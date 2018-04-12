12 забавных и неожиданных фактов про дизель

Материалы по теме
Дизельная легковушка была мечтой советских автовладельцев жигулевской эпохи. Бензин АИ-93 по 10 копеек за литр почему-то казался тогда безобразно дорогим, а отсутствие в продаже дизельных машинок воспринималось как вселенская несправедливость. Правда, на АЗС дизтопливо частникам вообще не отпускали, но народ прекрасно знал: все КАМАЗы ходят на дизтопливе и наверняка мечтают поделиться им с кем-нибудь. А еще были дизельные МАЗы, КрАЗы, Уралы-4320 и т. п.
Что в имени тебе моем?
Если бензиновые моторы условно называют так «в честь бензина», то дизельные двигатели увековечили имя своего изобретателя — Рудольфа Дизеля. Соответствующие топлива также фактически носят его имя.
Что вам налить?
На каком топливе изначально работали опытные дизельные моторы, если никакого специального ДТ вообще не было в природе? В них поначалу сжигали растительные масла — например, арахисовое, а также легкие нефтепродукты — в том числе и… бензин!
Пыль в топливном баке
Материалы по теме
Первоначально Рудольф Дизель планировал использовать для своих движков каменноугольную пыль! Идея была политически и экономически превосходной для родины изобретателя: угля в Германии было полно, а вот нефти — увы. Однако в ходе работы быстро выяснилось: не получится. Пыль — это абразив, как ее подавать в цилиндры — тоже вопрос. В итоге пришлось-таки ориентироваться на нефтепродукты, что вызвало озлобление немецких промышленников, рассчитывавших хорошо заработать на горючем для новых моторов.
Дизтопливо или солярка?
Называть дизельное топливо соляркой неграмотно, хотя в разговорной речи термин хорошо прижился. Но дело в том, что дизельное топливо содержит не только соляровые фракции — еще есть газойлевые и керосиновые. А названия «соляр» или «солярка» происходят от немецкого Solaröl — «солнечное масло»: так когда-то называли образующуюся при перегонке нефти более тяжелую фракцию желтоватого оттенка. Сегодня солярка — это отдельный вид топлива, применяющийся разве что в тихоходных тракторах: в современном автомобиле оно не используется.
«Тридцатьчетверка»
Одним из главных достоинств самого известного танка в нашей истории — Т-34 — было использование дизтоплива вместо бензина, что существенно снижало их пожароопасность. Молва гласит, что в ходе создания машины конструктор, на глазах у начальства, сунул горящий факел в ведро с соляркой, и топливо не вспыхнуло: испаряемость у солярок неважная. Скорее всего, впрочем, история была придумана.
На фото одна из модификаций «тридцатьчетверки», дожившая до нашего времени.
На фото одна из модификаций «тридцатьчетверки», дожившая до нашего времени.
Приплыли
Материалы по теме
Океанский лайнер может пройти на литре дизтоплива примерно 3 см! Для сравнения: среднестатистический легковой автомобиль на том же литре способен преодолеть километров 20 — 25.
Почем?
Самое дешевое дизтопливо на планете продают в Венесуэле — там литр обходится примерно в пару центов. Тяжелее всех живется норвежским дизелеводам — у них ДТ стоит примерно пару евро.
Они были первыми
Первым примерил на себя дизель американский автомобиль Auburn с мотором Cummins — это было в 1935 году. Но до серии первыми докатились все-таки немцы, выпустившие в 1936 году двухлитровый Mercedes-Benz 260 D мощностью 45 л.с. Он стоил 6800 рейхсмарок, что почти на две тысячи превышало стоимость 55-сильной модификации Mercedes-Benz 230. Первые рекорды скорости — также за немцами: в 1939 году дизельный Hanomag с аэродинамическим кузовом развил на пятикилометровом отрезке со стартом с хода скорость 155,94 км/ч.
Первый «американец» с дизелем Cummins — открытый Auburn образца 1935 года.
Первый «американец» с дизелем Cummins — открытый Auburn образца 1935 года.
Победа и дизель?
В первые послевоенные годы велись разработки дизеля для нашей Победы (ГАЗ 20) — в работе участвовали немецкие институты под руководством советской военной администрации. Однако практической реализации так и не произошло. Зато, спустя некоторое время, за рубежом появились отдельные Волги и Москвичи с дизелями Perkins, Rover и Indenor-Peugeot, которые импортеры ставили самостоятельно. В частности, на Москвичи и Волги устанавливали 1,6-литровый Perkins мощностью 43 л.с. Впоследствии на Москвич-408 устанавливали 52-сильный мотор той же марки, а на Волгу — 65-сильный Rover. С 1968 года на ГАЗ 21, а затем и на ГАЗ 24 устанавливали Indenor мощностью 68 л.с. Небольшое количество дизельных автомобилей ГАЗ 24 разными путями попадали в СССР, где вызывали сумасшедший интерес.
Экспорт?
Ниву ВАЗ-21215 с двухлитровым дизелем Peugeot мощностью 65 л.с. продвигала подмосковная фирма Лада Экспорт. А 41-й Москвич с атмосферным дизелем Ford XLD 418 (1,8 л, 60 л.с. при 4800 об/мин) пытались продавать в Германии. Но особого интереса это не вызвало.
Тольятти и Барнаул
Дизельный ВАЗ-21045 побывал и в редакции «За рулем» на длительных испытаниях. Ее пробег составил более 125 000 км. Мощность мотора равнялась 53 л.с.
Дизельный ВАЗ-21045 побывал и в редакции «За рулем» на длительных испытаниях. Ее пробег составил более 125 000 км. Мощность мотора равнялась 53 л.с.
В 1980 м ВАЗ получил задание создать и подготовить к производству собственный дизель. В основу атмосферного ВАЗ 341 лег дизель Volkswagen с цилиндрами диаметром 76,6 мм и ходом поршня 80 мм. Серийное производство двигателя ВАЗ 341 начали в Барнауле в конце 1996 года — их собирали на ручном конвейере. Из Тольятти в Барнаул везли блоки цилиндров и другие комплектующие, а готовые движки ехали обратно на Волгу. Там, на дочернем предприятии, стали выпускать универсалы ВАЗ-21045. Автомобили оказались практически невостребованными, а потому их производство очень скоро свернули.
- Что будет и что делать, если при заправке залили бензин вместо дизтоплива или наоборот, узнайте тут.
12 забавных и неожиданных фактов про дизель
В бородатом анекдоте про блондинку она заправила бензиновую машину дизтопливом, потому что решила: надпись ДТ — это Девяносто Третий бензин. Но это далеко не единственная забавность о дизельном топливе. 12 забавных и неожиданных фактов про дизель