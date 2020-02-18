Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — журнал За рулем

Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов

Эксперты «За рулем» рекомендуют два импортных и отмечают один отечественный образец.

Материалы по теме
Какое масло лучше заливать на зиму — экспертиза «За рулем»

Наш недавний тест дизельного топлива подтвердил: зимой на многих АЗС по-прежнему продают летнюю солярку. На морозе она замерзает, двигатель умирает, и вернуть его к жизни поможет только эвакуация автомобиля в теплое помещение. Но как определить, какая солярка льется в бак — зимняя или летняя? Без сложной экспертизы — никак. Однако любой водитель может обезопасить себя, плеснув в бак флакончик антигеля. Этот препарат оттянет момент замерзания ДТ.

А надолго ли? В нашем распоряжении дюжина различных антигелей, информацию о которых мы расположили в алфавитном порядке. Замерзающее топливо осталось после вышеупомянутого теста. Разлили его по тарированным химическим стаканчикам и добавили в каждый рекомендуемое количество антигеля. Если производитель указывает примерную концентрацию, заливаем препарат по максимуму, давая таким образом препарату некоторую фору.

ASTROhim АС-122, Россия. Антигель для дизельного топлива
ASTROhim АС-122, Россия. Антигель для дизельного топлива

Цена ~  330 ₽
Объем 500 мл

Рассчитано на 250 литров дизтоплива. Есть двойная пломбировка крышки, что для применения на морозе нехорошо. Лейки нет. Стоимость обработки невысокая, но и технические результаты — тоже.

Eltrans EL-1002.01, Россия. Антигель для дизельного топлива
Eltrans EL-1002.01, Россия. Антигель для дизельного топлива

Цена ~ 130 ₽
Объем 340 мл

Предназначен для обработки 30–60 литров дизтоплива. Упаковка простейшая, лейки нет. Результаты средние — как по технике, так и по экономичности.

Fenom, Россия. Антигель. Депрессорная присадка к дизельному топливу
Fenom, Россия. Антигель. Депрессорная присадка к дизельному топливу

Цена ~  1760 ₽
Объем 10 л

Огромная банка рассчитана на 5000 литров дизтоплива. Есть вытяжная горловина, но в бак без дополнительной воронки всё равно не вылить. Чемпион по дешевизне обработки. Технический результат — один из лучших. Рекомендуем.

Fill Inn FL090, Россия. Антигель и очиститель дизельного топлива
Fill Inn FL090, Россия. Антигель и очиститель дизельного топлива

Цена ~  205 ₽
Объем 520 мл

Предназначен для обработки 200 литров топлива. Лейки нет. Непонятен смысл «тройной» пробки — не многовато ли? По деньгам это лучший из препаратов, но по техническим результатам — наоборот. Не рекомендуем.

Hi-Gear HG3423, США. Cупер антигель кондиционер для дизельного топлива
Hi-Gear HG3423, США. Cупер антигель кондиционер для дизельного топлива

Цена ~  330 ₽
Объем 500 мл

Рассчитан на 220 литров дизтоплива. В колпачке есть мерная линейка, но она отградуирована не в метрических единицах. Тройная пробка флакона — это не лучший подарок на морозе. Итоговые результаты средние — как по технике, так и по экономичности.

IMG MG-303, США. Антигель для дизельного топлива
IMG MG-303, США. Антигель для дизельного топлива

Цена ~  705 ₽
Объем 1000 мл

Литровый флакон рассчитан на  1000 литров дизтоплива. Пробка — с блокировкой, а на морозе это неудобно. Лейки нет. Технические результаты лучшие в нашей выборке, а экономические — в числе лучших. Рекомендуем.

Kerry KR-356, Россия. Антигель для дизельного топлива
Kerry KR-356, Россия. Антигель для дизельного топлива

Цена ~  170 ₽
Объем 355 мл

Одна упаковка рассчитана на 140 литров топлива. Исполнение флакона простейшее. Технический результат средний, а стоимость обработки вполне приемлемая.

Lavr Ln2106, Россия. Супер антигель с диспергатором
Lavr Ln2106, Россия. Супер антигель с диспергатором

Цена ~  200 ₽
Объем 310 мл

Предназначен для обработки 40–60 литров дизтоплива. Из плюсов отметим удобную лейку. И по технике, и по финансам — в середняках.

