Для этого нужно прежде всего разобраться с тем, почему двигатель стал поджирать бензин.

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Когда визиты на АЗС становятся подозрительно частыми, невольно начинаешь прикидывать: с чего бы вдруг? Ничего не поменялось — ни погода, ни маршруты, а расход явно вырос. Можно, конечно, съездить на сервис, но там на радостях такого порасскажут, что никакой зарплаты не хватит. Нет, предварительную диагностику лучше провести самому. Да и на сервисе будет легче беседовать.

Двигатель и его системы

Механическая часть мотора подбрасывает нам две основные проблемы, увеличивающие расход горючего, - низкую компрессию в цилиндрах и нарушенные фазы газораспределения.

Двигатель с низкой компрессией неэффективно сжигает топливо, а потому требует его много. Компрессию нужно померить — тут диагностика простая.

С фазами газораспределения чуть сложнее: правильность их установки оценивают по меткам, число и расположение которых зависят от типа двигателя. На современных моторах при сбитых метках обычно загорается индикатор Check Engine.

Система питания увеличивает топливный аппетит, как правило, вследствие загрязнения топливного или воздушного фильтра. Тут всё ясно: надо оценить их состояние и при необходимости заменить.

Другая возможная причина прожорливости связана с недостаточным давлением, которое создает бензонасос. Его нужно измерить манометром, после чего принять решение о дальнейших действиях. Ориентировочно давление составляет около 3,5 бар на современных автомобилях с распределенным впрыском топлива и около 3 бар на более старых моделях.

За экономию на замене свечей приходится расплачиваться на бензоколонке.

Наконец, виноватыми могут быть грязные топливные форсунки — такие не обеспечат правильного факела распыла топлива. Можно попробовать очиститель топливной системы, заливаемый в бак при заправке, но лучше всего промыть их на специализированном сервисе.

Система управления двигателем — это вообще Клондайк по части всевозможных неисправностей, повышающих расход топлива. Любой датчик, начинающий дурить, тут же увеличивает прожорливость мотора. Облегчает диагностику загорание индикатора Check Engine.

Проверить, что произошло, можно с помощью диагностического адаптера ELM327 и смартфона с приложением. Отметим и необходимость своевременной замены свечей, и использование только разрешенных производителем оригинальных свечей или аналогов проверенных производителей.

Низкое давление топлива не обеспечит правильного распыла форсунками. Выхлопная система с механическими повреждениями увеличивает расход топлива.

Система выпуска повышает расход простейшим способом — затрудняя выход отработавших газов. Это может происходить при помятых выпускных трубах, отвалившихся перегородках в глушителе, а также при неисправностях в каталитическом нейтрализаторе. С диагностикой поможет манометр, устанавливаемый вместо первого лямбда-зонда. Противодавление даже на больших оборотах двигателя не должно превышать 0,3 бара.

Система охлаждения повышает расход топлива при любом отклонении от рабочей температуры — как в плюс, так и в минус. Чтобы убедиться в правильности ее работы, штатного термометра может не хватить, да и не на всех машинах он присутствует. Проще подключить диагностический адаптер ELM327.

Трансмиссия

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Начавший разрушаться подшипник какого-то вала коробки передач по расходу топлива не определишь, хотя и он немного повышает потери на трение. Зато любые пробуксовки фрикционных пар могут чувствительно повысить расход топлива. Причем это будет относится и к обычному сцеплению механической коробки, и к ремню вариатора, и к фрикционам гидромеханической коробки. Правда, ездить с такими дефектами удастся совсем недолго, а потом вы будете оплачивать топливо и прочие расходы эвакуатора.

Еще чувствуется, когда подгорело сцепление, замыкающее гидротрансформатор вариатора или автомата, ведь в режиме постоянной пробуксовки и расход топлива, и температура жидкости растут.

Перерасход топлива вызывает слишком густое масло в агрегатах трансмиссии. Также причиной может стать не отключенный передний мост, если он имеет «жесткую» схему подключения.

Ходовая часть и рулевое управление

Нарушение углов установки колес — как передних, так и задних — обязательно повышает расход топлива, поскольку возрастает сопротивление качению. Рецепт очевиден: проверить и подкорректировать.

Давление в шинах должно быть в норме — это очевидно. Приспущенные шины — дыра в бюджете. Недаром многие производители перед поездкой по автобанам рекомендуют немного поднять давление в шинах.

Тормозная система

Стояночная и рабочая тормозные системы легко могут поднять расход топлива хоть вдвое. Подклинивающие тормозные цилиндры, не полностью разблокированный стояночный тормоз — всё это необходимо проверить и, при необходимости, отрегулировать.

Недостаточное давление в шине быстро разрушает ее и увеличивает расход топлива.

Перегруз и аэродинамика

Перегруженный автомобиль расходует больше топлива: это очевидно. Энергия тратится как на разгон повышенной массы, так и на сопротивление качению перегруженных шин.

Ухудшение аэродинамики — это, конечно, про багажник на крыше, всякие дефлекторы и брызговики. В космосе это не имело бы значения, а вот при наличии атмосферы сопротивление растет примерно пропорционально квадрату скорости автомобиля.

Перегруз автомобиля и значительное ухудшение аэродинамики мгновенно сказываются на расходе топлива.

Что еще?

Псевдоспортивная манера вождения автомобиля способна повысить расход топлива до любой величины. Многим кажется, что у педалей вообще нет промежуточных положений: либо нажата полностью, либо не нажата вовсе. Вместо того, чтобы двигаться в потоке, такие водители практикуют резкие старты от светофора и обгоны в режиме «газ в пол». Про низкий расход при этом следует забыть — диагностировать нужно только себя самого.

автомобиля способна повысить расход топлива до любой величины. Многим кажется, что у педалей вообще нет промежуточных положений: либо нажата полностью, либо не нажата вовсе. Вместо того, чтобы двигаться в потоке, такие водители практикуют резкие старты от светофора и обгоны в режиме «газ в пол». Про низкий расход при этом следует забыть — диагностировать нужно только себя самого. Непрогретый мотор, равно как и коробка передач, даже теоретически не может работать экономично. Режим коротких поездок на холодном моторе часто называют режимом городского врача или докторским циклом. Бензин льется рекой на непрогретый нейтрализатор — так система управления пытается возможно быстрее включить его в работу. Какая уж тут экономия…

Режим коротких поездок на холодном моторе часто называют режимом городского врача или докторским циклом. Бензин льется рекой на непрогретый нейтрализатор — так система управления пытается возможно быстрее включить его в работу. Какая уж тут экономия… Некачественное топливо. Редко, но бывает — особенно там, где водителя привлекли низкие цены. Возросший расход сразу не почувствовать, но если мотор вдруг повел себя как-то непривычно, будьте уверены: его аппетит уже вырос. Диагностика простая: попробуйте доковылять до заведомо хорошей АЗС и залить качественное топливо. Если поможет — ваше счастье.

ДРОВА ВМЕСТО БЕНЗИНА В начале 40‑х годов из Москвы в Благовещенск (Амурская область) отправился газогенераторный грузовик ГАЗ‑42. «Самовар» (так шутливо называли газогенераторные машины) за 55 ходовых дней преодолел 8400 км, использовав 23 кубометра чурок из березы, дуба, ели, сосны, лиственницы, а в безлесной местности пилили на чурки старые шпалы.

Подробная инструкция по снижению расхода топлива тут.

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