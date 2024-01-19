Почему лучше (не) мыть машину зимой – предостережение для автолюбителей

Эксперт «За рулем» рассказал, как ухаживать за автомобилем в холодное время

Грязь крадет бензин и динамику

Автомобилю полагается быть чистым всегда. Однако многие придерживаются иного мнения: грязь на скорость не влияет. И это чистая (во всех смыслах) правда.

По испытаниям немецкого автоклуба ADAC, каждые дополнительные 100 кг увеличивают расход топлива автомобиля на 0,3 л/100 км. Такую прибавку трудно почувствовать в реальной эксплуатации. Куда больший перерасход бензина возникает в затяжных пробках или при динамичном старте со светофора.

Поэтому несколько лишних килограммов, которые держатся на кузове, не скажутся ни на динамике, ни на управляемости, ни на расходе топлива.

И разговоры о том, что «помыл и поехала быстрее», не имеют под собой никакого научного обоснования.

ПДД против грязи

В ПДД и КоАП нет статьи, в которой бы прямо указывалось, что ездить на грязном автомобиле незаконно. Если вы не едете на буквально облепленном грязью автомобиле, который может испачкать дорожное полотно. Но это больше касается грузовиков и спецтехники, чем обычных легковушек.

Однако чумазый автомобиль вызывает повышенное внимание инспекторов ГИБДД. И вас чаще будут тормозить для проверки документов и задавать неприятные вопросы. Подумайте, нужны ли вам подобные встречи.

А если номер залеплен грязью или снегом (является нечитаемым), то могут еще и оштрафовать. Согласно ст. 12.2 КоАП РФ, за езду на автомобиле с нечитаемым с расстояния в 20 м номерными знаками (даже если не читается одна буква или цифра) полагается штраф 500 рублей.

Если сотрудник ГИБДД докажет, что вы специально «залепили» номер грязью, вас могут лишить прав на срок до трех месяцев или оштрафовать уже на 5 тысяч рублей.

За грязные фары и фонари инспектор имеет право оштрафовать вас по статье 12.5 КоАП на 500 рублей. Но куда опаснее, что в темноте из-за грязной светотехники и вы хуже видите дорогу. Да и ваш автомобиль становится плохо различим.

Мойка опасна для кузова

Опасность есть. Вода на морозе замерзает и расширяется, а потому любая микротрещина, которых на машине предостаточно, после мойки может превратиться в очаг коррозии.

Мыть машину зимой необходимо. Но полугаражных моек стоит избегать. Выбирайте те, где автомобиль не только вымоют, но и высушат. Да, потратите больше времени и денег, но покраска кузовных деталей обойдется намного дороже.

Для дополнительной защиты лакокрасочного покрытия используют специальные полировочные составы. Они заполняют мелкие трещины и сколы и образуют прочную пленку, препятствующую доступу солей и прочих реагентов к металлу. Такую услугу предлагают многие детейлинговые компании. Если есть свободное время и желание, то можно обработать кузов и самостоятельно, сэкономив на работе специалистов.

Комментарий специалиста

Александр Чепелев, директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто»:

– Мы рекомендуем клиентам производить мойку автомобиля в холодное время года на профессиональной автомойке и придерживаться следующих правил.

1. Чтобы избежать появления трещин, перед процедурой нужно прогреть автомобиль в помещении. Температура воды, которой моют автомобиль, должна быть не более 40 градусов.

2. После мойки личинки замков, зеркала, механизмы стеклоочистителей, ручки, лючок бензобака надо продуть сжатым воздухом для удаления остатков влаги.

3. После выезда с автомойки рекомендуем просушить тормозные колодки. Для этого в безопасном месте несколько раз разгонитесь и затормозите.

4. Резиновых уплотнители дверей должны быть сухими. В противном случае открытие дверей автомобиля в минусовую температуру будет затруднено. При необходимости протрите их тряпкой из микрофибры и нанесите на резину силиконовую смазку.

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