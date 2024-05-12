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Как заменить шинный вентиль своими силами – простая инструкция

«За рулем» приводит два способа экстренной замены шинного вентиля

Вентиль, если он вышел из строя вдали от шиномонтажных мастерских, можно заменить самостоятельно.

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Самым простым, но наиболее тяжелым способом будет отжать борт шины от диска с помощью большого рычага либо наезжая на шину колесом автомобиля. Как только покажется место установки вентиля, можно срезать старый и, смазав мылом, вставить новый.

Отжимаем борт шины от диска с помощью большого рычага, срезаем испорченный вентиль и вставляем на его место новый, предварительно смазанный мылом.
Отжимаем борт шины от диска с помощью большого рычага, срезаем испорченный вентиль и вставляем на его место новый, предварительно смазанный мылом.

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Есть приспособление, позволяющее заменить вентиль не снимая колесо с автомобиля. В его состав входит крючок, которым можно вырвать старый вентиль, толкатель с резьбой под вентиль и трубка с внутренним конусом.

Хорошо смазанный мыльным раствором резиновый вентиль при проталкивании в трубку обжимается до диаметра отверстия в диске и проскальзывает в него. А в конце, потянув за толкатель, надо вставить вентиль герметизирующим пояском в отверстие.

Сначала используем крючок, чтобы вырвать старый вентиль.
Потом через трубку вставляем новый резиновый вентиль и, потянув за толкатель, фиксируем его.
  • Как выбрать шинный вентиль, рассказано тут.

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