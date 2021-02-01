Зимние средства для дизтоплива: нашли эффективные

Проверяли антигели и размораживатели.

Очередная экспертиза дизельного топлива вновь подтвердила, что далеко не на всех АЗС зимой продают зимнее ДТ.

Если доверия к АЗС нет, лучше заранее залить в бак антигель. Это — средство профилактики, а не лечения: когда топливо замерзло, такие препараты уже бессильны. Однако продаются и так называемые размораживатели, которые обещают вернуть текучесть окаменевшему ДТ. Мы решили испытать обе группы препаратов, для чего приобрели восемь антигелей и парочку размораживателей.

Как испытывали и что проверяли

Антигели

Разлив нетермостойкое дизтопливо по тарированным стаканчикам, поочередно добавляли в каждый дозу антигеля, рекомендуемую его производителем. В тех случаях, когда указывалась примерная концентрация, мы заливали препарат по максимуму, обеспечивая для него лучшие условия.

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Наполненные стаканчики разместили на 24 часа в морозильнике при температуре —29˚ С. Затем оценивали низкотемпературную вязкость каждой смеси, измеряя время её протекания через тарированный жиклер. Чем медленнее течет жидкость, тем выше приведенная вязкость. Время истечения измеряли в секундах.

При подведении итогов учитывали реальную стоимость обработки единицы дизтоплива тем или иным составом: поделили стоимость каждого образца на количество литров топлива, для обработки которого он предназначен. Результаты пересчитали в оценки по пятибалльной шкале.

Обработанное и необработанное ДТ: в верхнем стаканчике оно вновь стало жидким, а вот нижний вытекать не собирается.

Размораживатели

Их решили сразу проверить на работоспособность при максимальной концентрации — 1:1. Согласно инструкциям, такая убойная доза позволяет растопить содержимое замороженного топливного фильтра.

Препараты заливали в стаканчики с промороженным в течение суток дизтопливом, после чего опять отправляли в морозильник — на вторые сутки. Если препарат не справлялся с задачей, повышали температуру в морозильной камере до —25˚ С и повторяли испытания.

Этот размораживатель с задачей не справился даже при убойной концентрации 1:1.







АНТИГЕЛИ

Astrohim AC-119, Россия. Антигель для дизельного топлива Примерная цена 145 ₽

Объем 300 мл

Флакон рассчитан на 30 литров дизтоплива. Сто­имость дозы препарата — 4,85 ₽/л. Эффективность средняя, а вот стоимость обработки получается высокой.

Итог — 3 место Felix, Россия. Антигель для дизельного топлива Примерная цена 280 ₽

Объем 340 мл

Флакон позволяет обработать 250 литров топлива. Удельная ­сто­имость обработки — 1,12 ₽/л.

Эффективность высокая, цена честная: в итоге — 2 место

Eltrans EL-1002.03, Россия. Антигель для дизельного топлива Примерная цена 210 ₽

Объем 340 мл

Упаковка рассчитана на обработку 120–140 литров ДТ. Стоимость дозы препарата — 1,75 ₽/л.

Себесто­имость довольно низкая. Как и эффективность Hi-Gear HG3422, США. Суперантигель для дизельного топлива Примерная цена 360 ₽

Объем 200 мл

Упаковка рассчитана на 90 литров топлива: получается 4,0 ₽/л.

Дорого и не вполне эффективно

IMG MG-303, США. Антигель для дизельного топлива Примерная цена 865 ₽

Объем 1000 мл

Литровый флакон рассчитан аж на 1000 литров дизельного топлива, что выводит средство в явные лидеры по экономичности: 0,87 ₽/л. Эффективность — лучшая в нашей выборке.

Чистое 1-е место! Lavr Art Ln2106, Россия. СуперАнтигель с диспергатором Примерная цена 270 ₽

Объем 310 мл

Средство в такой упаковке обещает обработать 40–60 литров дизтоплива. Удельная стоимость — 6,7 ₽/л.

Дорого и не вполне эффективно

Liqui Moly 1877, Германия. Дизельный антигель Примерная цена 480 ₽

Объем 150 мл

Препарат рекомендуется для обработки 50 литров ДТ — это соответствует 9,6 ₽/л.

Очень дорого, но эффективность хорошая Step Up SP3441, Россия. Антигель для дизеля Примерная цена 240 ₽

Объем 355 мл

Средство рассчитано на 80 литров топлива — сто­имость обработки в пересчете на литр составляет примерно 3,0 ₽/л.

Цена понравилась, а эффективность — не очень

РАЗМОРАЖИВАТЕЛИ

Hi-Gear HG4117, США. Размораживатель дизельного топлива Примерная цена 580 ₽

Объем 4444 мл

Препарат с задачей справился, растопив замерзшее ДТ при концентрации 1:1. Однако рекомендовать его всё-таки не можем, поскольку при замерзших магистралях и, тем более, топливном баке, он бесполезен.

Lavr Ln2130, Россия. Размораживатель дизельного топлива Примерная цена 550 ₽

Объем 450 мл

Препарат с начальной задачей не справился — ему удалось растопить кусок топлива только при —25˚ С ­вместо начальных —29˚ С. Рекомендовать не можем, поскольку не видим целесо­образности его применения.



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Все антигели оказались эффективными — дизельное топливо обрело текучесть, хоть и в разной степени. Чистое первое место, как и при аналогичных наших испытаниях годовой давности, занял IMG MG‑303: минимальная стоимость обработки литра топлива здесь сочетается с самым заметным эффектом. Второе место занял Felix, третье — Astrohim. Остальные места решили не расставлять, так как в условиях обычных морозов средней полосы работают все. Заливать в крайнем случае можно любой, только загодя. Если морозы предстоят экстремальные, или ваш путь лежит на север или на восток, то концентрацию можно увеличить .

С размораживателями всё не так однозначно. При концентрации 1:1 размораживатель Hi-Gear HG4117 практически вернул куску дизтоплива жидкое состояние, хотя следы парафинов всё-таки были визуально заметны. А вот Lavr Ln2130 с задачей не справился: глыба ДТ превратилась в тягучую массу, но вытекать из лабораторного стаканчика не захотела. Пришлось немного повысить температуру в морозилке и продлить испытания еще на сутки: при —25˚ С топливо вновь стало жидким.

Впрочем, практического толка от размораживателей мы не видим. Можно, конечно, залить огромную дозу в топливный фильтр, но что при этом делать с топливом в баке и магистралях? Не случайно производители размораживателей рекомендуют для профилактики использовать антигели.

Добавлять антигель можно только до того, как топливо замерзло. В морозную погоду мы советуем делать это при каждой заправке, если АЗС не относится к брендовым. Впрочем, и на «крутых» заправках добавка антигеля не помешает, хотя дозу там можно уменьшить.

Счастливого пути и хорошего топлива!

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