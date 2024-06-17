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Перегревается коробка? – вот что нужно срочно сделать

Эксперт «За рулем» назвал 3 причины перегрева автоматической коробки и вариатора

Почему греется любая коробка

Не секрет, что самый высокий КПД – у механической коробки передач, и он равен 0,96 –0,98 то есть всего 2-4% энергии будет потеряно и уйдет в тепло при передаче крутящего момента от двигателя к колесам. У автоматов и вариаторов КПД ощутимо ниже, и зачастую не превышает 0,9. При этом около 10% энергии переходит в тепло.

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Главный источник нагрева АКП и вариатора – гидротрансформатор. В нем рабочая жидкость интенсивно перемешивается, что вызывает ее нагрев. И только когда гидротрансформатор блокируется фрикционными дисками (которые тоже в этот момент греются), выделение тепла снижается.

Внутри гидротрансформатора расположены как элементы гидропередачи, так и своего рода сцепление, блокирующее гидравлическую часть.
Внутри гидротрансформатора расположены как элементы гидропередачи, так и своего рода сцепление, блокирующее гидравлическую часть.

Кроме того, у АКП при каждом включении передачи тоже происходит проскальзывание пакета фрикционных дисков, что также повышает температуру. У вариаторов такого явления нет, и поэтому КПД их чуть выше, а нагрев – меньше.

Дальше мы рассмотрим три причины перегрева АКП и вариатора.

1. Неисправности

Это новое явление в современных моторах — хуже детонации

Когда-то автоматическая коробка передач разрабатывалась не только для повышения комфортности движения гражданских автомобилей, но и, прежде всего, по запросам военных для повышения проходимости боевых машин. Хорошо спроектированный автомат с большими теплообменниками может буксовать в грязи хоть бесконечно.

Но современные легковые автомобили производители стараются сделать полегче, попроще и подешевле – естественно, в производстве, но не для потребителя. А потому даже небольшие отклонения в техническом состоянии как самого агрегата, так и его системы охлаждения приводят к перегреву.

Загрязнение радиатора. Существуют всего две схемы системы охлаждения АКП или вариатора. В первом варианте трубки охлаждения жидкости АКП просто входят в радиатор охлаждения двигателя и там омываются антифризом. Во втором используется отдельный радиатор. Загрязнение и того, и другого радиатора приводит к росту температуры рабочей жидкости, а значит, перегревает агрегат.

Радиатор Lada Granta для автомобилей с АКП снабжен встроенным охладителем рабочей жидкости.
Радиатор Lada Granta для автомобилей с АКП снабжен встроенным охладителем рабочей жидкости.

Неисправность электровентилятора системы охлаждения двигателя приведет не только к опасности перегрева мотора, но и к повышению температуры АКП или вариатора.

Вариатор на Nissan X-Trail имеет собственный небольшой радиатор, расположенный внизу. Недаром у владельцев Nissan X-Trail есть поговорка: «Кондиционер бережет вариатор». При включении кондиционера принудительно включается электровентилятор и температура вариатора ползет вниз.
Вариатор на Nissan X-Trail имеет собственный небольшой радиатор, расположенный внизу. Недаром у владельцев Nissan X-Trail есть поговорка: «Кондиционер бережет вариатор». При включении кондиционера принудительно включается электровентилятор и температура вариатора ползет вниз.

Неисправность термостата, управляющего направлением потоков рабочей жидкости, встречается у достаточно крупных и мощных автомобилей. Например, на Volkswagen Tuareg случается подвисание термостата в закрытом положении, что ведет к перегреву рабочей жидкости.

Термостат Volkswagen Tuareg может направлять рабочую жидкость либо в радиатор, либо сразу в обратку.
Термостат Volkswagen Tuareg может направлять рабочую жидкость либо в радиатор, либо сразу в обратку.

Старая рабочая жидкость хуже ведет себя в агрегате, допускает большие пробуксовки фрикционов и тем самым повышает температуру.

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Низкий уровень жидкости приводит к увеличению кратности ее оборота между агрегатом и охладителем, что увеличивает вероятность пробуксовки фрикционов или проскальзывания ремня вариатора.

Износ агрегата также ведет к росту его температуры. Все изношенные фрикционные пары дольше проскальзывают при включении, что ведет к перегреву.

Конструктивные просчеты. Некоторые производители буквально обрекают свои автомобили на перегрев АКП или вариатора. В свое время некоторые модели Mitsubishi имели постоянные проблемы с охлаждением вариаторов из-за отсутствия радиаторов. Немало проблем с сжирающим ресурс агрегата перегревом отмечали владельцы Chevrolet Cruze. Здесь совет прост – ставьте радиаторы.

2. Условия езды

Поскольку сегодня мы ведем речь не о специальной технике, а о гражданских легковых автомобилях, то очевидно, что они не предназначены для безлимитных нагрузок. Просто перечислим, что может вызвать перегрев АКП или вариатора:

  • длительное буксование в грязи,
  • буксировка прицепа,
  • движение в условиях затяжных пробок.

Во всех этих условиях можно рекомендовать включить кондиционер для улучшения обдува радиаторов. А еще обязательно надо обратить внимание, какая у вас манера езды.

3. Манера езды

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То, как водитель управляет автомобилем, очень сильно влияет на температурный режим и двигателя, и трансмиссии.

В ситуациях, когда возможен перегрев АКП или вариатора, нужно стараться двигаться максимально плавно, без резких разгонов и торможений.

В пробке есть смысл принудительно включить первую передачу (перейдя в ручной режим, если он есть – у вариаторов тоже бывает условное биение на «передачи»), чтобы при небольших перемещениях на несколько корпусов автомобиля коробка не пыталась «подоткнуть» вторую передачу. Ведь мы помним, что каждое переключение – это работа фрикционов с соответствующим трением и повышением температуры.

При движении по скоростной трассе тоже есть смысл зафиксировать высшую передачу, чтобы при небольшом нажатии на педаль газа, коробка не переключалась на передачу вниз.

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При остановке на светофоре ставить АКП или вариатор в нейтраль не следует, ведь вскоре для начала движения нужно будет снова смыкать фрикционы.

Зато, если стоите на железнодорожном переезде несколько минут, а то и десятков минут, то обязательно включайте нейтраль. При этом гидротрансформатор перестанет работать под нагрузкой, что снизит тепловыделение.

Добрый совет

Контролируйте температуру своей АКП или вариатора. У всех этих агрегатов есть встроенные датчики температуры, и показания у большинства выводятся на диагностический разъем OBDII. К разъему можно подсоединить либо маршрутный компьютер, либо простенький сканер ELM327.

Маршрутный компьютер Multitronics в Kia Rio 3, где нет даже указателя температуры двигателя, способен «видеть» и мотор, и АКП.
Маршрутный компьютер Multitronics в Kia Rio 3, где нет даже указателя температуры двигателя, способен «видеть» и мотор, и АКП.

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Маршрутный компьютер можно запрограммировать так, чтобы он, наряду с температурой двигателя, отображал и температуру вариатора либо АКП.

Сканер ELM327 с помощью одной из многих существующих программ, установленных на смартфон, либо на магнитолу, работающую под управлением Android, может также отображать температуру АКП, хоть в виде графика, хоть выдавая цифровое значение.

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За РулемРевин Алексей
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 3
17.06.2024
Фото:Из архива «За рулем»
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