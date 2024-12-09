Почему не стоит ставить низкопрофильные шины — мнение эксперта

Эксперт «За рулем» рассказал о влиянии низкопрофильных шин на управляемость

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что машины с низкопрофильными шинами начинают «плавать» в колее?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– И да, и нет. Действительно, с низкопрофильными шинами автомобиль становится чувствительнее к продольной колее – из-за меньшего профиля и, как следствие, более низкой и жесткой боковины он становится чувствительнее ко всем внешним факторам.

На идеально ровной дороге это может быть незаметным, но на покрытии с дефектами окажется проблемой. Также влияет и ширина покрышек (которая у низкопрофильных тоже частенько больше).

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