Как снять прикипевший тормозной диск без съемника? Вот простой лайфхак

Читатель «За рулем» придумал, как легко снять прикипевший тормозной диск

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Если прикипел тормозной диск и съемника под рукой нет, а все собирать и ехать в сервис нет возможности, то можно воспользоваться болтами, гайками и шайбами чтобы выдавить диск со ступицы.

Способ снятия прикипевшего тормозного диска

В данном случае не требуется использовать молоток или кувалду, что гарантирует сохранность ступичного подшипника.

Способ снятия прикипевшего тормозного диска

Автор лайфхака: Иван Иванов

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Устройство для удобной замены тормозных колодок описано тут.

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