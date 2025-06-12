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Советы по уходу за автомобилем: чего избегать в летнюю жару?

Юлия Трушкова: мойка автомобиля под солнцем опасна для лакокрасочного покрытия

В летний период автомойку следует проводить не под прямыми солнечными лучами, чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия, заявила директор по сервису компании «РОЛЬФ» Юлия Трушкова.

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Она объяснила, что это может привести к образованию разводов, пятен и микротрещин на лаке. Также важно не оставлять загрязнения на кузове надолго, так как высокая температура может способствовать их въеданию в покрытие.

Рекомендуется мыть машину каждые 7-10 дней и использовать защитные составы, такие как воск и полироль, чтобы снизить прилипание пыли и предотвратить выгорание.

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По словам Трушковой, машину лучше парковать в тени, так как солнечное воздействие негативно сказывается на её состоянии.

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Эксперт по безопасности автомобилей Евгений Ладушкин также отметил, что в жару езда по раскаленному асфальту может стать опасной, так как велика вероятность перегрева шин, что негативно сказывается на управляемости автомобиля.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 152
12.06.2025 
Фото:Unsplash
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