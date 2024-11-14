Как снять прикипевший тормозной диск без съемника? Вот простой лайфхак
Читатель «За рулем» придумал, как легко снять прикипевший тормозной диск
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Если прикипел тормозной диск и съемника под рукой нет, а все собирать и ехать в сервис нет возможности, то можно воспользоваться болтами, гайками и шайбами чтобы выдавить диск со ступицы.
Способ снятия прикипевшего тормозного диска
В данном случае не требуется использовать молоток или кувалду, что гарантирует сохранность ступичного подшипника.
Способ снятия прикипевшего тормозного диска
Автор лайфхака: Иван Иванов
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Фото:Иван Иванов
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14.11.2024
Фото:Иван Иванов
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