Как выбрать видеорегистратор и не пожалеть о потраченных деньгах

«За рулем» назвал самые важные особенности автомобильных видеорегистраторов

Эти несложные рекомендации по видеорегистраторам значительно облегчат выбор подходящего устройства.

Объективы и диафрагма автомобильного видеорегистратора

Современные бренды стали активнее делиться техническими характеристиками видеорегистраторов, особенно параметрами объектива, включая важную характеристику — диафрагму, обозначаемую буквой F. Это позволяет пользователям делать предварительные выводы о качестве съемки без долгих изучений обзоров.

Качество записи видеорегистратора зависит от объектива, который пропускает свет и формирует изображение. Даже самый мощный процессор и лучшая матрица не смогут компенсировать недостатки дешевого объектива. Некоторые производители скрывают этот факт, акцентируя внимание на дорогих компонентах. Делается это для привлечения покупателей.

К примеру, в характеристиках может быть указан самый современный процессор CMOS-сенсор. При этом ценник на такое изделие будет предельно низким. Секрет в том, что на эти дорогие комплектующие ставится слабый объектив.

В верхнем кадре номер мотоцикла засвечен, HDR выравнивает яркость и приглушает блик госномера, позволяя сделать цифры и буквы различимыми.

Что касается диафрагмы, то чем она меньше ― тем лучше. В этом случае на видеорегистраторе будет использован светосильный объектив. А от светосилы объектива зависит четкость изображения при слабом освещении: вечером или ночью.

Для видеорегистраторов среднего ценового диапазона нормальной диафрагмой считается F=2.5. Редко такие хорошие характеристики встречаются си реди недорогих устройств. Лучшие объективы имеют значение F=1.8, иногда встречающееся даже в относительно доступных устройствах. Еще реже можно найти модели с диафрагмой F=1.6 — это высококлассный объектив.

Оригинальный семилинзовый светосильный объектив. Диафрагма F=1,6.

Угол обзора автомобильного видеорегистратора

Лишь недавно в обзорах регистраторов начали обсуждать угол обзора объективов как один из важнейших параметров. При одинаковых условиях пользователи объективов с углом обзора 170 градусов (по диагонали) теряют возможность распознавания номерных знаков на больших расстояниях ради широкой зоны покрытия. В случае с 170-градусным объективом максимальная дальность считывания номеров составляет примерно 12-15 метров. В то же время для объектива с углом 120-130 градусов она увеличивается до 20 метров.

Широкий угол обзора не всегда полезен. Он снижает дальность.

Регистраторы можно разделить на два типа: с широким углом обзора для города и узким для трассы. В городе важен широкий захват, а на трассе — большая дальность видимости. К примеру, за примерно одинаковую цену предлагаются 130-градусный Datakam G5-REAL и 170-градусный Datakam G5-CITY либо 120-градусный AdvoCam-FD8 Profi-GPS RED и 170-градусный AdvoCam-FD8 Gold GPS. Однако стоит отметить, что функциональные различия между этими моделями заключаются не только в угле обзора.

Datakam G5 и Mio MiVue 588 стали первыми устройствами, где использовалась технология совмещенного аксессуара: бленды с поляризационным фильтром, дополнительно защищающим от солнечных лучей.

Фильтры позволяют вести четкую съемку дорожной ситуации, что очень важно.

TrendVision предложили магнитный поляризационный фильтр для регистраторов, например, TDR-718GP. Фильтр легко устанавливается и снимается, однако его использование ночью нежелательно из-за снижения светопропускания.

Разрешение автомобильных видеорегистраторов

Видеорегистратор с поддержкой записи в формате Super Full HD (Super HD, 2304×1296 пикселей) впервые в России был представлен в 2013 году. Сегодня это разрешение широко распространено. Теоретически Super HD обеспечивает примерно в 1,5 раза большую четкость изображения по сравнению с Full HD 1080p. Однако, по заявлению известных брендов, гонка за сверхвысоким разрешением не всегда оправдана.

Качество видео регистратора зависит от взаимодействия объектива, процессора и матрицы. Покупатель, выбравший устройство с высоким разрешением Super Full HD, может столкнуться с разочарованием, если качество компонентов окажется низким. Недорогие модели часто имеют слабые объективы и процессоры. Это приводит к плохому качеству изображения, несмотря на высокое разрешение.

Формат Wide HD (2560×1080 пикселей) с соотношением сторон 25:9 был разработан в 2013 году российским НПО «Датакам». Этот стандарт используется популярными брендами, включая Neoline, Prology и Sho-Me.

В сложных условиях съемки приходится сталкиваться с выбором между хорошо видимым небом и темной дорогой или освещенным шоссе и ярким пятном на месте неба. Функция HDR устраняет эти проблемы и создает сбалансированное изображение.

Сложная сцена – мы получаем либо ясное голубое небо и темную дорогу, либо светлое шоссе и яркий блик на месте небосвода. HDR помогает избежать проблем в обоих случаях.

TimeLapse ― замедленная съемка автомобильных видеорегистраторов

Режим TimeLapse, также известный как замедленная съемка, стал популярным в 2015 году. В этом режиме частота кадров снижается до 1-5 в секунду, что позволяет экономить место на карте памяти. Например, на флешку 64 ГБ поместятся две недели записи. Большинство флагманов поддерживают этот режим.

Процессоры автомобильных видеорегистраторов

О процессоре можно судить по набору полезных функций:

аппаратная поддержка HDR и WDR ― выравнивают яркость кадра и защищают камеру от прямого солнечного света,

Speedcam ― предупреждает о камерах замера скорости и «лежачих полицейских»,

LDWS ― предупреждает о съезде с полосы, помогая избежать аварий в случае усталости водителя,

Super HD ― максимальное доступное разрешение съемки в регистраторах.

С этим, например, справляются процессоры Ambarella. Современные регистраторы с чипами Ambarella и подобными могут окупить себя всего за неделю. Как? Они предупреждают о камерах фиксации скорости, используя GPS и базу данных камер. Радар-детектор для этого не нужен.

Как только разметка «забежит» под автомобиль, регистратор издаст предупреждающий сигнал.

Некоторые видеорегистраторы предлагают функцию «умный штамп скорости», полезную для активных водителей. Если автомобиль превышает допустимую скорость, «умный штамп» автоматически скрывает эту информацию на видео, чтобы не подставлять водителя.

Некоторые регистраторы могут предупреждать не только о камерах фиксации скорости, но и о ж/д переездах, «лежачих полицейских» и опасных перекрестках.

Вместо итога

Не нужно выбирать абы какой видеорегистратор – так вы только зря потратите деньги. Прибор должен не только вести съемку, но и быть полезным, и за это стоит немного доплатить. По сути, видеорегистраторы превратились в смарт-гаджеты, как когда-то телефоны стали смартфонами. Поэтому обращайте внимание на объектив и набор функций, упомянутых в этой статье.

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