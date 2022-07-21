Бензин реально подешевеет? Мнение наших читателей!

Кто-то уже отмечает снижение цен на заправках, другие уверены, что это произойдет в ближайшем будущем. Но не все так однозначно...

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В конце весны и начале лета закупочные цены топлива на рынке пошли на спад — сказалось сразу несколько макроэкономических и политических причин. Прогнозы экспертов разделились: одни предполагают, что если тенденция будет устойчивой, то это положительным образом скажется на нас, простых автомобилистах — цены на АЗС тоже снизятся. Другие считают, что шансов у такого сценария нет никаких. А как думаете вы?

С этим вопросом мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber. В опросе приняло участие более 2 тысяч человек. Около 4% из них уже отмечают снижение цен на заправках, что не может не радовать. Еще 7% выражают сдержанный оптимизм и считают, что цены опустятся, если компании продолжат покупать топливо по сниженным оптовым ценам хотя бы до конца года.

Но еще столько же (около 7% или 168 человек) уверены, что ситуация со снижением рыночных цен носит исключительно временный характер и поэтому до обычных автолюбителей «не доберется». А основная масса опрошенных — 1847 человек или 80% — думает, что цена не снизится даже в случае длительного падения оптовых цен, ведь бизнесу это невыгодно.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС