Перегревается коробка? – вот что нужно срочно сделать

Эксперт «За рулем» назвал 3 причины перегрева автоматической коробки и вариатора

Почему греется любая коробка

Не секрет, что самый высокий КПД – у механической коробки передач, и он равен 0,96 –0,98 то есть всего 2-4% энергии будет потеряно и уйдет в тепло при передаче крутящего момента от двигателя к колесам. У автоматов и вариаторов КПД ощутимо ниже, и зачастую не превышает 0,9. При этом около 10% энергии переходит в тепло.

Главный источник нагрева АКП и вариатора – гидротрансформатор. В нем рабочая жидкость интенсивно перемешивается, что вызывает ее нагрев. И только когда гидротрансформатор блокируется фрикционными дисками (которые тоже в этот момент греются), выделение тепла снижается.

Внутри гидротрансформатора расположены как элементы гидропередачи, так и своего рода сцепление, блокирующее гидравлическую часть.

Кроме того, у АКП при каждом включении передачи тоже происходит проскальзывание пакета фрикционных дисков, что также повышает температуру. У вариаторов такого явления нет, и поэтому КПД их чуть выше, а нагрев – меньше.

Дальше мы рассмотрим три причины перегрева АКП и вариатора.

1. Неисправности

Когда-то автоматическая коробка передач разрабатывалась не только для повышения комфортности движения гражданских автомобилей, но и, прежде всего, по запросам военных для повышения проходимости боевых машин. Хорошо спроектированный автомат с большими теплообменниками может буксовать в грязи хоть бесконечно.

Но современные легковые автомобили производители стараются сделать полегче, попроще и подешевле – естественно, в производстве, но не для потребителя. А потому даже небольшие отклонения в техническом состоянии как самого агрегата, так и его системы охлаждения приводят к перегреву.

Загрязнение радиатора. Существуют всего две схемы системы охлаждения АКП или вариатора. В первом варианте трубки охлаждения жидкости АКП просто входят в радиатор охлаждения двигателя и там омываются антифризом. Во втором используется отдельный радиатор. Загрязнение и того, и другого радиатора приводит к росту температуры рабочей жидкости, а значит, перегревает агрегат.

Радиатор Lada Granta для автомобилей с АКП снабжен встроенным охладителем рабочей жидкости.

Неисправность электровентилятора системы охлаждения двигателя приведет не только к опасности перегрева мотора, но и к повышению температуры АКП или вариатора.

Вариатор на Nissan X-Trail имеет собственный небольшой радиатор, расположенный внизу. Недаром у владельцев Nissan X-Trail есть поговорка: «Кондиционер бережет вариатор». При включении кондиционера принудительно включается электровентилятор и температура вариатора ползет вниз.

Неисправность термостата, управляющего направлением потоков рабочей жидкости, встречается у достаточно крупных и мощных автомобилей. Например, на Volkswagen Tuareg случается подвисание термостата в закрытом положении, что ведет к перегреву рабочей жидкости.

Термостат Volkswagen Tuareg может направлять рабочую жидкость либо в радиатор, либо сразу в обратку.

Старая рабочая жидкость хуже ведет себя в агрегате, допускает большие пробуксовки фрикционов и тем самым повышает температуру.

Низкий уровень жидкости приводит к увеличению кратности ее оборота между агрегатом и охладителем, что увеличивает вероятность пробуксовки фрикционов или проскальзывания ремня вариатора.

Износ агрегата также ведет к росту его температуры. Все изношенные фрикционные пары дольше проскальзывают при включении, что ведет к перегреву.

Конструктивные просчеты. Некоторые производители буквально обрекают свои автомобили на перегрев АКП или вариатора. В свое время некоторые модели Mitsubishi имели постоянные проблемы с охлаждением вариаторов из-за отсутствия радиаторов. Немало проблем с сжирающим ресурс агрегата перегревом отмечали владельцы Chevrolet Cruze. Здесь совет прост – ставьте радиаторы.

2. Условия езды

Поскольку сегодня мы ведем речь не о специальной технике, а о гражданских легковых автомобилях, то очевидно, что они не предназначены для безлимитных нагрузок. Просто перечислим, что может вызвать перегрев АКП или вариатора:

длительное буксование в грязи,

буксировка прицепа,

движение в условиях затяжных пробок.

Во всех этих условиях можно рекомендовать включить кондиционер для улучшения обдува радиаторов. А еще обязательно надо обратить внимание, какая у вас манера езды.

3. Манера езды

То, как водитель управляет автомобилем, очень сильно влияет на температурный режим и двигателя, и трансмиссии.

В ситуациях, когда возможен перегрев АКП или вариатора, нужно стараться двигаться максимально плавно, без резких разгонов и торможений.

В пробке есть смысл принудительно включить первую передачу (перейдя в ручной режим, если он есть – у вариаторов тоже бывает условное биение на «передачи»), чтобы при небольших перемещениях на несколько корпусов автомобиля коробка не пыталась «подоткнуть» вторую передачу. Ведь мы помним, что каждое переключение – это работа фрикционов с соответствующим трением и повышением температуры.

При движении по скоростной трассе тоже есть смысл зафиксировать высшую передачу, чтобы при небольшом нажатии на педаль газа, коробка не переключалась на передачу вниз.

При остановке на светофоре ставить АКП или вариатор в нейтраль не следует, ведь вскоре для начала движения нужно будет снова смыкать фрикционы.

Зато, если стоите на железнодорожном переезде несколько минут, а то и десятков минут, то обязательно включайте нейтраль. При этом гидротрансформатор перестанет работать под нагрузкой, что снизит тепловыделение.

Добрый совет

Контролируйте температуру своей АКП или вариатора. У всех этих агрегатов есть встроенные датчики температуры, и показания у большинства выводятся на диагностический разъем OBDII. К разъему можно подсоединить либо маршрутный компьютер, либо простенький сканер ELM327.

Маршрутный компьютер Multitronics в Kia Rio 3, где нет даже указателя температуры двигателя, способен «видеть» и мотор, и АКП.

Маршрутный компьютер можно запрограммировать так, чтобы он, наряду с температурой двигателя, отображал и температуру вариатора либо АКП.

Сканер ELM327 с помощью одной из многих существующих программ, установленных на смартфон, либо на магнитолу, работающую под управлением Android, может также отображать температуру АКП, хоть в виде графика, хоть выдавая цифровое значение.

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