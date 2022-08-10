5 частых заблуждений о бензине (есть опасные!)

Эксперт «За рулем» развеял распространенные мифы, связанные с топливом. И объяснил все с точки зрения теории и практики.

Миф 1. Улучшенный бензин — деньги на ветер

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Наличие в бензине моющих присадок (G-Drive, Экто, Ultimate, Pulsar) стандартами не оговаривается. В инструкциях к автомобилям также нет рекомендаций заливать «улучшенное» топливо.

Однако на практике такие бензины действительно имеют преимущества, что особенно заметно на моторах с распределенным впрыском топлива. Присадки в топливе очищают впускные клапаны, камеру сгорания и форсунки. У двигателей с непосредственным впрыском они работают менее эффективно, поскольку топливо подается сразу в камеру сгорания, уже после впускных клапанов.

Моющие присадки действуют иначе, чем автошампуни. Они покрывают трущиеся поверхности радикалами, снижающими трение и удаляющими частицы нагара. Это и приводит к некоторому увеличению мощности мотора. Впрочем, каждая топливная компания при разработке собственного комплекса таких присадок преследует схожие цели: удаление нагара с деталей, защита от коррозии, улучшение смазывающей способности. А уже следствием этого может быть улучшение топливной экономичности.

Миф 2. Закупаем впрок — бензин не портится

Современный бензин теряет исходные характеристики быстрее, чем его предшественники с тетраэтилсвинцом. Полвека назад срок хранения бензинов от 93-го до 98-го составлял 24 месяца для северной зоны, 18 — для средней и всего 6 — для южной.

Нынешний стандарт устанавливает срок годности всего год со дня изготовления. И октановые числа на продолжительность «жизни» топлива не влияют. Поэтому нет никакого смысла закупать бензин про запас с учетом возможного роста цен нет.

Миф 3. Наше топливо хуже импортного

Многие не верят, что Россия в последнее время являлась крупнейшим экспортером дизельного топлива в страны Евросоюза. И еще утверждают, что российский бензин хуже американского. Мол, наш 95-й такой же, как их 91-й.

Это действительно так. Но это вовсе не означает, что наше топливо хуже. Просто методы измерения разные.

В США октановое число AKI (anti-knock index) определяют как среднее арифметическое между исследовательским и моторным октановыми числами. Примерные соотношения между российскими и американскими показателями такие:

АИ-92 = AKI 87

АИ-95 = AKI 91

АИ-98 = AKI 93

И если в инструкции к американскому автомобилю указан 91-й бензин, то у нас заливать в него нужно АИ-95! Качество, как видите, ни при чем.

Миф 4. Вредно заливать топливо с нерекомендованным октановым числом

Бензин, указанный в скобках, можно заливать только когда на АЗС не оказалось основного топлива. Для постоянного использования он не подходит.

Бензин, октановое число которого превышает рекомендованное автопроизводителем, вреден разве что для кошелька автовладельца. Двигателю вреда от него не будет — впрочем, как и пользы. Его имеет смысл заливать в сильную жару — тогда вероятность поймать детонацию резко снижается.

А вот применение бензинов с низким октановым числом может спровоцировать неприятности. Кратковременное использование 92-го бензина вместо 95-го вреда не принесет, если избегать при езде резких ускорений и прочих перегрузок. Ведь любой двигатель при проектировании хоть и рассчитывается под определенное октановое число, но всегда имеет небольшой запас на случай отклонения как в плюс, так и в минус.

Но если постоянно заливать низкооктановое топливо, то никакого конструктивного запаса не хватит. Тем более, если вместо 92-го бензина однажды плеснут 90-й: отклонение от нормы в 5 единиц мотор может не пережить.

Если на улице очень жарко, то использование высокооктанового 98-го бензина в автомобиле, рассчитанном под 95-й, будет оправдано. В остальных случаях это лишняя трата денег.

Миф 5. Смешивать АИ-92 и АИ-95 нельзя

Существует мнение, что бензины с различным октановым числом имеют разную плотность. А потому в баке они неминуемо расслоятся.

Однако согласно стандарту плотность бензина никак не связана с октановым числом. А потому никакого вреда не будет, если вы разбавите 95-й бензин 92-м.

Если, конечно, речь идет о кондиционном топливе. Но нормальный водитель никогда не станет заправляться подозрительным бензином, будь тот хоть вдвое дешевле.

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