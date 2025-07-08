Как защитить кузов автомобиля в жару: советы эксперта

Эксперт Тимашов рассказал, как защитить лакокрасочное покрытие автомобиля летом

Летняя жара оказывает серьезное влияние на лакокрасочное покрытие автомобиля. Экстремальная солнечная активность ведет к чрезмерному нагреву кузова и салона автомобиля. Краска выгорает, могут образоваться пятна и тусклость, отмечает директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– Сок, почки и пыльца деревьев особенно негативно влияют на лакокрасочное покрытие авто. Например, некоторые следы от липы не устраняются даже после полировки кузова.

Следы помета птиц разрушают лакокрасочное покрытие подобно кислоте. В случае несвоевременного устранения на кузове автомобиля могут оставаться пятна или даже начаться отслоение лакокрасочного покрытия.

Рекомендации, чтобы защитить лакокрасочное покрытие автомобиля в летний сезон

Спасаемся от солнечной активности. Нужно переставить автомобиль в тень, закрыть салон специальными защитными панелями, использовать чехол для кузова автомобиля. Перед сезоном обработать кузов автомобиля полиролями с эффектом защиты от ультрафиолета.

Сок, почки и пыльцу деревьев необходимо смывать сразу. Не рекомендуется удалять пятна сухой тряпкой с применением растворителей. Полировка и нанесение защитных средств на лакокрасочное покрытие снижает интенсивность адгезии посторонних предметов.

Что касается птичьего помета и насекомых, то трудности с парковкой ограничивают возможность не ставить автомобиль в районе скопления птиц. Желательно смыть следы насекомых и помета как можно скорее, отмечает специалист. Обработка стекол специальным составом облегчает удаление следов насекомых с поверхности.

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