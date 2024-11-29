Въезжаем в зиму — проверяем готовность по списку

«За рулем» перечислил вещи, жизненно необходимые водителю зимой

Автомобилист не должен бояться зимы. Но уважать ее он обязан! Российская надежда на «авось» зимой особенно опасна, а потому автомобиль необходимо подготовить к приходу отрицательных температур.

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«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…» Нет, современному автомобилисту нужно сначала подготовить машину к приходу зимы, а уже потом торжествовать. Если в пушкинские времена зимние дороги были даже лучше летних, а с санями проблем было меньше, чем с телегами, то сегодня ситуация довольно сильно изменилась.

Замена шин на зимние

К счастью, почти все помнят, что после 1 декабря все летние шины становятся вне закона. А вот о проверке давления после визита на шиномонтаж вспоминают единицы. А жаль: как правило, раскаленный компрессора закачивает в ваши шины горячий воздух, который на морозе быстро остывает, существенно понижая тем самым давление.

Полезной же покупкой станут антипробуксовочные ленты.

После шиномонтажа обязательно проверьте давление! Иначе есть шанс проездить на спущенных колесах ползимы.

Боремся с примерзанием

Зимой на машине часто что-то к чему-то примерзает. Самое обидное – это невозможность проникнуть в салон машины: двери намертво примерзли...

Кстати, в такой ситуации иногда помогает простой прием: надавить на них снаружи.

Но чтобы этого не случилось, достаточно заблаговременно обработать все резиновые уплотнения силиконосодержащей смазкой.

Купить такую смазку не составит труда – она есть во многих магазинах и на маркетплейсах.

Тепловая пушка – это когда все прочие средства либо не были использованы, либо не помогли.

Проверяем ампер-часы

Если при попытке пустить мотор раздается заунывное «у-у-у», а индикаторы на панели меркнут, как на подбитом терминаторе Т-800, то, скорее всего, виновата АКБ. Оцените ее состояние до прихода морозов: надо срочно решить, протянет ли она еще одну зиму или нет.

Напоминаем: напряжение на полюсных выводах при неработающем моторе должно составлять примерно 12,6 В.

Что у нас с маслом?

Если после предыдущей замены моторного масла машина прошла 7-8 тысяч км, то есть смысл заменить масло на свежее – без раздумий. Не забудьте и про новый масляный фильтр. Вязкость – сообразно климату в вашем регионе. Если морозы ниже минус 20-25°С для вас – норма, то ориентируйтесь на масла 0W- или 5W-.

Автохимия

Из полезных препаратов отметим удалители влаги из бензобаков, а также антигели и размораживатели – для дизелеводов. Про всякие «улучшатели» лучше не думать – это игрушки на любителя.

Дворники

Очень рекомендуем заменить щетки стеклоочистителей без раздумий. А весной снова поставить новый комплект.

Многочисленные экспертизы, проводимые в различных лабораториях журналом «За рулем», показали: разницы в работе между щетками стеклоочистителей с десятикратной разницей по цене практически нет! Дизайн и престиж – это отдельная тема, но стекла все они очищают практически одинаково. Поэтому есть смысл остановиться на бюджетном варианте – хотя бы на сезон.

Стеклоомывайки

По мере похолодания постепенно переходите на жидкости с температурой замерзания от минус 10°С до минус 30°С. Сразу заливать «тридцатку» не надо: запах будет особенно противным, а до прихода сильных морозов можно обойтись и более «слабыми» жидкостями.

В сильные морозы, к сожалению, без проблем будут служить только запрещенные у нас омывайки на основе метанола – их часто продают вдоль дорог, на строительных рынках, в неофициалььных сервисах и на развалах.

Если машина уже немолодая

Очень рекомендуем посетить автосервис для диагностики. Весьма вероятно, что обнаружатся рваные пыльники, потрескавшиеся высоковольтные провода, изношенные до предела колодки и так далее. Лучше разобраться со всеми подобными неприятностями до прихода холодов, а не морозной ночью где-то на трассе.

При выборе щетки-сметки предпочтение стоит отдать изделиям из поликарбоната, которые стойко переносят морозы и силовые упражнения. Угадать такой материал поможет прозрачный корпус изделия: его цвет при этом одинаков при любой толщине. Телескопические ручки на практике редко оказываются востребованными – без особой надобности не гонитесь за длиной…

Что возить с собой

При покупке буксирного троса выбирайте тот, который рассчитан на грузовики, – не пожалеете!

Обязательно положите в багажник старую теплую одежду: не дай бог, в мороз с машиной что-то случится. Обязательно – лопату: может потребоваться даже в городе после прохода снегоуборщиков. Еще пригодится малогабаритный пускач-бустер: в критической ситуации он поможет подсевшей батарее пустить мотор.

Сегодня инструментом номер один для многих является работающий смартфон, а потому в машине всегда должно присутствовать зарядное устройство. У вас оно точно есть? Тогда «звонок другу» будет всегда для вас доступен.

Найти четкие указания по обслуживанию именно вашего автомобиля сегодня, как ни странно, тяжело: советчиков, казалось бы, много, а доверия к ним зачастую нет. Разумнее приобрести книгу, целиком посвященную вашей машине.

С 1992 года издательство «За рулем» выпускает и книжную продукцию. Широкую известность получила серия «Своими силами», объединившая иллюстрированные руководства по ремонту автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.

Терпеть зимние неудобства долго не придется – в конце декабря день опять начнет прибавляться, а там и лето не за горами.

Счастливого пути на исправной и подготовленной машине!

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