Сравнительные тесты «За рулем» позволили составить обширную базу собственных измерений. Дело это небесполезное: ряд важных параметров с точки зрения реальной эксплуатации отличается от заявленных производителем. Вместимость багажника — один из тех результатов, которые неизменно вызывают наибольший интерес.
Четыре года назад, весной 2015-го, Opel объявил об уходе из России. Тогдашний его владелец GM счел наш кризисный рынок бесперспективным. Нынешние хозяева «молнии» в лице альянса PSA полагают иначе — ведь гамма машин с тех пор сильно поменялась.
Главное событие года снова наступает! Момент, когда все мысли мотоциклетных команд, брендов, поставщиков техники и фанатов со всего мира обращаются к Острову Мэн и легендарной гонке ТТ. С 25-го мая по 7-е июня этого года компания Motul снова выступит в качестве официального поставщика смазочных материалов для мероприятия, а также в качестве технического партнера нескольких отважных гонщиков, которые будут покорять знаменитый горный маршрут.
Как бы ни злословили недоброжелатели и чем бы ни закончилась бизнес-одиссея Илона Маска, история уже написана. Автомобили Tesla в прошлом году купили более 200 тысяч человек — это факт. Мир не будет прежним, и гранды автоиндустрии ринулись устраивать свой пикник на электрополяне.
Рейтинг «За рулем»: лидеры C-класса по объему багажника
Сравнительные тесты «За рулем» позволили составить обширную базу собственных измерений. Дело это небесполезное: ряд важных параметров с точки зрения реальной эксплуатации отличается от заявленных производителем. Вместимость багажника — один из тех результатов, которые неизменно вызывают наибольший интерес.
Машины гольф-класса некогда были золотой серединой между субкомпактными представителями В-класса и дорогими для массового покупателя среднеразмерными седанами и универсалами. Потом в автомобильном мире появились кроссоверы, а младший сегмент легковушек стал предлагать больше простора и практичности. Как логичное следствие этого — С-класс начал терять на рынке популярность, из-за чего разнообразия в нем поубавилось.
Особенно ярко проявляется этот тренд на российском рынке. У нас правят бал бюджетники из сегмента В. Те же, кто перерос их в финансовом плане, в подавляющем большинстве случаев грезят кроссовером. Хотя свои поклонники у машин гольф-класса сохранились. А еще их часто берут таксопарки для работы по тарифу «Комфорт».
Так кто же из игроков сегмента практичнее с точки зрения перевозки багажа? Все подробности — в галерее ниже.
Не хватает места в багажнике автомобиля? Как это знакомо! В нашем магазине представлено огромное количество автобоксов на любой автомобиль и кошелек, а для тех, кому бокс необходим один раз в 2–3 года, есть услуга проката.
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