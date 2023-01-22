8 мифов о ГБО + калькулятор перехода на газ

Считается, что газ способствует увеличению ресурса двигателя, снижает эксплуатационные расходы и не представляет большой опасности, если оборудование исправно. Это не совсем так.

Миф №1. В баллон объемом 60 л умещается столько же газа

На самом деле около 50 литров. Причина в мерах безопасности. При нагревании происходит расширение газа и для этого требуется некоторый запас свободного пространства в баллоне. В противном случае баллон может взорваться от чрезмерного внутреннего давления. Для ограничения объема заправляемого газа в комплекте ГБО устанавливается мультиклапан, ограничивающий заполнение баллона до 85%.

Миф №2. Газ не опаснее бензина

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Это так, если установка комплекта ГБО была произведена квалифицированно. А что если нет? В этом случае может образоваться утечка газа. Определить место утечки на так просто. В сравнении с бензином газ воспламеняется гораздо активнее. Наибольшую опасность представляет сжиженный газ. Он тяжелее воздуха и в случае утечки имеет особенность скапливаться в смотровой яме гаража или просто под днищем автомобиля.

В процессе заправки на АЗГС можно увидеть, что газ подается в баллон под давлением 16 бар. После срабатывания в мультиклапане устройства отсечки баллон остается заправленным на 85% газом в жидкой фракции и на оставшиеся 15% — в парообразной. В связи с этим давление в баллоне снижается с 16 до 8 бар. Для сравнения до такого давления накачивают колеса грузовика. Все же видели ролики на ютюбе, на которых взрывается колесо тяжеловоза? Если рядом легковушка, то у нее выбивает стекла.

Миф №3. Газа в стране навалом

Не везде. «Голубое топливо» бывает двух видов: СНГ — сжиженный нефтяной газ и СПГ — сжатый природный газ. СПГ в свою очередь еще называют КПГ — компримированный природный газ. СПГ (или метана) в России действительно очень много, и он относительно недорогой. А вот сжиженного газа (смесь пропана и бутана) гораздо меньше.

Процент газификации транспортных средств отличается в зависимости от климатического региона страны. В южных районах много АЗГС как с метаном, так и с пропан-бутаном. В северных же районах машину с ГБО еще поискать нужно.

Миф №4. Про бензин можно забыть

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Запустить одним газом холодный двигатель очень сложно. При очень низких температурах бывает даже невозможно. Так что бензин все равно нужен. У бензина насыщенные пары имеют более высокое давление. Газовые пары имеют более низкое давление. К тому же эластичность диафрагм газового редуктора на морозе значительно уменьшается.

В связи с этим во время запуска топливная система работает на бензине. Переключение на газ происходит только после прогрева двигателя. Современные поколения ГБО оснащены собственными электронными блоками, поэтому переключение между видами топлива происходит автоматически.

Кроме того, запас бензина пригодится, если в баллоне закончится газ, а поблизости не будет АЗГС.

Миф №5. Работая от газа двигатель меньше изнашивается

На самом деле износ от газа не намного меньше, чем от бензина. Но и вред газа сильно преувеличен.

«Голубое топливо» более щадяще относится к поршневой группе и оказывает немного агрессивное воздействие на выпускные клапаны. У газа горение происходит более медленно, чем у бензина. Соответственно догорание происходит уже на этапе открытия выпускных клапанов. В связи с этим происходит их перегрев.

Что касается химического состава, то газ, как топливо, намного чище бензина. При сгорании газа на стенках деталей двигателя не образуется нагар и шламовые отложения. За счет этого не засоряется моторное масло, которое дольше сохраняет свои смазывающие свойства.

Однако у газа есть один недостаток: при его сгорании образуется некоторое количество воды. Если неисправна система вентиляции картера, то на непрогретом двигателе эта вода конденсируется и разбавляет моторное масло. За счет этого теряется его эффективность.

Миф №6. ГБО подойдет для любого автомобиля

При желании перевести на газ можно любой вид транспорта, оборудованный ДВС. Однако это не всегда целесообразно.

К примеру у малолитражек и без того малый расход горючего, так еще нужно выкроить место в багажнике для установки газового баллона. У новых машин установка ГБО может привести к потере гарантии по причине использования не рекомендованного вида топлива, нарушения целостности кузова и вмешательства в электронику.

Дизельные двигатели также имеют сложности в переводе на газ, поскольку приходится совмещать одновременный впрыск солярки и газа. Газодизельные установки имеют сложное устройство и высокую стоимость.

Владельцам кузова универсал необходимо учесть, что газовый баллон может занять много свободного пространства багажника. Это значительно сократит объемы перевозимых грузов. Даже разложив задние сиденья при наличии баллона багажное отделение будет уже не таким вместительным.

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