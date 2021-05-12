Ничего — если оба бензина не «левые».

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— Если поочередно залить в бензобак 92‑й и 98‑й бензины, то не произойдет ли их расслоение вследствие разной ­плотности?

— Нет, не произойдет — если, конечно, специально не заливать какой-то суррогат. Плотность бензинов, согласно требованиям ГОСТ Р 51105–97, не зависит от октанового числа: она должна находиться в диапазоне 725–780 кг/м3 при 15˚ С. Даже если на практике попадутся «самый легкий» и «самый тяжелый» бензины, то их плотности будут одного порядка. Никакого расслоения, тем более в условиях постоянной вибрации при езде, не будет.

Смешивать бензины, естественно, можно. И даже автопроизводители, как правило, указывают в инструкциях на возможность использования бензинов с разными октановыми числами (ОЧ). А поскольку редко кто приезжает на АЗС с абсолютно пустым баком, то и «кровосмешение» бензинов неизбежно. Да и фактическая величина ОЧ от заправки к заправке может «гулять».





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Да и сэкономить, заливая в бензобак такой «коктейль», едва ли получится.

При смешивании 92-го с 95-м обсуждать финансовую сторону бессмысленно: итоговое топливо будет иметь ОЧ ниже 95, а его цена определится пропорцией компонентов. Чем выше ОЧ, тем дороже топливо.

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