Оставили автомобиль на жаре? Вот что вы испортите в нем!

Машина с черным салоном постояла на солнце, превратившись в духовку. А что в ней может испечься? В преддверии летнего сезона вспоминаем, чем опасна для автомобиля (и автомобилиста) жара. Предлагаем подумать на эту тему и вам — оставляйте комментарии под материалом.

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Помнится, оказавшись впервые в Испании (бывают страны и пожарче), я удивился количеству машин с облупившимися крышами и капотами. Оказывается, местное солнце в сочетании с морской солью легко расправляется с лакокрасочным покрытием, оставляя от него лохмотья. А денег на ремонт у многих автовладельцев просто не хватает: так и ездят.

Стекло и пластик

Но это не единственный ущерб, которое способно нанести солнце. В жарком климате быстрее приходит в негодность пластик интерьера, особенно на старых машинах — попросту вспучивается и лопается. Черный салон темного автомобиля, простоявшего на солнце несколько часов, может разогреться до 70, а то и 90°С. В такой даже сесть, чтобы завести двигатель, и то тяжело: руль и сиденья обжигают кожу, раскаленный воздух — легкие. Из-за этого южане предпочитают светлые цвета кузова и светлые же интерьеры, а также используют отражающие солнцезащитные экраны.

Запустив двигатель, многие тут же включают на полную кондиционер и направляют воздушный поток на ветровое стекло. И удивляются, видя, как по низу стекла расползается трещина. Причина проста: резкий локальный перепад температуры.

Газовые зажигалки

Южане никогда не оставляют в машинах зажигалки — раскалившись на жаре, они взрываются. Особенно часто — дешевые, копеечные. А тут и до пожара недалеко.

Оставленная в машине зажигалка может взорваться.

Аэрозольные баллоны

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Точно так же происходит и с аэрозольные баллонами (например, с лаком для волос).

Обратите внимание: на них обязательно есть предупреждение не нагревать. Иногда — не оставлять под прямыми лучами солнца.

Нагреваясь, газ (пропеллент) расширяется и может легко разорвать металлическую оболочку баллончика. И даже лак способен сильно испортить салон, не говоря уж об автоэмали или монтажной пене.

А если взорвется газовый баллончик для самозащиты — салон придется долго, очень долго проветривать либо менять.

Авторучки

Расплавившаяся паста авторучки оставит на пластике или ткани пятно, которое будет очень трудно или невозможно вывести.

Смартфоны, пауэрбанки и другие гаджеты

Гаджеты опасны тем, что в них могут перегреваться аккумуляторы. Это чревато и повреждением салона, и даже возгоранием.

Забытый в раскаленной машине работающий смартфон или планшет может воспламениться.

Солнцезащитные средства и очки

Может показаться странным, но средства, призванные уберегать нас от солнца, сами иногда не выдерживают солнцепека. Раскаленные тюбики с кремами взрываются, оставляя на обивке жирные пятна, а стекла очков при неудачном стечении обстоятельств могут сработать как линзы, концентрируя солнечные лучи в одной точке.

Очки с диоптриями могут сконцентрировать солнечные лучи в одной точке, приведя к пожару.

Содержимое аптечки

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Некоторые автолюбители зачем-то кладут аптечки под заднее стекло. Конечно, так их легко увидеть и достать, но для хранения лекарств это самое неподходящее место.

Вспомните, что на упаковке таблеток обычно написано «хранить в темном прохладном месте». Задняя полка машины к таким точно не относится. Аптечку лучше все-таки убрать в багажник.

От солнцепека портятся не только лекарства, но и косметика. Так что косметичку на жаре в салоне тоже оставлять не следует. Особенно если косметика дорогая, и тем более если дорога машина.

Лекарства на ярком солнце быстро портятся. Это факт, с которым не поспоришь. Аптечку стоит убрать в темное прохладное место.

Продукты питания и напитки

Оставлять продукты и напитки на жаре в машине можно, если только они разогреваются перед употреблением. Молочные и мясные продукты, фрукты и овощи, а тем более — шоколад и газировка на жаре быть не должны. Впрочем, на солнце не стоит держать даже бутылки с простой водой — из-за риска размножения бактерий и выделения в воду химических веществ из пластика.

Кажется, что с водой ничего не случится, если она нагреется на солнце. Ничего хорошего — это правда.

Самочувствие и настроение

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Люди, которые легко переносят жару, встречаются довольно редко, особенно в северных странах. В первую очередь стресс получает сердечно-сосудистая система. Для маленьких детей критической температурой могут стать уже 46°С. Еще хуже приходится домашним животным, с неразвитыми потовыми железами, у которых терморегуляция организма происходит через рот.

Солнцепек пагубно сказывается не только на физиологии, но и на психике. По утверждению американского социального психолога Дэвида Майерса, популяризатора науки, даже незначительное повышение температуры воздуха существенно увеличивает агрессию в обществе.

Цитирую книгу Майерса «Социальная психология. Интенсивный курс»: «В засушливом Финиксе (Аризона) водители автомобилей, не оснащенных кондиционерами, чаще сигналят сбавляющим скорость машинам (Kenrick MacFarlane, 1986)». Хотя это, наверное, самое безобидное проявление агрессии из-за жары. А бывают и другие: «В период между 1967 и 1971 годами массовые беспорядки в 79 городах Соединенных Штатов Америки чаще имели место в жаркие, а не в холодные дни». «В жаркую погоду повышается вероятность преступлений, связанных с насилием. Это подтвердилось в Де-Мойне (Cotton, 1981), Дейтоне (Rotton Frey, 1985), Хьюстоне (Anderson Anderson, 1984), Индианаполисе (Cotton, 1986), Далласе (Harries Stadler, 1988), Миннеаполисе (Cohn, 1993)».

При плохой работе системы охлаждения двигателя автомобиль может закипеть. Малоприятное событие. Иногда — с долгосрочными и такими же неприятными последствиями.

Солнцезащитный экран стоит копейки и ставится/снимается за несколько секунд. Это полезное приобретение, особенно для регионов с жарким климатом.



По мнению исследователя, самые критические значения — от 27 до 30°С. Если температура выше, у человека включается «энергосберегающий» режим, ему не до агрессии. Но и не до управления машиной, конечно. Так что в особенно жаркие дни поездок стоит избегать. Решив поставить машину на парковку, постарайтесь найти густую тень на весь день, используйте солнцезащитные экраны и наведите порядок в салоне — чтобы избежать неприятных сюрпризов. Оставили автомобиль на жаре? Вот что вы испортите в нем!

