Игры разума: от китайского автопилота до легальной тонировки

Думаете, только сами автопроизводители ломают голову над тем, как будут выглядеть их детища в ближайшем будущем? Как бы не так! Смежные отрасли тоже не сидят без дела. Стать официальным поставщиком крупного автомобильного концерна для них — вопрос не только чести, но и финансового благополучия. Вот почему в небольших лабораториях тут и там продолжаются опыты с новыми идеями для автопрома. Представляем вашему вниманию пятерку решений, которые уже завтра могут стать общедоступными.

И как прикажете его штрафовать?

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Представьте картину: к сотруднику ГИБДД приближается автомобиль с наглухо тонированными стеклами. Вот сейчас блюститель порядка как выпишет владельцу штраф! Но стекла вдруг... становятся совершенно прозрачными! Оказывается, машина укомплектована новинкой от Continental под названием Intelligent Glass Control. Внутри стекол скрыта особая пленка, изменяющая свою прозрачность под воздействием приложенного напряжения. Причем в затемненном состоянии стекло не пропускает тепловое излучение и тем самым облегчает работу кондиционера, экономя топливо! Утверждают, что выбросы СО 2 уменьшаются на 4 г/км, а в случае электромобиля его пробег возрастает на 5,5%. Еще одна фишка такого решения — антивандальная. Когда водитель запирает авто, стекла тут же затемняются и не дают злодеям разглядеть что-либо внутри. Но не опасно ли ездить с такими стеклами? Весь фокус в том, что темные они только при взгляде снаружи, а изнутри — прозрачные. Впрочем, тому, кто едет сзади, от этого не легче.

Автопилот с прищуром

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Baidu — компания, которой принадлежит крупнейший одноименный китайский поисковик. Причем тут автомобили? В Поднебесной испытали робомобиль, созданный на базе «трешки» BMW. Для теста автопилота был выбран маршрут длиной 30 км, включающий участки автострады G7, кольцевой дороги Пекина и Олимпийского парка. Робот перестраивался, вливался в поток, съезжал с магистрали, тормозил перед помехой и разгонялся на свободных участках. Притом развивал скорость до 100 км/ч! Система управления AutoBrain собирает и обрабатывает информацию о движении и окружении автомобиля, распознает объекты и выполняет навигацию с использованием трехмерных карт местности для автоматического вождения (HAD), формируемых с точностью до нескольких сантиметров! Такие карты в ближайшую пятилетку будут созданы для большинства китайских дорог, но вот когда и почем эти Байду появятся в автосалонах, пока не сообщают.