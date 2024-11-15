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Грунтовать обод литого диска или нет? Ответ эксперта

«За рулем» объяснил, как правильно делать шиномонтаж на легкосплавных дисках

Легкосплавные диски имеют лакокрасочное покрытие, прочность и устойчивость истирания которого зависит от добросовестности производителя.

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Этот лак, который наносится и на обод в зоне контакта с шиной, обеспечивает плотное прилегание резины, исключая прокруты. Но порой на шиномонтажах предлагают обработать поверхность специальным грунтом, чтобы уж наверняка. Это стоит дополнительных денег, но так ли нужны эти расходы?

На вопрос, в каких случаях лучше грунтовать диск в зоне контакта с шиной перед бортировкой, ответил эксперт компании-производителя легкосплавных дисков.

Василий Бешкарев, директор по обеспечению технологии в производстве «Литейно-механического завода "СКАД"»:

— В процессе нормальной эксплуатации автомобиля, если он не участвует в специальных спортивных соревнованиях на специализированных трассах, нет необходимости дополнительно обрабатывать контакт с шиной.

Базовое лакокрасочное покрытие качественного легкосплавного диска обеспечивает высокие фрикционные свойства, не позволяя шине прокручиваться.

Наш совет: обращайте внимание при покупке на гарантийные обязательства производителя, выбирайте диски с длительной гарантией на лакокрасочное покрытие.

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Фото:Unsplash
Количество просмотров 196
15.11.2024 
Фото:Unsplash
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