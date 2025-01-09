Машина не завелась в мороз? Вот что надо проверить в первую очередь

Что делать, если двигатель не пускается в холода – 7 советов

Российских морозов боятся даже стандарты. Так, согласно ГОСТ Р 54120–2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества», бензиновый мотор в базовом оснащении обязан пускаться лишь до 20 градусов мороза, а дизельный – всего до минус 10 градусов.

К счастью, автопроизводители подходят к ситуации неформально: например, автомобили Лада всех семейств рассчитаны на пуск при температуре окружающего воздуха до –27 °C «без участия водителя в управлении дроссельной заслонкой». Но что делать конкретному автовладельцу, чья машина начиталась стандартов и отказывается пускаться на морозе?

Начнем с электричества

Диагностика аккумуляторной батареи на практике выглядит банально: при попытке пуска вместо бодрого «жжжж» раздается заунывное «у‑у‑у‑у»… А порой и вообще ничего не раздается – разве что индикаторы в комбинации приборов грустно притухают.

Как правило, виновата батарея – старая или разряженная. Иногда, правда, проблема в окислившихся клеммах и полюсных выводах, но сейчас это редкость. Батарею надо подзарядить или менять, хотя порой спасают дедовские приемы.

Если ситуация позволяет, решить проблему помогает прогрев аккумуляторной батареи в емкости с горячей водой. Но это дело не пяти минут, а как минимум получаса.

На практике первую помощь обычно оказывает прикуривание от другого автомобиля или пуск с помощью бустера.

Причины умирания батареи известны. Как правило, помимо ее преклонного возраста (4–5 лет и более), виноваты короткие зимние поездки, когда АКБ тратит энергию на пуск мотора, а компенсировать ее не успевает: зарядка на холоде практически не идет.

Для проверки тока потребления необходимо разомкнуть минусовую цепь, сняв клемму с батареи, и включить между выводом батареи и клеммой тестер в режиме амперметра «до 10 А». Закрыть все двери и подождать, когда машина «заснет». После этого – ­проверить ток.

Реже встречаются неисправности генератора. Проверить это несложно: после пуска двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля должно быть выше 14 В. И даже при включении обогревателей, фар и прочих потребителей оно не должно заметно снижаться.

Порой виновата забывчивость владельца, оставившего машину с включенными фарами. Полно случаев, когда всю энергию из батареи высасывает на парковке дурной тюнинг типа ошибочно подключенной «автомузыки» или охранной сигнализации. Здесь желательно померить ток потребления бортовой сетью. У полностью исправного автомобиля он не должен превышать 0,05–0,07 А.

Если аккумуляторная батарея просто разрядилась, то поможет «прикуривание». А если батарею владелец сам высадил безуспешными попытками пуска, то это бесполезно.

Довольно редкая «электрическая» неисправность – капризы стартера. Такое встречается на побитых жизнью автомобилях: закоротка обмоток, обгоревшие ламели и так далее. В теплую погоду подобный инвалид еще как-то крутит коленвал, но с приходом холодов силенок уже не хватает. Скорее всего, стартер придется поменять.

Свечи и масло

Свечи обычно капризничают вследствие естественного износа, а также при наличии сильного масложора. Нормального искрообразования при этом точно не будет.

У дизелей огромную роль в пуске играют свечи накаливания. Даже в теплую погоду без них двигатель едва пускается и плохо работает до полного прогрева. А уж в морозы без исправных свечей – никуда. Проконтролировать их работу можно по символу в комбинации приборов. Современные системы управления двигателем способны определять перегорание таких свечей по возросшему сопротивлению цепи питания.

Что касается моторного масла, то даже при вязкости 10W‑40 оно должно устраивать владельца до –25 °C. В холодных регионах есть смысл заливать «пятерки» типа 5W‑30, 5W‑40 или «нулевки» 0W‑20, 0W‑30, 0W‑40.

Свеча накаливания дизельного двигателя. Часть спирали, расположенная в носике, ­разогревается до большей температуры.

Где топливо?

Если автомобиль бензиновый, грешить на топливо можно только при попадании в систему воды. Такое редко, но всё же случается. Чтобы полностью прекратить подачу бензина, воды должно быть достаточно много.

А вот у дизелеводов топливо бывает виновато сплошь и рядом. Вам точно заправили зимнее или межсезонное ДТ? Если нет, то даже при морозце в 5–10 градусов вместо жидкости в топливном баке образуется нечто гелеподобное. Лечение одно – в теплое помещение на эвакуаторе. Впрочем, услугу по отогреву любых автомобилей часто оказывают сервисмены с тепловыми пушками.

В холодных краях дизель зачастую можно пустить, только отогрев тепловой пушкой.

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