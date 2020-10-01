10 прикольных штук для автомобиля. Оно вам надо!

В каком подшипнике у вас гудит, как снять обивку двери и не повредить пластик и краску, чем разжать хитрый хомут? — помогут специнструменты, которые мы нашли для вас на Алиэкспрессе.

1. Автомобильный стетоскоп

Все вращающиеся детали издают шум. Определить, кто «запел фальшиво», поможет стетоскоп. В отличие от классического докторского, автомобильный заканчивается длинным щупом, который прижимают к диагностируемым местам. Звук, усиленный мембраной, покажет, какой подшипник пора заменить. Приобрести такого «слухача» можно за 500 рублей.

Стетоскоп может определить, например, передний или задний подшипник генератора «запел».

2. Монтажные лопатки

Снять обивку двери или разобрать консоль панели приборов, где стоит магнитола, бывает нелегко. Если поддевать детали ножом или отверткой, остаются царапины на пластике и краске. Выход есть: использовать специальные пластмассовые лопатки. Одни позволят без последствий отсоединить одну деталь от другой. Другие, похожие на гвоздодер, служат для удаления пистонов. Цены за набор из нескольких видов лопаток начинаются от 120 рублей.

При снятии обивки одной двери можно сломать пистонов на сумму большую, чем вы потратите на инструмент.

3. OBD-сканер

Слышали про сканер ELM 327? Он подсоединяется в диагностический разъем OBD 2 (такой есть почти у всех машин), и передает считанные с него данные на смартфон через Bluetooth. Но сконнектить девайсы по воздуху не всегда получается. Куда надежнее работают сканеры, которые присоединяются к разъему автомобиля кабелем. Они считывают коды ошибок и сразу дают расшифровку, сверяясь с собственной базой данных. И ошибки с их помощью можно стереть. На устройства можно установить бесплатное обновление. Цены на такие сканеры начинаются от 2800 рублей.

Сканер без проблем поместится в бардачке.

4. Ключи для тормозных трубок

При замене тормозных шлангов или отворачивании штуцеров тормозных трубок рожковый ключ обычно «слизывает» грани небольшого (10–11 мм) шестигранника. А применить головку нельзя — мешает тормозная трубка. Для таких операций существуют спецключи, охватывающие пять граней штуцера. Выпускаются они с двумя зевами, рассчитанными на разные размеры, например, 8х10 или 9х11. Замерьте штуцеры трубок на вашем автомобиле и закажите нужный ключ. Цены начинаются от 200 рублей.

Ключи с большим размером зева подойдут для отворачивания штуцеров трубок гидроусилителя рулевого управления.

5. Резиновая опора для домкрата

Приспособление позволяет поберечь порог автомобиля при подъеме подкатным домкратом. В магазинах резиновые опоры встречаются часто, но у представленного есть одна интересная особенность — глубокий продольный паз, благодаря которому давление на порог распределяется более равномерно. И с такой опоры машина никогда не соскользнет. Приобрести можно за 250 рублей.

Резиновая опора немного увеличивает высоту подхвата домкрата, что может быть критично для автомобилей с низко расположенными порогами.

6. Пассатижи для хомутов

Хороши пружинные хомуты, используемые на автомобилях в системе охлаждения, питания, вентиляции картера, гидроусилителе руля. При многократных циклах нагрева-охлаждения шлангов они не ослабляют хватку, как червячные хомуты. Но их трудно снимать и ставить на место. Специальные плоскогубцы ценой от 650 рублей облегчат эту работу. На концах губок выполнены поворотные захваты, фиксирующие концы хомута.

В рукоятку пассатижей встроен храповик, позволяющий фиксировать несколько степеней сжатия.

7. Обжимные плоскогубцы

Прошли времена, когда человек, работающий с электрикой автомобиля, зачищал провода ножиком и устанавливал наконечники, обжимая их пассатижами. Специализированный инструмент, позволяющий выполнить обе эти операции, можно купить за 600 рублей. Он позволяет зачищать провода разного диаметра и надежно запрессовывать наконечники проводов трех самых массовых размеров.

Плоскогубцы снабжены эргономичными рукоятками с покрытием «софт-тач».

8. Съемник кислородного датчика

Кислородный датчик, или лямбда-зонд, заменяют в среднем раз в 100 000 км пробега. Хотя в последнее время это стали делать чаще. Кроме того, первый лямбда-зонд выворачивают, чтобы посмотреть на состояние керамических сот нейтрализатора. Тут пригодится набор инструмента, включающий в себя специальные головки и метчики для прогонки резьбы под датчик. Обычным ключом или головкой при снятии не обойдешься, потому что из датчика выходит провод с крупным разъемом. А в наборе имеется высокая головка, вдоль всей высоты которой идет паз для провода. Цены на такие наборы начинаются от 1500 рублей.

Инструменты упакованы в компактную коробочку и не потеряются.

9. Контрольная лампа

Светодиодные лампы уже повсюду. В контрольных лампах тоже должен стоять полупроводниковый прибор, но лампа накаливания для этих целей лучше. Она проверяет цепь пусть небольшим, но реальным током. А светодиод зажжется и при малой утечке — например, через слой ржавчины. Светодиодом сложнее оценить изменение яркости. А классическая «контролька» с лампой не имеет полярности и работает в диапазоне 6–24 В, то есть пригодна даже для грузовиков. Приобрести такое устройство можно по цене от 200 рублей.

Такой «контрольке» найдется место в гараже каждого автолюбителя, занимающегося ремонтом.

10. Фиксатор ГРМ

Большинство современных моторов имеют схему газораспределительного механизма с двумя распредвалами. Тем, кто меняет ремень самостоятельно, поможет устройство, фиксирующее шестерни обоих распредвалов. Валы под действием пружин клапанов отходят от правильного позиционирования. Застопорить их поможет фиксатор, за который просят от 400 рублей.

Фиксатор универсален и подойдет для замены ремня подавляющего большинства двухвальных двигателей.

Полезные автоаксессуары для осени мы собрали тут.

Первая помощь в борьбе с бездорожьем — браслеты противоскольжения и цепи на колеса.

Фото: AliExpress