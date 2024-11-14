#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
15 ноября
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
Только 10% водителей согласны с повышением...
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...

Как снять прикипевший тормозной диск без съемника? Вот простой лайфхак

Читатель «За рулем» придумал, как легко снять прикипевший тормозной диск

Рекомендуем
Почему скрипят тормозные колодки? Можно ли протачивать тормозные диски?

Прислано через бот-предложку в Телеграм

Если прикипел тормозной диск и съемника под рукой нет, а все собирать и ехать в сервис нет возможности, то можно воспользоваться болтами, гайками и шайбами чтобы выдавить диск со ступицы.

Способ снятия прикипевшего тормозного диска
Способ снятия прикипевшего тормозного диска

В данном случае не требуется использовать молоток или кувалду, что гарантирует сохранность ступичного подшипника.

Способ снятия прикипевшего тормозного диска
Способ снятия прикипевшего тормозного диска

Автор лайфхака: Иван Иванов

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кстати, именно сейчас мы проводим розыгрыш призов за лучшие советы автомобилистам. Подробности тут.

  • Устройство для удобной замены тормозных колодок описано тут.
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:Иван Иванов
Количество просмотров 722
14.11.2024 
Фото:Иван Иванов
Поделиться:
Оцените материал:
0