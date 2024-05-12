Как заменить шинный вентиль своими силами – простая инструкция

«За рулем» приводит два способа экстренной замены шинного вентиля

Вентиль, если он вышел из строя вдали от шиномонтажных мастерских, можно заменить самостоятельно.

Самым простым, но наиболее тяжелым способом будет отжать борт шины от диска с помощью большого рычага либо наезжая на шину колесом автомобиля. Как только покажется место установки вентиля, можно срезать старый и, смазав мылом, вставить новый.

Отжимаем борт шины от диска с помощью большого рычага, срезаем испорченный вентиль и вставляем на его место новый, предварительно смазанный мылом.

Есть приспособление, позволяющее заменить вентиль не снимая колесо с автомобиля. В его состав входит крючок, которым можно вырвать старый вентиль, толкатель с резьбой под вентиль и трубка с внутренним конусом.

Хорошо смазанный мыльным раствором резиновый вентиль при проталкивании в трубку обжимается до диаметра отверстия в диске и проскальзывает в него. А в конце, потянув за толкатель, надо вставить вентиль герметизирующим пояском в отверстие.

Сначала используем крючок, чтобы вырвать старый вентиль. Потом через трубку вставляем новый резиновый вентиль и, потянув за толкатель, фиксируем его.

Как выбрать шинный вентиль, рассказано тут.