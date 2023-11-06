3 лайфхака, чтобы быстрее прогреть мотор и салон

«За рулем» напомнил о том, как ускорить прогрев двигателя автомобиля

На самом деле эти приемы известны большинству автовладельцев, однако не все их применяют. Особенно полезны эти советы окажутся для владельцев малолитражек.

Способ 1. Утеплитель для труб

Известно, что турбированные двигатели небольшого рабочего объема зимой прогреваются долго, причем даже в движении.

Ускорить процесс прогрева турбированного двигателя можно закрыв на зиму моторный отсек при помощи утеплителя для труб.

Подобный способ закрыть решетку на бампере подойдет и для других моделей.

Для придания автомобилю более эстетичного вида подберите утеплитель черного цвета.

Способ 2. Картон перед радиатором

Известный со времен динозавров метод. Если картонка будет смущать и нарушать эстетику автомобиля, то можно приобрести чехол фабричного производства. Эффект будет тот же.

При прогреве мотора учитывайте, что работа штатных датчиков температуры не всегда бывает корректной. Некоторые из них могут срабатывать только когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 40° С. У некоторых авто на приборной панели может светиться синий индикатор. Это будет означать, что двигатель еще не прогрелся. И только после нагрева тосола до 60° С индикатор потухнет. Это будет означать, что двигатель готов к движению.

Способ 3. Прогрев двигателя при помощи АКП

На автомобилях с автоматической коробкой передач или вариатором для ускорения прогрева можно, нажав на тормозную педаль, включить режим D. Таким образом двигатель получит дополнительную нагрузку и быстрее прогреется до рабочей температуры.

Температура в системе охлаждения двигателя и АКП при разных положениях селектора коробки передач

Есть и другие способы ускорить прогрев автомобиля зимой. Они читайте в нашей обзорной статье.

Желаем вам и вашим автомобилям перезимовать безопасно.

Очень многое в судьбе коробки зависит от манеры езды конкретного водителя и условий эксплуатации.

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