12 забавных и неожиданных фактов про дизель

В бородатом анекдоте про блондинку она заправила бензиновую машину дизтопливом, потому что решила: надпись ДТ — это Девяносто Третий бензин. Но это далеко не единственная забавность о дизельном топливе.

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Дизельная легковушка была мечтой советских автовладельцев жигулевской эпохи. Бензин АИ-93 по 10 копеек за литр почему-то казался тогда безобразно дорогим, а отсутствие в продаже дизельных машинок воспринималось как вселенская несправедливость. Правда, на АЗС дизтопливо частникам вообще не отпускали, но народ прекрасно знал: все КАМАЗы ходят на дизтопливе и наверняка мечтают поделиться им с кем-нибудь. А еще были дизельные МАЗы, КрАЗы, Уралы-4320 и т. п.

Что в имени тебе моем?

Если бензиновые моторы условно называют так «в честь бензина», то дизельные двигатели увековечили имя своего изобретателя — Рудольфа Дизеля. Соответствующие топлива также фактически носят его имя.

Что вам налить?

На каком топливе изначально работали опытные дизельные моторы, если никакого специального ДТ вообще не было в природе? В них поначалу сжигали растительные масла — например, арахисовое, а также легкие нефтепродукты — в том числе и… бензин!

Пыль в топливном баке

Первоначально Рудольф Дизель планировал использовать для своих движков каменноугольную пыль! Идея была политически и экономически превосходной для родины изобретателя: угля в Германии было полно, а вот нефти — увы. Однако в ходе работы быстро выяснилось: не получится. Пыль — это абразив, как ее подавать в цилиндры — тоже вопрос. В итоге пришлось-таки ориентироваться на нефтепродукты, что вызвало озлобление немецких промышленников, рассчитывавших хорошо заработать на горючем для новых моторов.

Дизтопливо или солярка?

Называть дизельное топливо соляркой неграмотно, хотя в разговорной речи термин хорошо прижился. Но дело в том, что дизельное топливо содержит не только соляровые фракции — еще есть газойлевые и керосиновые. А названия «соляр» или «солярка» происходят от немецкого Solaröl — «солнечное масло»: так когда-то называли образующуюся при перегонке нефти более тяжелую фракцию желтоватого оттенка. Сегодня солярка — это отдельный вид топлива, применяющийся разве что в тихоходных тракторах: в современном автомобиле оно не используется.

«Тридцатьчетверка»

Одним из главных достоинств самого известного танка в нашей истории — Т-34 — было использование дизтоплива вместо бензина, что существенно снижало их пожароопасность. Молва гласит, что в ходе создания машины конструктор, на глазах у начальства, сунул горящий факел в ведро с соляркой, и топливо не вспыхнуло: испаряемость у солярок неважная. Скорее всего, впрочем, история была придумана.

На фото одна из модификаций «тридцатьчетверки», дожившая до нашего времени.

Приплыли

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Океанский лайнер может пройти на литре дизтоплива примерно 3 см! Для сравнения: среднестатистический легковой автомобиль на том же литре способен преодолеть километров 20 — 25.

Почем?

Самое дешевое дизтопливо на планете продают в Венесуэле — там литр обходится примерно в пару центов. Тяжелее всех живется норвежским дизелеводам — у них ДТ стоит примерно пару евро.

Они были первыми

Первым примерил на себя дизель американский автомобиль Auburn с мотором Cummins — это было в 1935 году. Но до серии первыми докатились все-таки немцы, выпустившие в 1936 году двухлитровый Mercedes-Benz 260 D мощностью 45 л.с. Он стоил 6800 рейхсмарок, что почти на две тысячи превышало стоимость 55-сильной модификации Mercedes-Benz 230. Первые рекорды скорости — также за немцами: в 1939 году дизельный Hanomag с аэродинамическим кузовом развил на пятикилометровом отрезке со стартом с хода скорость 155,94 км/ч.

Первый «американец» с дизелем Cummins — открытый Auburn образца 1935 года.

Победа и дизель?

В первые послевоенные годы велись разработки дизеля для нашей Победы (ГАЗ 20) — в работе участвовали немецкие институты под руководством советской военной администрации. Однако практической реализации так и не произошло. Зато, спустя некоторое время, за рубежом появились отдельные Волги и Москвичи с дизелями Perkins, Rover и Indenor-Peugeot, которые импортеры ставили самостоятельно. В частности, на Москвичи и Волги устанавливали 1,6-литровый Perkins мощностью 43 л.с. Впоследствии на Москвич-408 устанавливали 52-сильный мотор той же марки, а на Волгу — 65-сильный Rover. С 1968 года на ГАЗ 21, а затем и на ГАЗ 24 устанавливали Indenor мощностью 68 л.с. Небольшое количество дизельных автомобилей ГАЗ 24 разными путями попадали в СССР, где вызывали сумасшедший интерес.

Экспорт?

Ниву ВАЗ-21215 с двухлитровым дизелем Peugeot мощностью 65 л.с. продвигала подмосковная фирма Лада Экспорт. А 41-й Москвич с атмосферным дизелем Ford XLD 418 (1,8 л, 60 л.с. при 4800 об/мин) пытались продавать в Германии. Но особого интереса это не вызвало.

Тольятти и Барнаул

Дизельный ВАЗ-21045 побывал и в редакции «За рулем» на длительных испытаниях. Ее пробег составил более 125 000 км. Мощность мотора равнялась 53 л.с.

В 1980 м ВАЗ получил задание создать и подготовить к производству собственный дизель. В основу атмосферного ВАЗ 341 лег дизель Volkswagen с цилиндрами диаметром 76,6 мм и ходом поршня 80 мм. Серийное производство двигателя ВАЗ 341 начали в Барнауле в конце 1996 года — их собирали на ручном конвейере. Из Тольятти в Барнаул везли блоки цилиндров и другие комплектующие, а готовые движки ехали обратно на Волгу. Там, на дочернем предприятии, стали выпускать универсалы ВАЗ-21045. Автомобили оказались практически невостребованными, а потому их производство очень скоро свернули.

Что будет и что делать, если при заправке залили бензин вместо дизтоплива или наоборот, узнайте тут.