Улучшенный бензин поднимает мощность, снижает расход топлива и количество вредных выбросов, увеличивает запас хода... Эксперт прокомментировал официальные заявления топливных компаний.

Маркетинговый ход или реальная польза?

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С момента появления в продаже «улучшенных» бензинов (Ultimate, V-Power, G-Drive, Pulsar, Экто) маркетологи пытаются всячески запутать потребителя, снабжая его неточной информацией.

Особенно преуспели в этом иностранные компании. Вместо того чтобы четко показать преимущества новых бензинов, они организовывали пресс-конференции, на которых улучшенный 98-й бензин неизменно сравнивался с обычным (без суперприсадок) 95-м.

И активно призывали всех потребителей забыть про 95-е бензины и переходить на 98-й, причем на улучшенный (читай, самый дорогой, если не считать редкого 100-го).

Фрагмент типичной презентации с обещаниями лишних километров. Производители бензина лукавят.

Профессиональные нефтехимики неоднократно поясняли, что основной эффект всех улучшенных бензинов базируется на их высокой моющей способности. Такое топливо при постоянном использовании удаляет накопившиеся отложения и препятствует образованию новых. На старых двигателях они способны очищать топливную систему, за счет чего характеристики машины возвращаются к паспортным значениям.

Написанному не верить?

Сейчас многие иностранные топливные компании покинули рынок. Но мифические утверждения остались. Достаточно пробежаться по официальным сайтам наших производителей бензина, чтобы в этом убедиться.

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Утверждение 1. Топливо Pulsar производится в соответствии с едиными требованиями к качеству фирменного топлива во всех регионах присутствия.

Мнение эксперта: вводят в заблуждение. Какие требования выдвигаются к качеству подобных топлив? В Техническом регламенте и действующих ГОСТах их существование не оговаривается. Инструкции к автомобилям также не говорят о необходимости их использования. Получается, что смысл сказанного простой: к этому топливу предъявляются те же требования, что и к «обычному».

Утверждение 2. Pulsar-100 за счет более высокого октанового числа позволяет увеличить производительность двигателя, топливную экономичность и снизить выбросы в современных автомобилях.

Мнение эксперта: не соответствует действительности. Что такое «производительность» двигателя? Намек на его мощность? Но мощность от октанового числа не зависит. Заливайте в Гранту хоть 200-й бензин — быстрее она не поедет.

Октановое число не является синонимом калорийности. Другое дело, что в жаркую погоду применение бензина с повышенным ОЧ избавит от возможной детонации и поможет, таким образом, выдать паспортную мощность. Но никак не превысить ее. Выбросы может снизить класс бензина, а не его октановое число.

Утверждение 3. Pulsar высвобождает запас энергии внутренней силы двигателя.

Мнение эксперта: написано технически неграмотно. Что такое энергия внутренней силы двигателя? Видимо, производитель топлива рассчитывает на то, что автовладелец поведется на любые псевдотехнические формулировки.

Утверждение 4. Основные преимущества обновленного топлива Экто PLUS: +11% экономия топлива, +13,8% увеличение мощности.

Мнение эксперта: не теряйте бдительность. Прочитайте текст, набранный на сайте компании мелким шрифтом. Там есть слова «мгновенный эффект». То есть речь об одиночном пике на осциллограмме. Кроме того, сказано, что возможен рост мощности не «на 13,8%», а «до 13,8%». А это может быть и 0,001%. И указанные проценты приводятся в сопоставлении с бензином АИ-95-К5 производства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», которого нет в продаже.

Утверждение 5. Применение «улучшенного» топлива позволяет на каждом баке проезжать на несколько километров больше, чем при заправке «обычным» топливом.

Мнение эксперта: утверждение некорректно. В реальности проезжать на одной заправке, скажем, на 50 км больше, можно лишь тогда, когда изрядно загрязненный двигатель удается отмыть от отложений за счет долговременного перехода на «улучшенный» бензин. Но никакой повышенной калорийностью такое топливо не обладает. Если провести испытания двух новеньких моторов — на обычном бензине и на улучшенном, — результаты будут одинаковыми. И никаких приростов по сравнению с паспортными данными не случится.

Какой бензин выберете? Можно и дорогой улучшенный. Только потребитель должен точно знать, за что он переплачивает.

Заливать или нет?

Заливайте! Хотя бы изредка. Лично я всегда использую именно бензин с моющими присадками. Во всяком случае, о каком-то негативном влиянии на двигатель такого топлива слышать пока что не доводилось.