Какой масляный фильтр лучше: картридж или «стаканчик»?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Почему в последнее время автопроизводители, в том числе и китайские, используют масляные фильтры в виде картриджа, а не металлические одноразовые «стаканчики»?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
– Масляные фильтры, у которых заменяется только фильтрующий элемент, безопаснее для экологии. В утиль идут лишь картонный фильтрующий элемент и пара уплотнительных резиновых колечек. А неразборные фильтры содержат в себе и картон, и резину, и сталь, которые при утилизации желательно разделить.
Есть у более современного решения и другие достоинства. Перепускной клапан и устройство, предотвращающее при стоянке слив масла из фильтра, являются частями двигателя, что гарантирует их долгую и надежную работу. Вместе с тем замена фильтрующего элемента зачастую занимает больше времени и требует от исполнителя аккуратности.
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