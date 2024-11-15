Грунтовать обод литого диска или нет? Ответ эксперта
Легкосплавные диски имеют лакокрасочное покрытие, прочность и устойчивость истирания которого зависит от добросовестности производителя.
Этот лак, который наносится и на обод в зоне контакта с шиной, обеспечивает плотное прилегание резины, исключая прокруты. Но порой на шиномонтажах предлагают обработать поверхность специальным грунтом, чтобы уж наверняка. Это стоит дополнительных денег, но так ли нужны эти расходы?
На вопрос, в каких случаях лучше грунтовать диск в зоне контакта с шиной перед бортировкой, ответил эксперт компании-производителя легкосплавных дисков.
Василий Бешкарев, директор по обеспечению технологии в производстве «Литейно-механического завода "СКАД"»:
— В процессе нормальной эксплуатации автомобиля, если он не участвует в специальных спортивных соревнованиях на специализированных трассах, нет необходимости дополнительно обрабатывать контакт с шиной.
Базовое лакокрасочное покрытие качественного легкосплавного диска обеспечивает высокие фрикционные свойства, не позволяя шине прокручиваться.
Наш совет: обращайте внимание при покупке на гарантийные обязательства производителя, выбирайте диски с длительной гарантией на лакокрасочное покрытие.
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