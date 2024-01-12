3 классных приема для водителей на зиму

«За рулем» напомнил, как быстро разморозить тормоза автомобиля

В теории, на нешипованной резине, скользя замерзшими задними колесами по свежевыпавшему снегу, можно без особых последствий добраться до ближайшей СТО и отогреть тормоза теплой водой. Но подобный метод передвижения на очень коротком расстоянии доступен для переднеприводных автомобилей. А если рядом нет спасительного автосервиса или автомойки?

Тогда есть другие способы вернуть колесам способность вращаться.

1. Постучать по тормозным барабанам

Метод требует особой осторожности, чтобы не повредить тормозные барабаны. Безопаснее всего наносить легкие удары, подложив между молотком и барабаном деревянный брусок.

Как показывает практика, это не самый эффективный метод сдвинуть примерзшие колеса с мертвой точки. И он совершенно не годится для дисковых тормозов.

2. Размораживаем тормоза при помощи горячей воды

Этот вариант отогрева колес представляет некоторую сложность. Понадобится пара пакетов из прочного полиэтилена. А еще нужно будет поддомкратить автомобиль и снять задние колеса. Пакеты наполните горячей водой, но не кипятком, и обложите по очереди тормозные барабаны.

Для автовладельцев, которые живут в частном доме или на первых этажах многоквартирного, можно посоветовать воспользоваться тепловым пистолетом. Запитать его получится через окно при помощи электроудлинителя. Также может пригодиться бытовой фен, но достаточно мощный.

Можно использовать портативную газовую горелку. Это гарантия быстрого и эффективного отогрева тормозных барабанов.

Но проще всего добыть кипяток из чайника. Принести его можно из дома и небольшими порциями лить горячую воду на барабаны.

После того как колеса начнут вращаться, необходимо будет некоторое расстояние проехать со слегка затянутым ручником. Именно слегка! Чтобы колеса продолжали вращаться. И, конечно, делать это нужно на небольшой скорости, чтобы не потерять контроль над машиной. Это позволит тормозным механизмам просохнуть и снизит вероятность их примерзания.

Проехать зимой несколько метров с пешеходной скоростью и слегка (на один щелчок) затянутым ручником полезно после проезда глубоких луж и когда планируете поставить машину на стоянку.

3. Отогреваем тормоза при помощи выхлопных газов

Метод заключается в подаче на тормозные барабаны струи теплых отработавших газов из глушителя собственного авто.

Для этого понадобится шланг большого диаметра и соответствующей длины. Вполне подойдет старый шланг от пылесоса. Одним концом шланг насаживается на выхлопную трубу, а второй подводится ко внутренней стороне задних колес.

Этот метод разморозки тормозов подойдет, если вы находитесь вдали от цивилизации. Правда, придется заранее запастись шлангом подходящего диаметра.