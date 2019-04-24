Оптика для водителя обязана быть не только красивой, но и безвредной для глаз и здоровья в целом. Но как отличить хорошие темные очки от плохих? Чтобы ответить на этот вопрос, «За рулем» провел эксперимент с фонариком для проверки банкнот. Такой тест при покупке солнцезащитных очков может провести любой из нас.

Очков с полдюжины…

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Идею материала подсказал наш неугомонный фотохудожник Костя Якубов. У него с оптикой сложились сугубо деловые отношения, а потому именно он в ходе очередной фотосъемки заметил, что луч от ультрафиолетового фонарика спокойно проникает сквозь стекла солнцезащитных очков. Случайность?

Упомянутый выше ультрафи­олет, в изобилии поставляемый на Землю ближайшей к нам звездой, весьма вреден для глаз, ведь это излучение приводит к развитию катаракты и воспалению роговицы.

Заподозрив продаваемые солнцезащитные очки в невыполнении своих прямых обязанностей, мы поставили простейший эксперимент. Раздобыли с полдюжины очков и ультрафиолетовый фонарик для проверки банкнот. В качестве свадебного генерала взяли дорогие знаменитые очки Ray-Ban — пусть покажут класс в работе. Остальные набрали где придется — на рынках, в подземных переходах, в интернет-магазинах. Нас интересовали, в первую очередь, именно такие очки — покупаемые по дешевке.

Он не отбрасывает тени!