическая 5-ступенчатая коробка серии D16





Механическая 5-ступенчатая коробка серии D16 докучает только частыми течами сальников приводов. Эта болячка проявляется в основном в межсезонье, при сильном перепаде температур. В остальном это надежный агрегат с высоким ресурсом основных элементов.

Масло в коробке желательно менять хотя бы раз в 100 000 км, чтобы гарантированно продлить срок ее службы. Процедура подразумевает снятие поддона (в нем отсутствует сливная пробка), поэтому не удивляйтесь высокой цене за работы.

На Aveo установлена 6-ступенчатая автоматическая коробка серии 6Т30 производства GM. Она известна по автомобилям Chevrolet Cruzе и Opel Astra J. Это семейство (6Т30/6Т40) имеет репутацию очень капризного и ненадежного. Однако у многих моделей-носителей этих коробок, выпущенных после 2012 года, частота неисправностей заметно сократилась — производитель явно проделал работу над ошибками. Но всё равно многие проблемы остались, ведь конструкция не изменилась. С серьезными и дорогостоящими поломками могут запросто столкнуться и владельцы Aveo. Качественный и полноценный ремонт 6Т30 обходится в 130 000 рублей.

Шестиступенчатая автоматическая коробка серии 6Т30

Основные болячки 6Т30/6Т40: малый ресурс мехатрона (блок управления солено­идами, расположенный в поддоне) и его клапанов, а также разрушение стопорных колец тормозных барабанов высших передач (начиная с третьей). Все эти мины замедленного действия обычно срабатывают после 100 000 км, но иногда не дожидаются и 50 000 км.

Неисправность платы мехатрона и солено­идов чаще всего приводит к сгоранию пакетов фрикционов. Об этом свидетельствуют рывки, появляющиеся при переключениях.

По мнению специалистов, занимающихся ремонтом этих автоматов, плата мехатрона повреждается из-за скопления продуктов износа на ее контактах. Поэтому желательно менять масло в агрегате хотя бы каждые 45 000 км. При ремонте автомата мехатрон иногда удается восстановить, а вот соленоиды всегда обновляют по умолчанию.

Разрушение стопорных колец тормозных барабанов также сопровождается появлением рывков при переключениях передач. Важно не прозевать этот момент: осколки колец могут попасть в зацепление зубьев планетарных передач и убить другие детали коробки. В этом случае ремонт будет экономически нецелесообразен.

Атмосферный бензиновый двигатель 1.6 (115 л.с.) принадлежит к серии F16D4. Он не имеет принципиальных отличий от моторов этого семейства, которыми снаряжаются более успешные и возрастные собратья Aveo, в том числе Chevrolet Cruze и Opel Astra H. Механическая часть F16D4 не страдает от серьезных болячек, основа вполне надежна и обладает достойным ресурсом. Хорошую репутацию «железа» портит навесное оборудование. К моменту появления Aveo Т300 производитель частично снизил количество досадных промахов, однако так и не вытравил их полностью.

Атмосферный бензиновый двигатель 1.6

Примерно к 100 000 км сдаются фазо­вращатели. В некоторых случаях они начинают отчетливо греметь в первые секунды после пуска холодного мотора, но чаще об их износе сигнализирует лампа неисправности двигателя. Моторы GM чувствительны даже к небольшому рассогласованию фаз. Хотя на Aveo муфты меняют реже, чем, например, на Крузе. Фазовращатели могут некорректно работать также из-за забитых фильтров на их управляющих соленоидах. Производитель даже проводил сервисную акцию, которая подразумевала бесплатное снятие фильтров. Однако соленоиды, как и фазовращатели, имеют ограниченный ресурс — и обычно их меняют вместе.

Заявленный срок службы ремня ГРМ составляет 150 000 км, но сервисмены рекомендуют сократить интервал до 100 000–120 000 км. При замене ремня важно использовать специнструмент для фиксации распредвалов.

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Очень часто нерадивые сервисмены ломают пластиковые задающие кольца на распредвалах, по которым работают датчики их положения. Это вызывает появление букета ошибок, что затрудняет поиск первопричины. Утешает, что кóльца доступны как отдельные запчасти.

