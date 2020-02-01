7 советов автомобилисту на февраль (в автошколе об этом не рассказывают)

Последний месяц зимы, даже теплой — это еще далеко не весна. Под колесами будут то лед, то мокрая каша, то сухой асфальт. Предлагаем обменяться опытом предотвращения аварийных ситуаций.

«Февраль — это граничащий с весной слегка подтаявший зимний месяц…»

Определение из Сети

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В этом году февраль на день длиннее обычного: спасибо високосным традициям. Соответственно, минимум на сутки откладывается сезонное переобувание: все три зимних месяца резина должна быть соответствующей сезону. Так написано в приложении 8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»:

п. 5.5....В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств.

Правда, санкций за несоблюдение этого пункта в КоАП не предусмотрено. Пока. Поэтому многие водители им и пренебрегают.

1. Не спешите переобуваться

Если все-таки поверить синоптикам, то переобуваться раньше времени быстро расхочется. И речь не про Якутию, где и так «минус полтинник». На большей части Русской равнины в феврале ожидаются длительные морозы, снегопады и метели, а спиртовые столбики термометров должны сжаться до отметок в «минус 30». А вот в Братске и Иркутске надо быть готовым к —35...-40°C. Столице же обещают не только 15-20-градусные морозы, но и обильные снегопады. Короче говоря, всех ждет обыкновенная русская зима, которой нашего человека не испугаешь.

2. Не нарушайте невидимую разметку

Если февраль порадует нас снегопадами, то почти наверняка правые полосы дорог обзаведутся стационарными сугробами, а разделительные полосы повсеместно превратятся в эдакие брустверы. И то, и другое — непорядок, но это реальность, с которой придется мирно сосуществовать. Другая неприятность — разметка, скрытая под снегом. Будьте особенно внимательны при заездах на выделенки для последующего правого поворота: камеры видеофиксации отключать никто не будет, а они с удовольствием примут участие в выписывании штрафа в любое время года.

3. Очищайте автомобиль от снега

И еще о снегопадах. Никогда не позволяйте себе выезжать со стоянки с огромным сугробом на крыше! Физзарядку многие не любит, однако на дороге такой сугроб обязательно сделает пакость. Вариантов много: при торможении свалится на лобовое стекло и полностью перекроет вам обзор, а при обычном движении все равно сползет на заднее стекло или вообще улетит в физиономию автомобиля, едущего сзади вас. Такие эксцессы никому не нужны.

4. Используйте правильное моторное масло

Что касается «обычных» зимних страшилок про моторное масло и АКБ, то они должны были попугать вас еще в декабре. Теперь же, в преддверии реальных морозов, просто напомню еще раз: с маслом типа 10W-40 вам поутру точно не завестись. Разве что ваша машина паркуется исключительно в теплых местах.

5. Положите в багажник теплые вещи и лопату

Непременно запихните в багажник теплую одежду — хотя бы старую куртку. Даже при чисто городской езде не исключен вариант, при котором вам в течение нескольких часов придется прыгать вокруг неподвижной остывшей машины, ожидая помощи. Второй совет из той же серии — настоящая рабочая лопата, которой реально можно раскидать выросший каким-то образом сугроб. Саперной лопатке в таких ситуациях делать нечего. Кстати, будьте морально готовы к тому, что ваше привычное место во дворе к вечеру окажется занятым — либо каким-то добрым человеком, либо как раз новоиспеченным сугробом.

А еще не паркуйте машину там, где ее может завалить снегом спецтехника. Либо возите с собой в багажнике лопату, чтобы в любой момент иметь возможность самостоятельно проложить себе дорогу сквозь снежный бруствер.

6. Избавляйтесь от влаги в топливном баке

Чем сильнее морозы, тем выше вероятность того, что какая-то капелька влаги «натворит делов», изменив свое агрегатное состояние. Основное внимание, конечно же, топливной системе — не стесняйтесь время от времени заливать в бак всяческие вытеснители влаги и антигели («За рулем» часто про них рассказывает). Самая уязвимая группа при этом — дизелеводы: правдами и неправдами при заправках надо убеждаться в том, что заливаемое ДТ — зимнее! Если топливо застынет, будет поздно взывать к справедливости и покупать антигели. Кстати, не грех возить в багажнике 20-литровую канистру заведомо нормального ДТ — она поможет в том случае, если АЗС у вас не вызывает доверия.

7. Скорость поменьше, дистанция побольше

Непопулярный зимний совет касается скорости движения и выбора дистанции. Но капризы нынешней зимы таковы, что ситуация под колесами может изменяться постоянно — то лед, то мокрая каша, то сухой асфальт. Поэтому постоянно нужно быть готовыми к тому, что завтра на привычной дороге машина будет вести себя совсем не так, как было вчера. А рецепт безопасности — все тот же: не гоните и держитесь ото всех подальше. Насколько возможно, конечно же.

Всех, кто имеет в запасе другие февральские «полезности» и готов поделиться ими, приглашаем это сделать.