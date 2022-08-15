Говорят, у бензина большой срок годности. И да, и нет

Раньше часто, особенно в сельской местности, запасливые автовладельцы закупали бензин впрок и хранили в гараже на случай «трудных времен». А сейчас это некоторые делают на всякий случай — вдруг цены на него неожиданно вырастут. Хлеба не просит, да и чему там портиться?
Однако современный бензин теряет исходные характеристики быстрее, чем его предшественники с тетраэтилсвинцом.
Комментарий эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
24 месяца — для северной зоны,
18 месяцев — для средней,
всего 6 месяцев — для южной.
Нынешний стандарт устанавливает срок годности всего год со дня изготовления.
И октановые числа на продолжительность «жизни» топлива не влияют.
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Поэтому никакого смысла закупать бензин про запас с учетом возможного роста цен нет. Производители гарантируют, что только в течение 12 месяцев бензин можно хранить без потери качества и эксплуатационных свойств.
А вот топливо в баке автомобиля не рекомендуют хранить дольше 6 месяцев.
Подробнее специалист разъяснил всё в материале «5 частых заблуждений о бензине (есть опасные!)».
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