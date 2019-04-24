Очков с полдюжины…
Идею материала подсказал наш неугомонный фотохудожник Костя Якубов. У него с оптикой сложились сугубо деловые отношения, а потому именно он в ходе очередной фотосъемки заметил, что луч от ультрафиолетового фонарика спокойно проникает сквозь стекла солнцезащитных очков. Случайность?
Упомянутый выше ультрафиолет, в изобилии поставляемый на Землю ближайшей к нам звездой, весьма вреден для глаз, ведь это излучение приводит к развитию катаракты и воспалению роговицы.
Заподозрив продаваемые солнцезащитные очки в невыполнении своих прямых обязанностей, мы поставили простейший эксперимент. Раздобыли с полдюжины очков и ультрафиолетовый фонарик для проверки банкнот. В качестве свадебного генерала взяли дорогие знаменитые очки Ray-Ban — пусть покажут класс в работе. Остальные набрали где придется — на рынках, в подземных переходах, в интернет-магазинах. Нас интересовали, в первую очередь, именно такие очки — покупаемые по дешевке.
Он не отбрасывает тени!
Достаточно сравнить несколько фотографий, и сразу становится ясно, кто из участников, подобно булгаковскому персонажу, «не отбрасывает тени». Фирменные очки уверенно перекрыли путь УФ-лучам, а дешевка из подземного перехода спокойно пропустила их через себя, словно упомянутый вампир-наводчик. Вооружившись ультрафиолетовым фонариком, такой тест может провести любой покупатель солнцезащитных очков.Явление искажения пространства хорошо знакомо бывалым очкарикам. Смотришь на вертикальную, казалось бы, линию, а она извивается, как в кривом зеркале. Приобретая очки, не стесняйтесь как следует покрутить головой, - конечно, это касается в первую очередь очков с диоптриями, к которым подход особый. Тут важно и межзрачковое расстояние, и удобность оправы, и цвет линз — к примеру, синие стекла чаще всего вызывают ощущение дискомфорта. К простым солнцезащитным очкам это относится в меньшей степени, но покрутить головой все-таки нужно: с дешевой продукцией искажение «картинки» вполне вероятно. С фирменными очками такого не бывает.
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Хорошие очки перекрывают доступ ультрафиолету. За их стеклами — темнота.
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А это подделка. Продается по дешевке, похожа на фирменные очки Ray-Ban и опасна для глаз. За стеклами — светло...
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Дорогу ультрафиолету могут перекрывать не только солнцезащитные очки, но и прозрачные, с диоптриями.
Если вы очкарик
Тем, кто и так постоянно носит очки с диоптриями, для комфортного вождения автомобиля в весенне-летний период имеет смысл обзавестись очками, стекла которых не только имеют необходимые диоптрии, но и защищают от солнца. Можно заказать очки с темными стеклами — при желании их точно так же можно проверить по нашей методике. А еще можно выбрать фотохромные очки, которые темнеют под воздействием ультрафиолетового излучения.
Владимир Нероев, директор ФГБУ «НИИ глазных болезней им. Гельмгольца», главный специалист-офтальмолог Минздрава РФ
Комментарий специалиста:
Основную опасность для глаз представляют крайние части спектра солнечных лучей — ультрафиолетовая, сине-фиолетовая и инфракрасная. Самые опасные — коротковолновые УФ-лучи, вызывающие нарушения во всех структурах глаз. Они хорошо поглощаются атмосферой, однако могут проникать через озоновые дыры. Но и самые длинноволновые из УФ-лучей, свободно проходящие сквозь атмосферу, способны вызывать ожог поверхностного слоя роговицы. Подобное часто наблюдается у сварщиков, не использующих специальных средств защиты.
Солнцезащитные очки лучше подбирать в профильных салонах, с помощью оптика-консультанта. На дужках фирменных очков обычно присутствует маркировка от 0 до 4. Ноль говорит об отсутствии защиты — такие очки полностью прозрачны для ультрафиолета. А цифра 4 подтверждает максимальную защиту, необходимую, например, в горах или на обширных снежных поверхностях.
Очки, приобретаемые в фирменных оптических салонах, практически никогда не наносят вреда здоровью. А вот дешевые образцы, продающиеся в подземных переходах и на рынках, могут серьезно его подпортить. Нам известны даже случаи развития дерматита из-за низкокачественных материалов оправы. При этом маркировка на дужках может являться подделкой, как и сам бренд. Общие критерии низкого качества очков, кроме вышеуказанных, - искажение привычного восприятия пространства, ощущение дискомфорта.
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ
- Ультрафиолетовое излучение хорошо отражается от воды и снега. Помните об этом, находясь в горной местности или вблизи моря: глазам в таких условиях особенно тяжело.
- При прочих равных условиях очки с голубыми или синими стеклами хуже ослабляют поток ультрафиолета, чем, к примеру, коричневые или желтоватые.
- Вопреки распространенному заблуждению, УФ-излучение не ослабевает при высокой облачности или в тумане.
- С 10 до 14 часов уровень УФ-радиации выше, чем в остальное время.
- Стекла солнцезащитных очков должны быть крупными. Ведь человек, не носящий очки постоянно, привыкает к тому, что углы зрения не ограничены, поэтому появление преград в виде оправы может сделать вождение более опасным. Зазоры между оправой и лицом должны быть минимальными: это предотвращает проникновение солнечной радиации в обход очков.
- Чем больше высота над уровнем моря, тем слабее атмосфера защищает от ультрафиолета. При подъеме на каждые 1000 метров эффективность этой защиты ухудшается примерно на 10%.
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