Распространенная болячка — течь насоса охлаждающей жидкости. Обычно он сдается к 100 000 км. Важно не пропустить момент возникновения течи и не довести мотор до перегрева из-за значительной потери антифриза. Это приводит к быстрому отказу других элементов системы охлаждения, которые и так не блещут ресурсом.

Встречаются разношерстные проблемы с электронным термостатом и его окружением. Иногда его пластиковый корпус коробит или он даже трескается, что приводит к значительным течам антифриза. В обоих случаях корпус приходится менять.

Часто отказывает датчик температуры антифриза, расположенный сверху корпуса термостата. Из-за этого появляется масса сигналов об ошибках, которые могут указывать на неисправность других систем двигателя. Этот сенсор доступен как отдельная запчасть. Отказавший датчик включения вентилятора придется менять в сборе с корпусом термостата. Обычно при этом загорается лампа неисправности двигателя.

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Мало живут патрубки системы охлаждения, идущие к «печке». Обычно их заменяют ближе к 100 000 км. Часто текут прокладки теплообменника, который охлаждает моторное масло антифризом. А на машинах первых партий массово меняли датчики давления масла, через которые жидкость лилась ручьем.

Еще одна старая болячка мотора F16D4 — модуль зажигания. Индивидуальные катушки встроены в единую рампу, и при отказе одной из них приходится менять узел в сборе. Обычно это случается на пробеге 70 000–80 000 км.

На Aveo часто ремонтируют генератор: в одних случаях — по причине шума подшипника, в других — из-за отсутствия зарядки. Правда, этим страдают в основном возрастные машины с пробегом за 100 000 км.

Малым ресурсом отличаются опоры двигателя. Первой сдается нижняя, а затем — правая. Обычно обе опоры не доживают до 100 000 км.

ИТОГ

Chevrolet Aveo страдает от досадных детских болячек, хотя и в меньшей степени, чем более возрастные собратья по концерну GM. При подборе подер­жанной машины избегайте модификаций с автоматической коробкой — ее ремонт обойдется очень дорого. В остальном, даже при обилии возможных неисправностей, содержание Aveo будет не слишком обременительным, хотя нервы он подпортит знатно.

Александр Булатов, старший менеджер отдела оценки автомобилей с пробегом компании «У Сервис+» СЛОВО ПРОДАВЦУ Chevrolet Aveo занимает особенное место в своем сегменте. С одной стороны, он значительно отстает по потребительским качествам от лидеров класса в лице тройки бестселлеров Rio/Solaris/Polo Sedan, находясь практически на последних позициях. С другой — именно поэтому Aveo получает ценовое преимущество. Свежий автомобиль в хорошем состоянии и с прозрачной историей на 100 000–150 000 рублей дешевле упомянутых конкурентов. Это существенная разница, и потому Aveo славится неплохой ликвидностью. Материалы по теме Как не купить автомобиль с таксомоторным прошлым — инструкция ЗР Хорошо продаются все модификации Aveo, разве что хэтчбеки подолгу зависают на площадках автосалонов. У машины лишь два уровня комплектации с незначительной разницей в количестве дополнительных опций. Поэтому покупатели смотрят в первую очередь на состояние автомобиля. Версии с механикой и с автоматом востребованы примерно одинаково. Я рекомендую покупать Aveo с кузовом седан и механической коробкой, так как в адрес автомата много технических нареканий. Ценник не должен превышать 400 000 руб­лей. Идеальный вариант — свежий автомобиль 2013–2014 годов выпуска за 350 000 рублей. При последующей продаже через пару лет такой экземпляр практически не потеряет в цене. При подборе автомобиля внимательно изучите его историю — на рынке хватает Aveo из таксопарков.

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Несмотря на значительное сокращение модельного ряда Chevrolet и Opel в России и даже уход с рынка, запчасти для этих автомобилей доступны всегда, без перебоев. Причем рынок предлагает не только весь спектр оригинальных запчастей, но и массу добротных заменителей.

Благодарим за помощь в подготовке материала клубный сервис Chevrolet — автотехцентр SLOK (slok.su).

Фото автора и фирмы Chevrolet