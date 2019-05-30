Рейтинг «За рулем»: лидеры C-класса по объему багажника

Сравнительные тесты «За рулем» позволили составить обширную базу собственных измерений. Дело это небесполезное: ряд важных параметров с точки зрения реальной эксплуатации отличается от заявленных производителем. Вместимость багажника — один из тех результатов, которые неизменно вызывают наибольший интерес.

Машины гольф-класса некогда были золотой серединой между субкомпактными представителями В-класса и дорогими для массового покупателя среднеразмерными седанами и универсалами. Потом в автомобильном мире появились кроссоверы, а младший сегмент легковушек стал предлагать больше простора и практичности. Как логичное следствие этого — С-класс начал терять на рынке популярность, из-за чего разнообразия в нем поубавилось.

Особенно ярко проявляется этот тренд на российском рынке. У нас правят бал бюджетники из сегмента В. Те же, кто перерос их в финансовом плане, в подавляющем большинстве случаев грезят кроссовером. Хотя свои поклонники у машин гольф-класса сохранились. А еще их часто берут таксопарки для работы по тарифу «Комфорт».

Так кто же из игроков сегмента практичнее с точки зрения перевозки багажа? Все подробности — в галерее ниже.

Седан, кроссовер или лифтбек: чей багажник лучше? Ответ — по этой ссылке.

Как проводятся тесты «За рулем», читайте в этой публикации.

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Фото: «За рулем», фирмы-производители