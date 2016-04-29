Чем удалить влагу из бензобака: экспертиза «За рулем»

Мы проверили, помогает ли автохимия удалить воду из топливного бака. И выбрали лучшее средство для этих целей.

Откуда в бензине берется вода? Ее появлению содействуют повышенная влажность атмосферного воздуха, неаккуратность заправщиков, гигроскопичность некоторых компонентов бензина. А страшна влага тем, что, замерзнув, может заблокировать путь бензину из бака в камеру сгорания. Простейший способ борьбы с этой опасностью — залить в бензобак влаговытесняющее средство. Таких в продаже много. Наша задача — выбрать самое хорошее.

Для экспертизы мы собрали все препараты, представленные на столичном рынке к моменту проведения испытаний. Таковых набралось девять, по цене от 115 до 570 рублей; в фотогалерее они представлены в алфавитном порядке.

Полученные результаты относятся только к данной выборке и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции в целом.

ASTROhim АС-110, Россия. Присадка влаговытесняющая

Цена ~ 115 ₽

Объем 300 мл

Обрабатываемый объем топлива: 60–80 л Антикоррозионная защита — хорошая. Самый дешевый препарат в выборке в пересчете на единицу продукции. Связывающая способность — как у большинства: при содержании воды 28 % смесь замерзла. Оценка: удовлетворительно. Eltrans EL-1007.01, Россия. Присадка влаговытесняющая

Цена ~ 170 ₽

Объем 340 мл

Обрабатываемый объем топлива: 60–80 л Уровень антикоррозионной защиты самый низкий в данной выборке: тестовая пластина сильно заржавела. Связывающая способность обычная: переход в твердое состояние — при 28 %. В целом — неудовлетворительно. Expert 310231, Россия. Удалитель влаги для бензиновых двигателей

Цена ~ 115 ₽

Объем 250 мл

Обрабатываемый объем топлива: 40–50 л Антикоррозионная защита — хорошая. Связывающая способность не блещет: привычные 28 %. Цена в пересчете на миллилитр не самая привлекательная. В целом — удовлетворительно.

Kerry KR-340, Россия. Осушитель топливной системы

Цена ~ 140 ₽

Объем 355мл

Обрабатываемый объем топлива: 40–50 л Антикоррозионная защита — удо­влетворительная. Вице-чемпион по связываемости воды: сдался только при 44-процентном содержании воды. Цена привлекательная. В целом препарат отработал на четверку с минусом. Lavr Ln2125, Россия. Зимний осушитель топлива

Цена ~ 280 ₽

Объем 310 мл

Обрабатываемый объем топлива: 40–60 л Антикоррозионная защита — отличная. Чемпион по связыванию воды: первые льдинки появились при 44-процентном содержании воды в смеси! Цена не из самых привлекательных, ­но, похоже, препарат стóит своих денег. Оценка: отлично. Liqui Moly, Германия. Присадка в топливо «Антилед»

Цена ~ 570 ₽

Объем 300 мл

Обрабатываемый объем топлива: 60 л Антикоррозионная защита — отличная. Воду связывает неплохо: сдался только при 37 % — «бронзовый» результат. Самый дорогой препарат в нашей выборке, но к профессиональным качествам — ноль претензий. Оценка: хорошо.

Nekker, Россия. Средство для удаления влаги ­из топливного бака для бензиновых двигателей

Цена ~ 120 ₽

Объем 250 мл

Обрабатываемый объем топлива: 50 л Антикоррозионная защита — отличная. Но замерз препарат раньше других. Цена приемлемая. В целом — удовлетворительно. Runway RW3011, Россия. Удалитель влаги из бензобака

Цена ~ 145 ₽

Объем 340 мл

Обрабатываемый объем топлива: 50–60 л Антикоррозионная защита — средняя. Связыва­емость воды — средняя, как у большинства. Цена приемлемая, но в целом хвалить не за что. Удовлетворительный результат. Wynn’s PN71851, Бельгия. Осушитель топлива

Цена ~ 350 ₽

Объем 325 мл

Обрабатываемый объем топлива: н.д. Антикоррозионная защита — отличная. Но воду связывает неохотно, как большинство «середняков». Цена высокая. Оценка — удовлетворительно.

Методика испытаний

Вода с бензином практически не смешивается. Поэтому химики пытаются связать ее с топливом, чтобы она добралась по топливопроводам до цилиндров и там сгорела. Таким связующим звеном служит спирт, который входит в состав различных вытеснителей влаги. Но в чересчур большой концентрации спирт опасен для двигателя, так как способствует коррозии металлических частей, а также разрушению прокладок и уплотнителей. Неслучайно ведь современные европейские топлива типа Е10, содержащие 10% этанола, годятся не для всех моторов.

Препараты по-разному воздействуют на металлы. Пластинка, обработанная средством Eltrans EL‑1007.01 (фото слева), сильно проржавела, а вот Lavr Ln2125 (фото справа) показал мастер-класс.

Для оценки связыва­ющей способности мы разлили препараты по химическим склянкам (по 50 мл в каждую), сложили их в морозилку (-30 °C) и начали дозированно добавлять воду. Начали с 20 мл — через 24 часа не замерзли только три склянки из девяти. Добавили еще по 10 мл — через сутки жидких смесей осталось две. Влили еще по 10 мл, доведя содержание воды аж до 44 %! И лишь на этом рубеже Kerry KR‑340 замерз окончательно. Сопротивлялся только Lavr Ln2125, не дозволяя раствору переходить полностью в твердое состояние.

Влияние проверяемых препаратов на коррозионные процессы мы оценивали с помощью тестовых пластин, вырезанных из боковой стенки одной и той же металлической канистры. Пронумерованные заготовки разместили в кюветах, заполненных 50‑процентным водным раствором каждого из препаратов. Длительность выдержки — 96 часов.

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Любопытно, что разница в поведении обнаружилась буквально с первых секунд эксперимента. Раствор с Liqui Moly мгновенно стал мутным, а Wynn’s образовал синий поясок на поверхности жидкости. Ржавчина практически сразу появилась на пластине в растворе с препаратом Eltrans.

Никаких признаков коррозии мы не обнаружили при использовании средств Lavr Ln2125, Liqui Moly, Nekker и Wynn’s.

По итогам всех испытаний первое место занял российский препарат Lavr Ln2125. Отметим с лучшей стороны также Liqui Moly и, пожалуй, Kerry KR‑340.

Всем водителям — наш совет: с наступлением морозов залейте в бензобак одно из этих средств. Не рекомендуем добавлять в бензин чистый спирт, тем более в большом количестве: можно спровоцировать коррозию топливопроводов и других ­элементов системы питания.

Счастливого пути! И поменьше льда в топливной системе!