Говорят, у бензина большой срок годности. И да, и нет

Все дело в том, какой это бензин.

Раньше часто, особенно в сельской местности, запасливые автовладельцы закупали бензин впрок и хранили в гараже на случай «трудных времен». А сейчас это некоторые делают на всякий случай — вдруг цены на него неожиданно вырастут. Хлеба не просит, да и чему там портиться?

Однако современный бензин теряет исходные характеристики быстрее, чем его предшественники с тетраэтилсвинцом.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

24 месяца — для северной зоны,

18 месяцев — для средней,



всего 6 месяцев — для южной.

Нынешний стандарт устанавливает срок годности всего год со дня изготовления.

И октановые числа на продолжительность «жизни» топлива не влияют.

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Поэтому никакого смысла закупать бензин про запас с учетом возможного роста цен нет. Производители гарантируют, что только в течение 12 месяцев бензин можно хранить без потери качества и эксплуатационных свойств.

А вот топливо в баке автомобиля не рекомендуют хранить дольше 6 месяцев.

Подробнее специалист разъяснил всё в материале «5 частых заблуждений о бензине (есть опасные!)».

Как снизить расход топлива — ответ тут.



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