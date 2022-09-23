95-го бензина сгорает меньше, чем 92-го: правда или миф?

Заправка «улучшенным» бензином помогает, но с одной очень замороченной оговоркой.

Материалы по теме Стало известно, какие проблемы с топливом ждут россиян этой зимой

Существует такое мнение, что если залить в бак бензин с более высоким октановым числом, то расход топлива снизится. Например, вместо 92-го бензина плеснуть 95-го, а вместо 95-го — 98-й. Сотый же бензин будет расходоваться вовсе по капельке.

Это суждение не лишено правдивости, но эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин обращает внимание на один очень важный аспект: происходит это не сразу.

«Проезжать на одной заправке, скажем, на 50 км больше, можно лишь тогда, когда изрядно загрязненный двигатель удается отмыть от отложений за счет долговременного перехода на „улучшенный“ бензин», — предупреждает он.

Материалы по теме Выплаты нефтяникам снизят — цены на АЗС вырастут?

Проще говоря, улучшенное топливо постепенно может в той или иной степени отмыть двигатель и вернуть его (не на 100%) к изначальным характеристикам. Но не более того.

Если испытать два новых автомобиля, гоняя один на обычном топливе, а другой — на улучшенном, то результаты будут одинаковыми: и по мощности, и по расходу топлива. Превышений паспортных данных вы не увидите даже при стендовых испытаниях.

Узнать больше об особенностях улучшенного топлива вы можете в оригинальной статье Михаила Колодочкина «Почему нужно заливать улучшенный бензин — 5 (ложных!) утверждений»

Нам рассказали о способах обмана на АЗС. Не попадитесь!

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Krzysztof Hepner / Unsplash