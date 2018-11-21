Фонарик в машину: выбираем лучший

Долить омывайку, проверить уровень масла, найти упавший предмет в темное время поможет фонарик, лежащий в перчаточном ящике. А эксперты ЗР выяснили, какой «светлячок» самый подходящий для водителя.

Ночью в незнакомых краях бесконечность начинается с последнего фонаря.

Иосиф Бродский. Набережная неисцелимых

У всех отобранных фонариков источником света являются светодиоды, что обеспечивает некоторым из них работоспособность в течение суток. Практически все они родом с Востока, а потому иные вообще лишены имени. Но при выборе фонаря куда важнее особенности конструкции и удобство пользования, чем надпись на упаковке. Поэтому, приобретая для испытаний полтора десятка различных «светлячков», мы старались брать изделия с какой-то изюминкой: с прищепкой, налобный, в виде брелока, снабженный магнитом.

Программа испытаний

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Сравнительную оценку освещенности (выражаясь проще, выяснение, насколько ярко светит фонарь) осуществляли с помощью люксметра MS6610 на удалении 500 мм от поверхности. Оценить, широк или узок пучок, можно и субъективно, но мы воспользовались люксметром. Если, сдвинув его в сторону от оси светового пучка на 100 мм, получали более чем двукратное снижение освещенности, то пучок признавали узким.

Длительность работы фиксировали по часам, измеряя продолжительность непрерывного свечения без подзарядки или смены батарей. Аккумуляторы были полностью заряжены, а батареи мы во всех случаях использовали новые — алкалиновые, формата АА или ААА.

Эргономические особенности оценивали субъективно. К ним относятся удобство эксплуатации, нюансы конструкции, тип источника питания.

Что выбрать

Налобные фонари удобны: не занимают руки, не нуждаются в дополнительных креплениях, легко наводятся на цель. Правда, автомобилисту некоторые функции в таком фонаре не нужны — например, слабый уровень освещения или мигающий свет. Налобный фонарь не должен быть слишком тяжелым — с несколькими батареями АА при резком повороте головы он может свалиться, поэтому его масса не должна превышать 100 г. Дополнительная стропа, проходящая по темени, улучшает фиксацию девайса.

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Аккумуляторные и батарейные модели различаются ценами: аккумуляторные дороже из-за цены источников питания, а также зарядных устройств. У аккумуляторных фонарей есть существенный недостаток — слабая морозостойкость. Ниже —20 °C они практически неработоспособны, а батарейные фонари еще живы. Поскольку автолюбители используют подсветку нечасто и не подолгу, в аккумуляторах нет большого смысла. А незначительной части активных пользователей имеет смысл прикупить аккумуляторы форматов АА и ААА. Батареи-таблетки (например, СR2032) как источники питания для фонарей — маломощные и не обеспечивают длительной работы и большой яркости.

Очень полезна функция, благодаря которой фонарь превращается в магнитную удочку, позволяя достать упавший стальной предмет из глубин подкапотного прос­транства.

Фонари классического вида для автомобилиста не очень удобны, а функция zoom (зум) при фокусировке луча бесполезна. Практически всегда удобнее широкий круг света, ведь не заменяем же мы фонариком секции дальнего света фар.

Счастливого пути! И пусть выбранный фонарик никогда вам не пригодится!

НАША СПРАВКА Основные источники света, применяемые в фонарях, бывают трех типов. Светодиоды DIP (direct in-line package) — одна из наиболее старых, но до сих пор востребованных технологий. Такой источник света представляет собой светящийся кристалл в прозрачном пластиковом корпусе, увенчанном небольшой линзой, на двух металлических ножках. Светодиоды такого типа практически не излучают тепла, имеют удобную форму, у них малое энергопотребление и высокая степень защиты от окружающих воздействий.

— одна из наиболее старых, но до сих пор востребованных технологий. Такой источник света представляет собой светящийся кристалл в прозрачном пластиковом корпусе, увенчанном небольшой линзой, на двух металлических ножках. Светодиоды такого типа практически не излучают тепла, имеют удобную форму, у них малое энергопотребление и высокая степень защиты от окружающих воздействий. SMD (surface-mount device) — компактно размещенный на керамической подложке светящийся элемент, покрытый каплей люминофора. По сути — точечный источник сильного света. Зачастую над слоем люминофора устанавливают еще и пластиковую выпуклую линзу. Такой точечный источник используется в фонарях для создания концентрированного пучка света.

— компактно размещенный на керамической подложке светящийся элемент, покрытый каплей люминофора. По сути — точечный источник сильного света. Зачастую над слоем люминофора устанавливают еще и пластиковую выпуклую линзу. Такой точечный источник используется в фонарях для создания концентрированного пучка света. Светодиоды СОВ (chip оn board) представляют собой большое пятно люминофора; светиться по всей площади его заставляют несколько небольших, практически точечных источников света. Поэтому COB-светодиоды при свежих элементах питания выглядят как единая светящаяся платформа, а по мере падения напряжения питания превращаются в отдельные, четко выделенные светящиеся источники света в почти неактивном слое ­люминофора.

Облик (налобный)

Источник питания две батарейки CR2032

Примерная цена 250 руб.

Вес 33 г Очень компактный налобный фонарь. Угол регулируется. Выключателя нет, для включения/выключения надо вращать держатель линзы, при этом фонарь может саморазобраться. Источник света — светодиод SMD. Освещенность никакая, всего 9 лк. Во включенном состоянии продержался аж 7 ч 20 мин. Сова СВ-5088 (налобный)

Источник питания три батарейки ААА

Примерная цена 59 руб.

