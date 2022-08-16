Нам рассказали о способах обмана на АЗС. Не попадитесь!

Мошенники используют любые средства, экономя даже на первый взгляд микроскопические дозы. Но при большом потоке «навар» выходит существенным.

Стремление нелегально подзаработать по-прежнему присутствует у владельцев и сотрудников российских автозаправочных станций, отмечают эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества. Способов для этого придумано множество — начиная от продажи разбавленного топлива и заканчивая обсчетом при оплате.

Но самыми распространенными являются многочисленные схемы недолива горючего в бак.

С помощью программного обеспечения

Управление вредоносной программой осуществляется с удаленного сервера. Действовать программа начинает после того, как операторы АЗС на кассовых аппаратах набирают необходимую комбинацию символов. После смены они же программу отключают. При этом программа сама уничтожает следы своей деятельности. А потребители недолива не замечают, поскольку он составляет 3–7% от оплаченного объема.

С помощью заправщика

При заправке «до полного» сотрудник может подолгу сцеживать финальные капли, добиваясь срабатывания автоматического защитного отключения пистолета. Цифры на колонке меняются при этом бодро, зато в бак автомобиля не попадает практически ничего. Именно поэтому заправку лучше не доводить до отсечки или прекращать ее сразу после первого срабатывания.

Шланг с дырочкой

Это еще одна любопытная уловка. Мошенники ставят на заправочном шланге клапан или делают небольшой прокол в верхней части, позволяющий подсасывать воздух во время заправки. После окончания заправки внутри шланга образуется воздушный столб, который и удерживает несколько сотен граммов горючего.

Корректировка погрешности колонки

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По существующим стандартам погрешность в измерении отпускаемого топлива может достигать 50 мл на каждые 10 литров. Еще на этапе установки новой бензоколонки наладчики изменяют объем измерительной поршневой камеры в меньшую сторону на те самые 50 мл. Докопаться до такого недолива контролирующим органам невозможно, при этом масштабы воровства получаются поистине впечатляющими.

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В Роскачестве предупреждают, что обмануть могут на любой АЗС и в любое время суток. Если у вас появилось подозрение, можно затребовать у руководства заправочной станции контрольную пробу. Вам обязаны предоставить мерную емкость или мерник. Администратор в присутствии водителя и двух свидетелей должен взять контрольную пробу.

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