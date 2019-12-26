12 зимних советов автомобилисту. Неожиданных и полезных

Перед Новым годом у всех должно быть хорошее настроение. Да и после него, в общем-то, тоже. Давайте улучшим его друг другу!
Не кладите под елку то, что не хотели бы получить сами
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Найти под елкой подарок всегда приятно. Разочарование приходит при виде безделушки или открытки с чужими стандартными словами из типографии. Если хотите сделать подарок автомобилисту, то постарайтесь класть под елку что-то заведомо полезное (на худой конец — красивое). При этом нет нужды сильно раскошеливаться, особенно на корпоративах — даже набор тряпок сегодня выглядит очень симпатично, а пригодятся они всем и всегда! Не будут лишними и баклажка с омывайкой, и набор увлажняющих салфеток, и даже флакончик с автохимией общего применения (например, вытеснитель воды из топливного бака). Много денег на это не уйдет, а настроение точно поднимет.
И еще совет в тему. Ни в коем случае не дарите заведомо неработающие приспособления типа «экономителей топлива», подключаемых в гнездо прикуривателя, или «карманных стартеров» на пальчиковых батарейках, подключаемых туда же. Не способствуйте обогащению проходимцев, торгующих подобными изделиями.
Максимальная бдительность в период предпраздничной суеты!
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Когда на улицах появляются елки, гирлянды и прочие веселые атрибуты грядущих праздников, то в какие-то моменты неизбежно возникают зимние дорожные коллапсы. Народ очумело несется куда-то за покупками, с небес именно в это время начинают сыпаться тонны снега или, того хуже, выпадает ледяной дождь, вдоль проезжих частей вместо машин паркуются сугробы — в общем, сплошной психоз.
При этом часть водителей, чего уж там, может быть не вполне трезвой...
Ситуация повторяется каждый год, и вряд ли этот будет исключением. А совет — банальный: постарайтесь максимально ограничить свои поездки в период всеобщего шопинга и прочего безумия. Купите подарки чуть заранее.
Уберите из бака воду
Правдами или неправдами, но вода в топливный бак все-таки попадает. Причин много: повышенная влажность атмосферного воздуха, некомпетентность заправщиков, гигроскопичность отдельных компонентов бензина и т.п. Чтобы никакие ледышки не портили мотору жизнь, советую раз-другой за сезон вылить в топливный бак флакончик влаговытесняющей присадки: их в продаже полно. По секрету добавлю, что присадки для бензиновых и дизельных моторов по сути одни и те же. Снадобье свяжет воду и посодействует ее попаданию в камеру сгорания. А вот заливать чистый спирт, даже если у вас его много, не советую.
Бойтесь летнего дизтоплива
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Обладателям бензиновых машин подобные проблемы неведомы по определению. А вот дизельное топливо четко разделяется на летнее и зимнее. К сожалению, экспертизы последних лет, которые стабильно проводим с приходом зимы, показывает, что в среднем каждая пятая проба топлива спокойно замерзает в бытовом морозильнике. Причем продавцы не стесняются торговать летним ДТ: приложение к стандарту, в котором упомянута сезонность применения топлив, является рекомендуемым!
Лучший способ избежать заправки летним топливом нравится не всем: я всегда советовал и продолжаю советовать заправляться исключительно на фирменных сетевых АЗС. В наших последних экспертизах такое топливо не проваливалось. Что касается «всемогущих» антигелей, то они реально умеют несколько снижать температуру застывания, но не смогут превратить летнее ДТ в зимнее. Такая автохимия годится только для профилактики. И если топливо уже начало менять агрегатное состояние, то выливать флакончики в бак поздно.
Не стесняйтесь погреться на морозе
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Не слушайте болтунов, повторяющих чужие домыслы о ненужности прогрева современных автомобилей. Это электромобили могут работать без прогрева, благо в них и греть-то нечего. А двигатели внутреннего сгорания прогреваются долго и неравномерно. А там, где есть большие перепады температур, возникают высокие напряжения. Попытка на ледяной машине молодцевато кого-то обойти часто кончается ремонтом мотора, будь он даже суперсовременным.
Чадить под чужими окнами, конечно, не стоит — просто во всем нужна мера. Пустил мотор, смахнул снег, обошел вокруг, сел, пристегнулся — потихоньку поехал. Кстати, мотор при этом прогреется быстрее, чем на стоянке.
