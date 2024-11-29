Въезжаем в зиму — проверяем готовность по списку
Автомобилист не должен бояться зимы. Но уважать ее он обязан! Российская надежда на «авось» зимой особенно опасна, а потому автомобиль необходимо подготовить к приходу отрицательных температур.
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«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…» Нет, современному автомобилисту нужно сначала подготовить машину к приходу зимы, а уже потом торжествовать. Если в пушкинские времена зимние дороги были даже лучше летних, а с санями проблем было меньше, чем с телегами, то сегодня ситуация довольно сильно изменилась.
Замена шин на зимние
К счастью, почти все помнят, что после 1 декабря все летние шины становятся вне закона. А вот о проверке давления после визита на шиномонтаж вспоминают единицы. А жаль: как правило, раскаленный компрессора закачивает в ваши шины горячий воздух, который на морозе быстро остывает, существенно понижая тем самым давление.
Полезной же покупкой станут антипробуксовочные ленты.
Боремся с примерзанием
Зимой на машине часто что-то к чему-то примерзает. Самое обидное – это невозможность проникнуть в салон машины: двери намертво примерзли...
Кстати, в такой ситуации иногда помогает простой прием: надавить на них снаружи.
Но чтобы этого не случилось, достаточно заблаговременно обработать все резиновые уплотнения силиконосодержащей смазкой.
Купить такую смазку не составит труда – она есть во многих магазинах и на маркетплейсах.
Проверяем ампер-часы
Если при попытке пустить мотор раздается заунывное «у-у-у», а индикаторы на панели меркнут, как на подбитом терминаторе Т-800, то, скорее всего, виновата АКБ. Оцените ее состояние до прихода морозов: надо срочно решить, протянет ли она еще одну зиму или нет.
Что у нас с маслом?
Если после предыдущей замены моторного масла машина прошла 7-8 тысяч км, то есть смысл заменить масло на свежее – без раздумий. Не забудьте и про новый масляный фильтр. Вязкость – сообразно климату в вашем регионе. Если морозы ниже минус 20-25°С для вас – норма, то ориентируйтесь на масла 0W- или 5W-.
Автохимия
Из полезных препаратов отметим удалители влаги из бензобаков, а также антигели и размораживатели – для дизелеводов. Про всякие «улучшатели» лучше не думать – это игрушки на любителя.
Дворники
Очень рекомендуем заменить щетки стеклоочистителей без раздумий. А весной снова поставить новый комплект.
Стеклоомывайки
По мере похолодания постепенно переходите на жидкости с температурой замерзания от минус 10°С до минус 30°С. Сразу заливать «тридцатку» не надо: запах будет особенно противным, а до прихода сильных морозов можно обойтись и более «слабыми» жидкостями.
Если машина уже немолодая
Очень рекомендуем посетить автосервис для диагностики. Весьма вероятно, что обнаружатся рваные пыльники, потрескавшиеся высоковольтные провода, изношенные до предела колодки и так далее. Лучше разобраться со всеми подобными неприятностями до прихода холодов, а не морозной ночью где-то на трассе.
Что возить с собой
Обязательно положите в багажник старую теплую одежду: не дай бог, в мороз с машиной что-то случится. Обязательно – лопату: может потребоваться даже в городе после прохода снегоуборщиков. Еще пригодится малогабаритный пускач-бустер: в критической ситуации он поможет подсевшей батарее пустить мотор.
Найти четкие указания по обслуживанию именно вашего автомобиля сегодня, как ни странно, тяжело: советчиков, казалось бы, много, а доверия к ним зачастую нет. Разумнее приобрести книгу, целиком посвященную вашей машине.
Терпеть зимние неудобства долго не придется – в конце декабря день опять начнет прибавляться, а там и лето не за горами.
Счастливого пути на исправной и подготовленной машине!
- А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе.