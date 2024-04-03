Какая мощность должна быть у компрессора для шин?
Из всех устройств, которые желательно возить с собой в автомобиле, важен компрессор для накачки шин. Как бы ни становились лучше дороги – покрышки продолжают время от времени ловить саморезы и прочие колюще-режущие предметы.
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Поэтому компрессор жизненно необходим в автомобиле. Но какой выбрать, чтобы не разочароваться и не выкинуть деньги на ветер? Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин испытали компрессоры, которые умеют самостоятельно отключаться после достижения требуемого давления.
Брали те, что не дороже 4000 рублей. Таковых набралось девять. Еще один компрессор намеренно взяли более дорогой, чтобы он был эталоном, к которому надо стремиться (Качок К70). На тест попали:
- Car air pump CZK-3634
- Chameleon AC-210
- Climart CA-35L
- Eplutus EL-03
- Kakusiga KSC-1154
- Kolben 22R
- Stvol SCR45D
- Zipower PM6525
- Качок К70
- Маякавто АС590
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
— Точность электронных датчиков давления у всех приборов оказалась на высоте. Погрешность при проверке образцовым манометром не превысила 0,08 бара – не сравнить со стрелочными манометрами. Это позволяет рекомендовать все изделия для подгонки давления после небольшого падения, которое наблюдается даже у хороших (практически герметичных) колес после сезонного хранения.
А вот дальше начались проблемы. Прежде всего – с маломощными компрессорами. Часть устройств мощностью меньше 100 Вт вышли из строя, а другие показали очень сильный нагрев и чересчур вялую работу. Зато устройства с большим током потребления быстрее накачивали шину и не так сильно грелись.
Лучшим из проверенных компрессоров стал «свадебный генерал» – дорогостоящий Качок К70. О том, какие из бюджетных компрессоров получили наше одобрение, читайте в свежем номере журнала.
Все подробности сравнительного теста компрессоров для накачки шин автомобиля и названия победителей вы найдете в апрельском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Качаем с умом», опубликованной в журнале «За рулем» № 4/2024.