Не рвите цветы жизни
В каникулы на дорогах резко увеличивается число свободных от обучения детишек разного возраста и темперамента. Часть из них считает для себя оскорбительным внимать светофорам, разметкам и прочим ограничителям свобод. Прибавьте сюда смартфоны, наушники, капюшоны и прочие «улучшатели» внимания. Но при любом ДТП с пешеходом виноватым почти наверняка признают именно водителя — мол, надо быть внимательнее, управляя средством повышенной опасности! Вариантов, в общем-то, и нет — надо быть внимательнее.
Уберите мобильный сугроб
Зима дарит нам новое изощрение на эту тему: на дорогах то и дело встречаются машины с огромными сугробами на крыше, багажнике, а подчас и на капоте. Тут совет простой: никогда не опускайтесь до такой езды сами! И дело не только в эстетике: такой сугроб-путешественник способен причинить множество неприятностей. Перечислим лишь некоторые: при сползании на капот такой сугроб перекроет видимость, при движении может причинить серьезный вред автомобилю, едущему сзади, на стоянке такая машина выглядит заброшенной, провоцируя воришек что-то с нее стибрить. А еще ухудшается аэродинамика, растет прожорливость и т.п.
Посещайте супермаркеты!
Опять про подарки? Нет, дело в том, что на морозе время от времени машина может взбрыкнуть: скажем, замерзла летняя омывайка, прихватило стекла или багажник, не слушаются раскладываемые зеркала. В таких случаях, если все-таки удалось пробраться в салон, машинку лучше всего немножко отогреть — для этого подходят как раз подземные паркинги различных торговых заведений. Только не забудьте, покидая заведение, все-таки обработать те же уплотнительные резинки и прочие капризные элементысиликоновой смазкой, иначе ездить по таким местам придется постоянно.
Перетряхните багажник
Если вы ездите не только по Невским и Тверским, то не стесняйтесь возить в багажнике некоторые «допотопные» предметы — теплую куртку, нормальную лопату, спички, фонарик. В общем, представьте себе хоть раз, что морозной ночью вам придется проторчать несколько часов вдали от макдональдсов и АЗС — фантазия подскажет вам многое. А мой стандартный совет, который, возможно, давно всем поднадоел, — это зарядное устройство для смартфона и прочих айфонов. Они имеют тенденцию разряжаться в самое неподходящее время.
Отдельный совет — нормальные пусковые провода для «прикуривания». И пусть все это никогда вам не пригодится.
Залейте в бачок «неправильную» омывайку
На эту тему мы уже выступали столько раз, что хватит на десяток СМИ. Для холодных регионов с настоящими российскими морозами нужны не разрешенные изопропиловые омывающие жидкости, вонючие и загустевающие, а нормальные метанольные — как в канадах и скандинавиях. Они не утратят текучесть на холоде и сохранят вам хороший обзор. На рынках и прочих развалах они, к счастью, продаются. Недостаток у них один: однозначно не годятся для потребления внутрь. Но разве нормальный человек будет это делать?
Обзаведитесь цепями
Если предстоящие каникулы вы намерены провести где-то в Альпах, а добираться туда хотите своим ходом, то предварительно обязательно уточните необходимость применения цепей противоскольжения в выбранном вами месте отдыха. Почти наверняка ответ будет положительным. Причем нужны будут именно цепи, а не какие-то их заменители. Так что лучше обзавестись ими заранее, чем приобретать их в районе курорта, — это гарантированно будет дешевле.
Наймите дворников!
На зимний период, когда нормальному обзору мешают не только грязь, но и снег со льдом и прочими реагентами, будет нелишним обзавестись лишним комплектов стеклоочистителей.
Не обязательно брать дорогие модели — наши недавние экспертизы показали, что реальные способности щеток практически не связаны с их стоимостью. А вот работа по шершавой поверхности замерзшего стекла быстро приводит в негодность даже самый хороший стеклоочиститель. Ничего страшного в этом нет: ведь дворники — это типичные расходники. Просто когда станет ясно, что деталь износилась, лучше спокойно заменить ее и ездить дальше, нежели вглядываться сквозь «щели в кольцах Сатурна».
С наступающими праздниками!
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