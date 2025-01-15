Что должно быть в шинах – азот или воздух

Эксперты «За рулем» развенчали 6 мифов о накачке шин азотом

Воздух – это смесь газов, в которой примерно 78% азота и 21% кислорода. А теперь попробуем ответить на вопрос, чем лучше накачивать шины? Воздухом или азотом?

Агитировать за воздух смысла нет – мы и так им пользуемся. А вот у азота добрые люди обнаружили множество достоинств. Но правы ли они?

1. Утверждают, что азот, в отличие от воздуха, на температурные колебания не реагирует, а потому давление в шинах круглый год будет стабильным – и в жару, и на морозе.

Те, кто не прогуливал школьные уроки физики, могут припомнить законы Шарля и Гей-Люссака. Применительно к нашему спору суть их такова: и воздух, и азот расширяются при нагревании практически одинаково. Ученые мужи определили это пару веков назад. Наш журнал уже писал (№ 3, 2007), что разница в коэффициенте объемного расширения составляет 0,0001, что в пересчете на давление составит 0,00025 атм (не учитывая влажность). Слабó почувствовать разницу?

2. Утверждают, что азот снижает расход топлива, поскольку колесо с азотом легче, чем с воздухом.

Прикинем разницу. Кубометр воздуха имеет массу 1,29 кг, кубометр азота – 1,25 кг. Если взять колесо с шиной 215/65 R16, то его внутренний объем составляет примерно 40 л. В нем при избыточном давлении 2 бар умещаются примерно 120 литров газа – в случае с воздухом они имеют массу 0,1548 кг, а если это азот – 0,1500 кг. Разница – 4,8 грамма. При массе колеса примерно в 20 кг получаем выигрыш 0,025%. Дальше считать неинтересно.

Само собой, что аргументы касательно улучшения разгона и торможения автомобиля на «азотных» шинах имеют те же корни.

Глядя на то, как вакуумируют шину, понимаешь, что полностью извлечь из нее воздух не получается, а потому и разговоры о чистом азоте звучат несерьезно.

3. Утверждают, что молекулы азота большие, а потому не пролезают через микропоры шины, вследствие чего шина не сдувается.

Да, молекула азота чуть крупнее кислорода: 0,364 нм против 0,346 нм. И что с того? Кислород уйдет, а азот останется – так, что ли? В реальности шина потихоньку стравливает давление через вентиль или стык с колесом, а вовсе не через потрескавшийся протектор. Может быть, молекулы азота как-то затыкают дырки в шине, не выпуская кислород наружу? Однако напомним, что содержание азота в баллонах, в которых он поставляется, – 95%, то есть всего на 17% больше, чем в воздухе, который пока что бесплатный.

4. Утверждают, что азот предотвращает старение шины и коррозию колеса.

Действительно, в чистом азоте должны отсутствовать пыль, масло и влага. Если полагать, что старение колеса в сборе происходит в основном изнутри, то, наверное, с этим аргументом можно было бы и не спорить. Однако основной износ идет именно снаружи: на шину дурно влияют солнечный ультрафиолет, дорожное покрытие, реагенты всех мастей . На этом фоне всерьез говорить о том, что азот продлевает жизнь, как-то несерьезно. Что касается влияния на давление влаги, содержащейся в воздухе, то при сравнении с азотом оба газа должны быть в равных условиях, то есть сухими. Кстати, каркас шины с газом не контактирует.

5. Утверждают, что улучшается «прилипание» шины к любой поверхности

Газ находится внутри шины, а «прилипание» может иметь место снаружи. Но если речь идет о сцеплении с дорожной поверхностью, то оно определяется свойствами резиновой смеси, рисунком протектора, давлением, состоянием дорожного покрытия, но никак не химической формулой закачанного в шину газа.

6. Утверждают, что азот безопаснее ведет себя при возгорании автомобиля, поскольку является инертным газом и не поддерживает горение.

Азот не является инертным газом, но горение действительно не поддерживает. Речь идет о том, что при возгорании автомобиля, когда дело дойдет до взрыва колес, несколько литров кислорода в шинах якобы могут усилить горение. Поэтому в спортивных автомобилях такие решения действительно встречаются.

А мы утверждаем, что…

…стоимость «азотной» процедуры для одного колеса кроссовера вплотную подошла к 1000 рублей! При этом клиенту нельзя подкачивать шины где-то в дороге, поскольку это губит затею на корню. Возможно, что исполины духа готовы возить в багажнике баллон с азотом, но уподобляться им всё же не стоит. Лучше никогда не терять чувство юмора – и не тратить попусту свои деньги.

Какие подставы готовят клиентам некоторые особо хитрые шиномонтажники, рассказано тут.