Liqui Moly Art. 1877, Германия. Дизельный антигель
Liqui Moly Art. 1877, Германия. Дизельный антигель

Цена ~  350 ₽
Объем 150 мл

Препарат рекомендуется для обработки 50 литров дизтоплива. Лейка удобная, а вот пробка с блокировкой — нет. По деньгам получается очень невыгодно, хотя технический результат один из лучших.

Mannol 9983, Германия. Присадка-антигель для дизельного топлива
Mannol 9983, Германия. Присадка-антигель для дизельного топлива

Цена ~  725 ₽
Объем 1000 мл

Рассчитано на 1000 литров дизтоплива. Воронки нет. Пробка имеет защиту от детей, что сильно затрудняет откупоривание флакона на морозе. Технические результаты — лучшие, а экономические — одни из лучших. Рекомендуем.

Step Up SP3441, Россия. Антигель для дизеля
Step Up SP3441, Россия. Антигель для дизеля

Цена ~  240 ₽
Объем 355 мл

Содержимое рассчитано на 60–80 литров дизтоплива. Лейка не предусмотрена, однако горловина достаточно узкая, что позволяет выливать содержимое в бак. Показатели не впечатлили.

Suprotec, Россия. Антигель 3 в 1
Suprotec, Россия. Антигель 3 в 1

Цена ~  420 ₽
Объем 150 мл

Флакон рассчитан на обработку 40–60 литров топлива. Преду­смотрена удобная лейка. Пробка нормальная. Но обработка получается самой дорогóй в нашей выборке, а приведенная вязкость очень высока. Не рекомендуем.

Материалы по теме
Антигели для дизтоплива — есть ли в них толк. Экспертиза ЗР

Наполненные стаканчики поместили на сутки в морозильник при температуре —30 °C и затем проверили низкотемпературную вязкость, оценивая время протекания каждого образца через тарированный жиклёр. Чем медленнее течет жидкость, тем выше приведенная вязкость. Время истекания измеряли в секундах, результаты затем пересчитали в оценки по пятибалльной шкале.

При подведении окончательных итогов учли и реальную стоимость обработки единицы дизтоплива тем или иным составом. Поделили цену каждого образца на объем топлива, который он способен обработать. Полученные результаты также пересчитали по пятибалльной шкале: чем дешевле обработка литра дизтоплива, тем выше оценка. Здесь очевидное преимущество имеют препараты в крупной таре: при больших пробегах приобретать их выгоднее, чем флакончики.

Результаты экспертизы относятся только к данной выборке образцов и не могут служить основанием для оценки всей гаммы продукции в целом.

Материалы по теме
Первый снег и первый гололед — 8 простых приемов опытных водителей

Победителей два: американский IMG MG‑303 и немецкий Mannol 9983. Отметим также российский Fenom.

Как показали расчеты, добавление препаратов, которые лидировали в наших испытаниях, в рекомендованных дозах увеличивает цену топлива не более чем на полтора рубля за литр, что приемлемо. Применение аутсайдеров повышает затраты в несколько раз.

Напоминаем: добавлять антигель можно только в жидкое топливо, то есть до того, как оно замерзло. В сильные морозы мы советуем делать это при каждой заправке, если АЗС не из числа брендовых. Заливая топливо лишь на проверенных колонках, можно уполовинить дозу. И следите за прогнозом погоды.

Счастливого пути и хорошего топлива!

Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов

Эксперты «За рулем» рекомендуют два импортных и отмечают один отечественный образец.

Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071371Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071372Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071370Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071374Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071373Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071375Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071377Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071376Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071378Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071381Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071380Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071379Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов
  • О чем следует помнить автомобилисту в феврале, узнайте тут.
  • В каталоге автомобильной химии интернет-магазина «За рулем» каждый найдет что-то полезное для своего автомобиля. Например, проверенное средство для преобразования ржавчины и цинкования кузова — ЦИНКОР.
Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов

Эксперты «За рулем» рекомендуют два импортных и отмечают один отечественный образец.

Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071371Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071372Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071370Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071374Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071373Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071375Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071377Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071376Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071378Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071381Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071380Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов — фото 1071379Антигели для дизтоплива: экспертиза 12-ти вариантов
Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...