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А вы знали, что R14 в маркировке колес — это не радиус?

«За рулем» подробно разобрал значение маркировки колес и дисков

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Чему равен диаметр новенького колеса 195/70 R14 в сборе? Почему-то многие сразу умножают число после R на 2 и полагают, что это и есть искомый диаметр. Но это далеко не так. Сначала отметим, что термин «колесо» (не «в сборе») относится к тому, что порой не совсем корректно называют диском или колесным диском.

Еще напомним, что буква R не имеет никакого отношения к радиусу – так обозначают радиальные шины. Число после R – это диаметр колеса в дюймах (1 дюйм равен 25,4 мм). Наконец, напомним, что в маркировке типа 195/70 первое число обозначает ширину шины в мм, а второе – процентное отношение высоты боковины к ширине шины.

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Дальше всё просто. Берем диаметр колеса и прибавляем к нему удвоенную высоту боковин шины – получаем диаметр колеса в сборе. В нашем случае диаметр колеса – это 14 × 25,4 = 355,6 мм. Высота боковины – это ширина шины, помноженная на упомянутый процент: 195 × 0,7 = 136,5 мм. Теперь складываем: 355,6 + 2 × 136,5 = 628,6 мм. Задача решена.

  • О влиянии низкого профиля шин на управляемость автомобиля рассказано тут.

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«За рулем»
Фото:Toyota
Количество просмотров 91
31.12.2024 
Фото:Toyota
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