Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

«За рулем» предупредил о девяти проблемах при смене зимних колес на летние

Поменять самому зимние колеса на собранные летние – казалось бы, что может быть проще? Но при этом может случиться куча мелких и более крупных неприятностей, которые могут сильно задержать ваш летний выезд.

1. Нечего ставить

Первым делом осмотрите колеса, которые вы собираетесь ставить. Давление в них за зиму может понизиться, но не намного. По-хорошему, должно остаться не меньше 1,5 бара.

Конечно, можно накачать шину и после установки на автомобиль. Но лучше сделать это заранее: вдруг что-то пойдет не так?

Осмотрите протектор и боковины – нет ли сильных повреждений, например, порезов. Не остались ли в протекторе саморезы? Оцените остаток высоты протектора. Даже к концу наступающего сезона должно остаться не меньше 1,6 мм. Проверьте, не растрескалась ли резина на вентиле. Если все хорошо – колеса готовы. Осталось лишь накачать их. Если есть проблемы – везите одно или несколько «плохих» колес в шиномонтаж или ремонтируйте своими силами.

Отверстие от самореза или гвоздя можно надежно и навсегда заделать жгутиком. Практический опыт – держит до 10 лет и до полного износа шины.

2. Не поднять

За время «соленой» и снежной зимы места под установку домкрата у всех машин потихоньку ржавеют, но у некоторых «старушек» могут утратить прочность до такой степени, что домкрат помнет порог. Загляните под автомобиль и, если есть сомнения, подложите под домкрат доску, которая распределит давление на больший участок порога. Еще можно использовать альтернативные места для упора домкрата, такие как подрамник или «домики» рычагов.

Доска может помочь не замять порог немолодого автомобиля.

3. Уронить

Если вы не подложите упоры с двух сторон под колесо, расположенное по диагонали от снимаемого, не поставите машину на ручник и передачу, то велик риск, что она, покатившись, упадет с домкрата.

Хотя, конечно же, упасть автомобиль может и вследствие выхода из строя домкрата. Ломаются разные виды домкратов по-разному, но эффект один – задранная поверхность порога и падение на диск или барабан, что может повредить их. Старайтесь использовать проверенные домкраты с запасом по грузоподъемности.

Если такой домкрат сломался, пока вы не успели снять колесо, то считайте, что вам повезло.

4. Не опустить

Еще домкрат может отказаться опускать автомобиль из-за поломки механизма. Спасти ситуацию может перехват другим домкратом, который нужно обязательно упирать в прочную доску, поскольку штатное место уже занято заклинившим домкратом. В крайнем случае, установив колесо, можно попытаться скатить машину с домкрата, но возможно повреждение порога.

5. Травма

Самое главное при небольших подъемных работах – соблюдать собственную безопасность. Не подсовывайте руки или ноги ни под какие части машины, которые при внезапном падении могут придавить их.

6. Не отворачивается

Крепеж колеса необходимо немного ослабить, пока автомобиль еще не поднят на домкрат и стоит на всех колесах. Проблему могут вызвать секретки, которые надо отворачивать первыми. Если возникли проблемы с секреткой, то нужно двигаться в сторону хорошо оборудованной мастерской или снимать заупрямившийся крепеж самостоятельно. Секретку имеет смысл хорошенько простучать небольшой кувалдой, а затем пытаться зацепиться ключом. Не получается? Значит, пришел черед экстракторов или сварки.

7. Проблемы с ходовой, тормозной системой и рулевым управлением

После снятия колеса нужно осмотреть, нет ли прорывов пыльников ШРУСов, шаровых опор и наконечников рулевых тяг. Следует оценить состояние пружин и амортизаторов. Проверить состояние тормозных шлангов и остаточную толщину тормозных колодок. Неплохо покачать тормозной суппорт – он должен едва заметно шевелиться, что говорит о том, что поршни и направляющие пальцы не утратили подвижность. А вот покрутить диски или барабаны – не прихватывают ли? – мы можем только на свой страх и риск. Ведь мы же договорились поставить автомобиль на ручник и передачу.

Осмотрите все, что было прикрыто колесом. Шатать сильно не советую – уроните машину.

8. Срыв крепежа

Самая большая неприятность может произойти, когда мы, проделав все описанные процедуры, начинаем затягивать болты колес. Возможен срыв резьбы или обрыв болтов или шпилек. Даже если вы затягиваете крепеж положенным моментом, но он стар и был неоднократно перетянут, то у вас могут оборваться шпильки или болты. Совет простой: оборвался один крепежный элемент – потихоньку подтяните остальные и двигайтесь «шепотом» на машине, а лучше на автобусе, в магазин запчастей за новыми деталями.

Как выйти из положения с сорванным крепежом колеса, смотрите здесь.

Ну а чтобы такого не случилось, всегда затягивайте колесный крепеж динамометрическим ключом. У подавляющего большинства автомобилей момент затяжки не превышает 100-110 Нм.

9. Дисбаланс

Последнее, что может омрачить весеннюю процедуру замены колес, – это появившийся дисбаланс. На самом деле, мы не рекомендуем балансировать колеса перед монтажом каждый сезон, особенно если осенью, перед сменой шин на зимние, никаких проблем с балансировкой не было. Но, возможно, на «передок» попало заднее колесо, дисбаланс которого из-за того, что оно стояло сзади, не был заметен. Если никакого дисбаланса при езде во всем диапазоне скоростей нет, то – да здравствует лето и поездки по летним дорогам!

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