Вес 33 г Еще один налобный фонарь, не регулируемый по углу наклона и без теменной стропы. Поэтому порой приходится рассматривать объект исподлобья, что неудобно. Да и съехать фонарик может при резком движении головой. Зато освещенность от широкого пучка неплохая — 140 лк. Zb-918 (налобный)

Источник питания три батарейки АА

Примерная цена 250 руб.

Вес 126 г Налобный фонарик с источником света типа СОВ. Этот девайс помер у нас на руках: кнопка включения провалилась внутрь корпуса, а потому исследовать изделие дальше не захотелось. Впрочем, длительность работы все-таки оценили: чуть более двух суток.

Sh-657 (налобный)

Источник питания аккумулятор Samsung на 800 мА·ч

Примерная цена 350 руб.

Вес 67 г В этом налобном фонаре установлен необычный аккумулятор собственного формата на 800 мА·ч. Освещенность рассеянным светом — 103 лк. Производитель использовал светодиод СОВ. Продержался довольно долго — 7 часов 10 минут. Масса оптимальна для налобной ­конструкции. LL-6651 (налобный)

Источник питания аккумулятор на 4200 мА·ч

Примерная цена 700 руб.

Вес 147 г Налобный фонарь со светодиодом СОВ и аккумулятором. Освещенность рассеянным светом — 260 лк. Есть регулировка по углу наклона. На лбу ощущается тяжесть, фонарь норовит свалиться при резком движении. Аккумулятора хватило всего на два часа. Безымянный (с прищепкой)

Источник питания две батарейки CR2032

Примерная цена 200 руб.

Вес 26 г Изюминка малогабаритного изделия без роду и племени состоит в прищепке: прицепил и пользуйся на здоровье. Но корпус непрочный, так и норовит рассыпаться на две половинки. Источник света — СОВ. Освещенность совсем слабенькая: всего 3 лк при рассеянном свете. ­Энергии хватило на 7 ч 15 мин. Mountain Wolf Q3 (с прищепкой)

Источник питания три батарейки ААА

Примерная цена 250 руб.

Вес 87 г Для крепления фонарь имеет магнит (усилие отрыва — 14 Н) и прищепку на пояс или карман. Светодиоды — СОВ и SMD. Причем СОВ‑элемент обеспечивает два режима яркости. Освещенность в режиме концентрированного пучка — 1600 лк, при рассеянном свете — 350 лк. Энергии хватает на двое суток с лишним.

Безымянный (многоцелевой)

Источник питания батарейка АА

Примерная цена 220 руб.

Вес 111 г Это забавное безымянное изделие напоминает трансформер. За счет телескопической конструкции удлиняется на 400 мм, достигая в длину 600 мм. ­Способно еще и гнуться, чтобы посветить в нужную точку. В раструбе расположен довольно мощный магнит, способный поднять деталь до 1,5 кг. Матрица СОВ дает рассеянный свет, освещенность составляет 35 лк. Время непрерывной работы — 7 ч 30 мин. Безымянный (многоцелевой)

Источник питания аккумулятор

Примерная цена 150 руб.

Вес 20 г Безымянное изделие привлекает «многостаночностью»: в фонаре массой всего 20 г предусмотрены лазерная указка и ультрафиолетовый проверяльщик денег. Как это часто бывает, светильник при этом никакой — концентрированный луч дает всего-навсего 130 лк в одной точке. Аккумулятор, заряжаемый через USB, полностью выдохся через 1 ч 20 мин. ALL-1201 (многоцелевой)

Источник питания три аккумулятора-таблетки неизвестной емкости

Примерная цена 1100 руб.

Вес 32 г Фонарик с подзарядкой от прикуривателя — наиболее дорогой в нашей выборке. Применен один светодиод DIP. Из протестированных этот фонарь самый плохой: освещенность от узкого пучка составляет всего 240 лк, а трех питающих «таблеток» хватает лишь на 35 минут работы.

COB work light (многоцелевой)

Источник питания аккумулятор

Примерная цена 800 руб.

Вес 290 г Одно из самых дорогих изделий в выборке привлекло «серьезным» светом — по всей видимости, это фонарь для кемпинга. Освещенность матрицей СОВ при рассеянном свете составила 325 лк — хорошо. Однако через 25 минут электричество «кончилось» и фонарь померк. Зарядка осуществляется через разъем micro-USB. Фонарь имеет гнездо USB и готов поделиться электрической энергией. По сути, он представляет собой внешний аккумулятор. SWAT 8008 (многоцелевой)

Источник питания три батарейки ААА или аккумулятор на 6000 мА·ч

Примерная цена 500 руб.

Вес 108 г Смотрится солидно, на все 500 рублей. Зарядка — от сети или гнезда прикуривателя 12 В. Свет концентрированный, светодиод SMD дает освещенность в точке до 2500 лк. На одной зарядке продержался 4 ч 15 мин. Х-Balog (многоцелевой)

Источник питания две батарейки CR2032

Примерная цена 150 руб.

Вес 29 г Это, скорее, брелок-игрушка в виде ключика, а не фонарь. Освещенность составила 17 лк. Светодиод — СОВ. Энергии брелочка хватает более чем на двое суток. Такой источник света лучше, чем ничего, но в лунную ночь светлее. Y-I-828 (многоцелевой)

Источник питания батарейка АА

Примерная цена 150 руб.

Вес 56 г Фонарь — с зумом, светодиодом SMD и одной батарейкой АА, на которой проработал 6 ч 20 мин, показав освещенность 250 лк при концентрированном пучке. Неплохое решение для экономичного и компактного фонаря, место ­которому в бардачке.