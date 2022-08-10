5 частых заблуждений о бензине (есть опасные!)

Миф 1. Улучшенный бензин — деньги на ветер
Наличие в бензине моющих присадок (G-Drive, Экто, Ultimate, Pulsar) стандартами не оговаривается. В инструкциях к автомобилям также нет рекомендаций заливать «улучшенное» топливо.
Однако на практике такие бензины действительно имеют преимущества, что особенно заметно на моторах с распределенным впрыском топлива. Присадки в топливе очищают впускные клапаны, камеру сгорания и форсунки. У двигателей с непосредственным впрыском они работают менее эффективно, поскольку топливо подается сразу в камеру сгорания, уже после впускных клапанов.
Моющие присадки действуют иначе, чем автошампуни. Они покрывают трущиеся поверхности радикалами, снижающими трение и удаляющими частицы нагара. Это и приводит к некоторому увеличению мощности мотора. Впрочем, каждая топливная компания при разработке собственного комплекса таких присадок преследует схожие цели: удаление нагара с деталей, защита от коррозии, улучшение смазывающей способности. А уже следствием этого может быть улучшение топливной экономичности.
Миф 2. Закупаем впрок — бензин не портится
Современный бензин теряет исходные характеристики быстрее, чем его предшественники с тетраэтилсвинцом. Полвека назад срок хранения бензинов от 93-го до 98-го составлял 24 месяца для северной зоны, 18 — для средней и всего 6 — для южной.
Нынешний стандарт устанавливает срок годности всего год со дня изготовления. И октановые числа на продолжительность «жизни» топлива не влияют. Поэтому нет никакого смысла закупать бензин про запас с учетом возможного роста цен нет.
Миф 3. Наше топливо хуже импортного
Многие не верят, что Россия в последнее время являлась крупнейшим экспортером дизельного топлива в страны Евросоюза. И еще утверждают, что российский бензин хуже американского. Мол, наш 95-й такой же, как их 91-й.
Это действительно так. Но это вовсе не означает, что наше топливо хуже. Просто методы измерения разные.
В США октановое число AKI (anti-knock index) определяют как среднее арифметическое между исследовательским и моторным октановыми числами. Примерные соотношения между российскими и американскими показателями такие:
- АИ-92 = AKI 87
- АИ-95 = AKI 91
- АИ-98 = AKI 93
И если в инструкции к американскому автомобилю указан 91-й бензин, то у нас заливать в него нужно АИ-95! Качество, как видите, ни при чем.
Миф 4. Вредно заливать топливо с нерекомендованным октановым числом
Бензин, октановое число которого превышает рекомендованное автопроизводителем, вреден разве что для кошелька автовладельца. Двигателю вреда от него не будет — впрочем, как и пользы. Его имеет смысл заливать в сильную жару — тогда вероятность поймать детонацию резко снижается.
А вот применение бензинов с низким октановым числом может спровоцировать неприятности. Кратковременное использование 92-го бензина вместо 95-го вреда не принесет, если избегать при езде резких ускорений и прочих перегрузок. Ведь любой двигатель при проектировании хоть и рассчитывается под определенное октановое число, но всегда имеет небольшой запас на случай отклонения как в плюс, так и в минус.
Но если постоянно заливать низкооктановое топливо, то никакого конструктивного запаса не хватит. Тем более, если вместо 92-го бензина однажды плеснут 90-й: отклонение от нормы в 5 единиц мотор может не пережить.
Миф 5. Смешивать АИ-92 и АИ-95 нельзя
Существует мнение, что бензины с различным октановым числом имеют разную плотность. А потому в баке они неминуемо расслоятся.
Однако согласно стандарту плотность бензина никак не связана с октановым числом. А потому никакого вреда не будет, если вы разбавите 95-й бензин 92-м.
Если, конечно, речь идет о кондиционном топливе. Но нормальный водитель никогда не станет заправляться подозрительным бензином, будь тот хоть вдвое дешевле.
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