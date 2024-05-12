Как заменить шинный вентиль своими силами – простая инструкция
Вентиль, если он вышел из строя вдали от шиномонтажных мастерских, можно заменить самостоятельно.
Самым простым, но наиболее тяжелым способом будет отжать борт шины от диска с помощью большого рычага либо наезжая на шину колесом автомобиля. Как только покажется место установки вентиля, можно срезать старый и, смазав мылом, вставить новый.
Есть приспособление, позволяющее заменить вентиль не снимая колесо с автомобиля. В его состав входит крючок, которым можно вырвать старый вентиль, толкатель с резьбой под вентиль и трубка с внутренним конусом.
Хорошо смазанный мыльным раствором резиновый вентиль при проталкивании в трубку обжимается до диаметра отверстия в диске и проскальзывает в него. А в конце, потянув за толкатель, надо вставить вентиль герметизирующим пояском в отверстие.
- Как выбрать шинный вентиль, рассказано тут.
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