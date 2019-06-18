5 ярких гаджетов для автопутешествий

Скуку долгих перегонов в автопутешествиях можно скрасить при помощи пяти оригинальных новых гаджетов, которые «За рулем» «откопал» в интернет-магазинах.

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Сезон автопутешествий в самом разгаре. Кто-то планирует поездку в Крым или Сочи, кто-то намерен прокатиться по Европе, кого-то тянет на Урал и Байкал, а кого-то манят южные республики бывшего Союза. Во всех случаях речь идет о длительных дневных перегонах, во время которых темы для разговоров заканчиваются быстрее, чем хотелось бы, а пейзажи за окном не всегда поражают воображение и чаще тянутся однообразной картиной.

Планшет, телефон и мультимедийная система автомобиля помогают коротать время, и многие полагаются в поездках только на них, но мы нашли несколько гаджетов, способных изменить восприятие автопутешествий.

Независимый интернет

В путешествиях мы часто сталкиваемся с отсутствием связи, пересекая огромные пространства от одного очага цивилизации до другого. К сожалению, не все операторы расставляют сотовые вышки в тех или иных местах, и «мертвые зоны» есть даже в ближнем Подмосковье. Чтобы во время поездок не приходилось пристраиваться за туристическими автобусами, раздающими Wi-Fi своим пассажирам, можно взять с собой в дорогу мобильный роутер, поддерживающий сети 3G и 4G. Они бывают разными, и, чтобы не выбросить деньги на ветер, нужно выбрать тот, который обеспечит вам выход в интернет даже в тех районах, где связи вашего оператора может не быть.

То есть это не должен быть роутер, запрограммированный на работу с SIM-картой конкретного оператора. Например, в новом роутере от компании Easy4 используется SIM-карта с технологией, которая способна подключаться к сети с наилучшим уровнем сигнала в данной местности, независимо от того, чья вышка его раздает. При этом оплата остается в пределах купленного тарифа и без роуминга даже в поездках за рубежом. Собственный роутер, работающий до 16 часов без подзарядки на скорости до 150 Mбит/c, пригодится не только во время длительного перегона, но и на пикнике или во время стоянки.

Источник развлечений

Не менее полезным для автопутешественников устройством станет портативный кинотеатр Cinemood от компании «Мультикубик», транслирующий изображение диагональю до 3 метров на любую поверхность. Подойдет потолок автомобиля, спинка впереди стоящего кресла или даже повешенная между деревьями простыня. Помните диапроекторы из детства? Это их «правнук»: тихий и всегда холодный трехсотграммовый кубик с гранью всего 8 см. В отличие от «дедушки», кубик умещается на ладони и имеет собственную операционную систему с большой библиотекой развлечений. Внутри — онлайн-сервисы Мульт, ivi, золотая коллекция «Союзмультфильма» и даже те самые советские диафильмы.

С помощью кубика можно также играть и обучаться, устраивать театр теней и смотреть только что отснятые видео и фото со своего смартфона. Управлять «Мультикубиком» можно дистанционно, при помощи приложения на смартфоне, а также кнопками на нем самом, он читает флешки и работает и подзарядки до 5 часов. Он оснащен колонками, но звук можно вывести через наушники, Bluetooth-колонки и даже через аудиосистему автомобиля. Получается эдакий дорожный компьютер, но без вреда для глаз и без скучного Excel. Гаджет приглянулся благодаря своей универсальности, а пользоваться им можно не только в путешествиях.

Спокойный сон

Понятно, что вся эта какофония в салоне автомобиля не должна мешать тем путешественникам, которые решили вздремнуть, поэтому для них были разработаны умные беруши. Этот гаджет не только не пропускает звуки, но и применяет систему активного шумоподавления, создавая антиволны, гасящие те, которые пытаются проникнуть в уши снаружи. При этом гаджет способен вычленять определенные звуки и пропускать их. Например, человеческую речь. Благодаря современным технологиям, этим берушам не нужно плотно закупоривать ушной канал, вызывая болевые ощущения. При желании, засыпая, можно включить шум прибоя или леса, чтобы успокоиться и отрешиться от всего происходящего вокруг, в том числе от монотонного шума дороги. То есть, по сути, это наушники, возводящие стену между вами и окружающим миром. Подобные беруши выпускаются многими производителями: Here Active Listening, Hush, QuietOn, Dubs, Bose и т.д.

Отсутствие сна

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Тем временем очень важно не дать заснуть водителю, особенно если он едет ночью в окружении спящих спутников. Кофе, жвачка и другие ухищрения нельзя назвать панацеей, как и разговоры. Полезным гаджетом в этом случае может оказаться детектор сна StopSleep. Подобные системы есть у Volkswagen и «Яндекса», который недавно продемонстрировал свое устройство президенту Путину. Преимущество автономного гаджета состоит в том, что он просто надевается на палец и не следит за вами при помощи видеокамеры. В нем расположены восемь измерительных контактов, а о риске засыпания водителю сообщается не в момент отключки, а за 2–3 минуты до нее, когда человек еще может принять какие-то меры. Об опасности прибор оповещает при помощи света, звуков и вибрации, причем предусмотрены и контрольные сигналы при подозрении на ослабление внимания.

Многочисленный багаж

Сумки, барсетки, пакеты, чехлы — в путешествие на автомобиле мы берем множество мелочей, распихивая их по углам. Но некоторые мелочи оказываются важнее других. Например, сумка с документами или запасом денег. А, может быть, и лекарств. Все они разбрасываются по салону, и найти нужное быстро получается не всегда. Есть компактные электронные трекеры (производителей масса, но чаще всего в продаже попадаются Stickr TrackR, «Пчела-5» и Amber Alert), способные отслеживать местоположение предмета и подавать звуковой сигнал, находясь в радиусе 60 и более метров. Специальное приложение покажет, где именно находится трекер. Кстати, нажав кнопку на нем, можно узнать, где находится контролирующий его смартфон, что тоже бывает полезно. При выходе устройства за радиус действия сигнала на телефон подается соответствующее сообщение, которое может означать, что вас обокрали либо вы забыли важную вещь или члена экипажа на стоянке или автозаправке.

В путешествие также можно взять сумку-холодильник, портативный подогреватель напитков, автомобильный увлажнитель воздуха, квадрокоптер с экшн-камерой, который будет лететь за автомобилем и снимать, как хорошо проходит ваш отдых, и многое другое, что вам придет в голову и найдется на «полках» интернет-магазинов.

Какие компактные автомобили обладают самыми вместительными багажниками? В путешествии пригодится каждый дополнительный сантиметр объема.

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Фото: Cinemood, За рулем