Два комплекта колес занимают всего 1 м³ — мы это проверили. Стоит ли платить за это пространство коммерсантам, предоставляющим услуги по хранению шин, или лучше выделить местечко на балконе? «За рулем» изучил все плюсы и минусы каждого способа.

На дисках или без них?

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Часть автолюбителей, в первую очередь из соображений экономии, предпочитают не покупать комплект дисков ко второму комплекту шин. При сезонной смене покрышек их каждый раз монтируют на единственный комплект дисков. Такой способ подойдет тем, кто очень много ездит. Ведь при этом каждый комплект шин до момента полного износа переживает не больше четырех или пяти процессов бортировки. Такое количество особо не навредит шинам. Например, для Лады Гранты комплект дисков обойдется от 3200 рублей, плюс один шиномонтаж — около тысячи рублей. А если два раза в год перебортировать шины, каждый раз отдавая по тысяче, то уже на третий год покупка дисков отобьется. Конечно, многое зависит от размеров шин и дисков, а также материала дисков. Легкосплавные могут быть намного дороже.

Если пробеги небольшие, примерно по 5000 км за зиму, то целесообразнее докупить к зимнему комплекту шин диски. Ведь при этом шиномонтажный станок не будет дважды в сезон воздействовать на бортовые кольца шин. Так шины проживут дольше.

Услуга по сезонному хранению шин

Процесс перемонтажа комплекта шин на диски производится только на специальном оборудовании в шиномонтажной мастерской. В солидных шинных центрах заодно предлагают и услугу по сезонному хранению резины. Это удобно, ведь все равно без визита в мастерскую своими шинами не воспользуешься. За год в столичном регионе за хранение шин с вас возьмут от 6000 рублей (500 руб. в месяц). Если оставите колеса в сборе с дисками, то услуга обойдется в сумму от 8000 рублей. В любом случае будет дешевле, если заключите договор на длительный срок. В чем недостаток такого способа? Основных, два:

Полной уверенности в том, что ваши шины или комплект колес в сборе будут храниться правильно, нет. Приходится верить на слово сотрудникам таких шинных центров. Часто хранение шин осуществляется на удаленном складе. Так что клиентов просят заранее (за 3–5 дней) сообщать желаемую дату получения шин, чтобы их успели доставить в мастерскую. А вдруг срочно нужны хотя бы две шины? Например, у вас есть нешипованная зимняя резина, а вы повредили во второй половине сезона летнюю шину, а в багажнике — докатка. Вполне резонно доездить сезон и на двух липучках — с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Один из складов, на котором хранятся шины клиентов шиномонтажа. Обратите внимание на лежащую плашмя шину без диска на переднем плане. Приплюснутый вид шин подсказывает, что и другие тоже без дисков. А такой способ хранения неправильный.

Имейте в виду, что если сменный комплект шин у вас на дисках, то являться на поклон в шиномонтаж каждые полгода вам уже необязательно. Разговоры о том, что балансировка остро необходима каждый сезон, поддерживаются, прежде всего, сотрудниками шиномонтажных мастерских. На мой взгляд, если на колесе нет повреждений или потерянных балансировочных грузиков, а при движении с характерными для вашего стиля езды скоростями не ощущается биение, то и балансировку можно отложить до будущих времен.

Склад временного хранения

В качестве эксперимента мы уместили два комплекта колес и в 1 м³. Но так хранить их нельзя.

Если в семье несколько автомобилей, то есть смысл использовать склад временного хранения. Так дешевле.

Достаточно арендовать ячейку нужного объема. Цена в Москве за объем 1 м³ составляет от 1000 рублей в месяц. Для двух комплектов колес хватит 2 м³. Зато здесь вы сами расположите шины правильно.

К тому же шины с дисками и без них занимают одинаковый объем. Так что для колес в сборе арендовать склад временного хранения выгоднее, чем воспользоваться услугой по хранению на складе шинного центра — там, напомню, за колеса попросят больше, чем за шины без дисков.

На балконе или в гараже?

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Самый выгодный вариант — хранить шины на своей территории. Вариантов много: балкон, сарай, гараж, подвал — у кого что есть. На балконе шины надо защитить о солнечных лучей, а температурные перепады сочтем допустимым злом, ведь и новые шины теплых или кондиционированных складов не видят. В гараже неприятностью может быть повышенная влажность. По весне гараж может немного подтапливать. тогда шины лучше разместить на стеллаже или подвесить на стенах с помощью крюков.

Хранить на собственной территории удобно, если освоите самостоятельную замену колес. Иначе вам каждый раз придется везти сменный комплект в шиномонтаж. Для самостоятельно замены нужно обязательно обзавестись подкатным домкратом (штатным производить замену неудобно и не всегда безопасно), удобный баллонным ключом и портативным компрессором. Такой джентльменский набор может обойтись в сумму порядка 7000 рублей. В этом случае сможете не тратить деньги на услугу по переобувке и менять колеса тогда, когда этого потребует погода, а не когда в шиномонтажках не будет километровых очередей.

Поставив колеса, не забудьте проверить и довести до нормы давление.

Обязательные условия

Каким бы способом хранения вы ни воспользовались, важно соблюсти несколько условий. Шины или колеса в сборе должны быть хорошо отмыты от зимних реагентов или летней грязи и высушены. Их следует упаковать в полиэтиленовые пакеты или специальные чехлы для хранения. Правда, на складах для хранения чехлы, скорее всего, попросят снять, чтобы они не мешали идентифицировать комплект шин. Да и порваться могут. Зачем сотрудникам склада лишние проблемы и ответственность. Ничего не поделаешь, таковы правила.

Шины без дисков нельзя складывать стопкой. Их нужно располагать вертикально в один ряд. Влажность в помещении не должна быть выше 60%, а температура от ноля до 25°C. При хранении на балконе или под навесом необходимо исключить попадание солнечных лучей. Если храните колеса целиком, то удостоверьтесь, что давление в них не слишком низкое. Для хранения достаточно 2,2 бара. Можно ориентироваться также на рекомендованное производителем вашего автомобиля давление. После этого колеса следует упаковать в пакеты и сложить стопкой (не более четырех) или развесить по стене на крючках за отверстия в диске.

Памятка по хранению шин и колес в сборе. а — шины, б — колеса в сборе.

А можно вообще не менять?

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Есть автовладельцы, которые вообще не меняют шины — это любители всесезонной резины. Совсем редкий случай, когда человек круглый год использует зимнюю нешипованную резину. Штраф за это не предусмотрен. И если ездить очень осторожно — то можно. Но оно вам надо?

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Если готовы переобувать машину самостоятельно, то выгоднее иметь второй комплект шин на дисках и хранить их на балконе или в гараже. При этом вы не зависите от очередей на шиномонтажах. Если же не хотите возиться с заменой колес и при этом готовы довериться сотрудникам шинных компаний, то воспользуйтесь услугой по сезонному хранению. Аренда склада для этих же нужд выглядит золотой серединой как по тратам, так и по удобству.

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