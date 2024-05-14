95-й бензин в машины с Евро-2 – лить или нет?

Эксперт «За рулем» объяснил, как связаны экологический класс мотора и бензин

Мы продолжаем отвечать на письма наших читателей, и вот какой интересный вопрос получили от Андрея:

«У меня Нива Легенда 2022 года выпуска. Евро-2. То есть никаких излишеств. В инструкции написано: заправлять 95-м бензином. Без вариантов. Но ведь это старый добрый двигатель Евро-2. Неужели я не могу заправлять 92-й бензин вместо 95-го?»

Начнем с того, что нормы токсичности и необходимое октановое число топлива никак не связаны. Достаточно вспомнить спортивные автомобили прошлого века, когда ни о каких экологических нормах еще не задумывались, а из-за высокой степени сжатия для получения высокой мощности уже использовали бензины с октановым числом 100.

Нормы токсичности соблюдаются с помощью каталитического нейтрализатора, а необходимое октановое число бензина определяется конструкцией двигателя и прошивкой системы управления.

Низкая степень сжатия мотора Нивы, равная 9,3, так и нашептывает владельцу автомобиля – «заливай 92 бензин, он подешевле». Зато инструкция дает строгий запрет на такие эксперименты. Разберемся в проблеме.

Пример из практики

В начале 1990-х годов мне пришлось перебирать один из первых двигателей рабочим объемом 1,7 л Нивы Тайги, как тогда назвали только что появившийся обновленный внедорожник.

Мотор был карбюраторный, с электронным зажиганием, но никакой автоматической коррекции опережения зажигания, конечно, не было. Так вот, поршень четвертого, самого горячего цилиндра, был разрушен детонацией.

Фотографировали тогда редко и мало, но картина до сих пор стоит перед глазами. Перемычки между поршневыми кольцами разрушились и выпали отдельно от поршня. А по рассказу владельца, он просто заправился на какой-то загородной бензоколонке и поехал в сильную жару. Что залили бедолаге вместо положенного АИ-93, никто не знает.

Типичное разрушение поршня двигателя, работавшего с детонацией.

Нынешние моторы

Конечно, сегодняшний двигатель Нивы с низкой степенью сжатия и небольшой форсировкой должен был бы работать на 92-м бензине. Но, очевидно, программа управления двигателем модифицирована по сравнению с «временами» Евро-4 только для отказа от контроля исправности каталитического нейтрализатора, который не устанавливался в автомобиль. А в остальном она «заточена» на получение максимальной мощности от безнадежно устаревшего двигателя.

Кстати, характеристики двигателя менялись с годами. Так мощность ранних моторов 1,7i с впрыском топлива составляла 78,9 л.с., и работали такие двигатели на бензине АИ-93. Паспортная мощность Нивы в 2011 году составляла 80,9 л.с., и инструкция требовала уже 95-й бензин. Niva Legend 2022 года имеет мощность 83 л.с.

Получается, что эта небольшая, в 2-3 л.с., прибавка в мощности потребовала применения высокооктанового топлива.

Поэкспериментируем?

Можно ли на Ниве ездить на 92-м бензине? Можно попробовать, ведь не секрет, что двигатели, сходящие с конвейера, получаются чуть разными, а значит, вероятность детонации тоже будет разной. Кстати, очень сильно на возможность детонации влияет количество нагара в камерах сгорания. Поэтому моторы немолодые и с масложором нельзя эксплуатировать на низкооктановом бензине.

Экспериментировать советую только при соблюдении нескольких условий.

Во-первых, вы должны уметь безошибочно определять звук детонации за прочими многочисленными и громкими шумами автомобиля. Услышали детонацию – значит, система управления двигателем не справляется с коррекцией режимов работы мотора, и эксперименты следует прекратить, долив в бак высокооктанового топлива (лучше даже 98-го).

Во-вторых, пробовать заливать 92-й бензин лучше зимой, когда температурный режим двигателя ниже, а кран отопителя открыт. Открытый кран отопителя существенно улучшает циркуляцию антифриза в районе третьего и четвертого цилиндров. Напоминаю, что я ремонтировал один из ранних моторов Нивы ВАЗ-21213 из-за повреждения поршня именно четвертого цилиндра.

Недаром же наши умельцы разработали и продают хитрый кран с байпасом, обеспечивающим циркуляцию антифриза всегда, независимо от открытия/закрытия отопителя.

В-третьих, вы должны отлично владеть навыками использования механической коробки передач и ее взаимодействия с раздаточной коробкой. Вы же помните, в каких условиях наиболее вероятна детонация? Обороты двигателя невелики, а нагрузка максимальна.

Так вот, с помощью коробки передач на хорошей дороге и раздаточной коробки на совсем плохой нужно исключить такие режимы работы мотора. Но помните: детонация возможна и при полной нагрузке, на больших оборотах. И тогда ее труднее различить за общим высоким уровнем шума.

Выводы

92-й бензин можно попробовать применять на Ниве только на свой страх и риск.

Для долгой и надежной работы мотора с меньшим расходом топлива и лучшей приемистостью следует использовать штатный бензин АИ-95. Так «завещал» завод не только в бумажной инструкции, но и в «мозгах» двигателя.

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