Оставили автомобиль на жаре? Вот что вы испортите в нем!

Стекло и пластик
Но это не единственный ущерб, которое способно нанести солнце. В жарком климате быстрее приходит в негодность пластик интерьера, особенно на старых машинах — попросту вспучивается и лопается. Черный салон темного автомобиля, простоявшего на солнце несколько часов, может разогреться до 70, а то и 90°С. В такой даже сесть, чтобы завести двигатель, и то тяжело: руль и сиденья обжигают кожу, раскаленный воздух — легкие. Из-за этого южане предпочитают светлые цвета кузова и светлые же интерьеры, а также используют отражающие солнцезащитные экраны.
Запустив двигатель, многие тут же включают на полную кондиционер и направляют воздушный поток на ветровое стекло. И удивляются, видя, как по низу стекла расползается трещина. Причина проста: резкий локальный перепад температуры.
Газовые зажигалки
Южане никогда не оставляют в машинах зажигалки — раскалившись на жаре, они взрываются. Особенно часто — дешевые, копеечные. А тут и до пожара недалеко.
Аэрозольные баллоны
Точно так же происходит и с аэрозольные баллонами (например, с лаком для волос).
Обратите внимание: на них обязательно есть предупреждение не нагревать. Иногда — не оставлять под прямыми лучами солнца.
Нагреваясь, газ (пропеллент) расширяется и может легко разорвать металлическую оболочку баллончика. И даже лак способен сильно испортить салон, не говоря уж об автоэмали или монтажной пене.
А если взорвется газовый баллончик для самозащиты — салон придется долго, очень долго проветривать либо менять.
Авторучки
Расплавившаяся паста авторучки оставит на пластике или ткани пятно, которое будет очень трудно или невозможно вывести.
Смартфоны, пауэрбанки и другие гаджеты
Гаджеты опасны тем, что в них могут перегреваться аккумуляторы. Это чревато и повреждением салона, и даже возгоранием.
Солнцезащитные средства и очки
Может показаться странным, но средства, призванные уберегать нас от солнца, сами иногда не выдерживают солнцепека. Раскаленные тюбики с кремами взрываются, оставляя на обивке жирные пятна, а стекла очков при неудачном стечении обстоятельств могут сработать как линзы, концентрируя солнечные лучи в одной точке.
Содержимое аптечки
Вспомните, что на упаковке таблеток обычно написано «хранить в темном прохладном месте». Задняя полка машины к таким точно не относится. Аптечку лучше все-таки убрать в багажник.
От солнцепека портятся не только лекарства, но и косметика. Так что косметичку на жаре в салоне тоже оставлять не следует. Особенно если косметика дорогая, и тем более если дорога машина.
Продукты питания и напитки
Оставлять продукты и напитки на жаре в машине можно, если только они разогреваются перед употреблением. Молочные и мясные продукты, фрукты и овощи, а тем более — шоколад и газировка на жаре быть не должны. Впрочем, на солнце не стоит держать даже бутылки с простой водой — из-за риска размножения бактерий и выделения в воду химических веществ из пластика.
Самочувствие и настроение
Солнцепек пагубно сказывается не только на физиологии, но и на психике. По утверждению американского социального психолога Дэвида Майерса, популяризатора науки, даже незначительное повышение температуры воздуха существенно увеличивает агрессию в обществе.
Цитирую книгу Майерса «Социальная психология. Интенсивный курс»: «В засушливом Финиксе (Аризона) водители автомобилей, не оснащенных кондиционерами, чаще сигналят сбавляющим скорость машинам (Kenrick MacFarlane, 1986)». Хотя это, наверное, самое безобидное проявление агрессии из-за жары. А бывают и другие: «В период между 1967 и 1971 годами массовые беспорядки в 79 городах Соединенных Штатов Америки чаще имели место в жаркие, а не в холодные дни». «В жаркую погоду повышается вероятность преступлений, связанных с насилием. Это подтвердилось в Де-Мойне (Cotton, 1981), Дейтоне (Rotton Frey, 1985), Хьюстоне (Anderson Anderson, 1984), Индианаполисе (Cotton, 1986), Далласе (Harries Stadler, 1988), Миннеаполисе (Cohn, 1993)».
По мнению исследователя, самые критические значения — от 27 до 30°С. Если температура выше, у человека включается «энергосберегающий» режим, ему не до агрессии. Но и не до управления машиной, конечно. Так что в особенно жаркие дни поездок стоит избегать. Решив поставить машину на парковку, постарайтесь найти густую тень на весь день, используйте солнцезащитные экраны и наведите порядок в салоне — чтобы избежать неприятных сюрпризов.
- Если, собираясь в дорогу, вы уже приобрели автобокс, помните о том, что он предназначен для перевозки объемных, но при этом достаточно легких вещей. Тяжелый груз и продукты питания рекомендуем перевозить в багажнике автомобиля. Если автобокс еще не подобрали — обратитесь в наш интернет-магазин за советом!
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