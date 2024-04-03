Какая мощность должна быть у компрессора для шин?

«За рулем» протестировал 10 автомобильных компрессоров до 4000 рублей

Из всех устройств, которые желательно возить с собой в автомобиле, важен компрессор для накачки шин. Как бы ни становились лучше дороги – покрышки продолжают время от времени ловить саморезы и прочие колюще-режущие предметы.

Компрессоры для накачки шин атомобилей

Поэтому компрессор жизненно необходим в автомобиле. Но какой выбрать, чтобы не разочароваться и не выкинуть деньги на ветер? Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин испытали компрессоры, которые умеют самостоятельно отключаться после достижения требуемого давления.

Брали те, что не дороже 4000 рублей. Таковых набралось девять. Еще один компрессор намеренно взяли более дорогой, чтобы он был эталоном, к которому надо стремиться (Качок К70). На тест попали:

Car air pump CZK-3634

Chameleon AC-210

Climart CA-35L

Eplutus EL-03

Kakusiga KSC-1154

Kolben 22R

Stvol SCR45D

Zipower PM6525

Качок К70

Маякавто АС590

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

— Точность электронных датчиков давления у всех приборов оказалась на высоте. Погрешность при проверке образцовым манометром не превысила 0,08 бара – не сравнить со стрелочными манометрами. Это позволяет рекомендовать все изделия для подгонки давления после небольшого падения, которое наблюдается даже у хороших (практически герметичных) колес после сезонного хранения.

А вот дальше начались проблемы. Прежде всего – с маломощными компрессорами. Часть устройств мощностью меньше 100 Вт вышли из строя, а другие показали очень сильный нагрев и чересчур вялую работу. Зато устройства с большим током потребления быстрее накачивали шину и не так сильно грелись.

Лучшим из проверенных компрессоров стал «свадебный генерал» – дорогостоящий Качок К70. О том, какие из бюджетных компрессоров получили наше одобрение, читайте в свежем номере журнала.

Все подробности сравнительного теста компрессоров для накачки шин автомобиля и названия победителей вы найдете в апрельском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Качаем с умом», опубликованной в журнале «За рулем» № 4/2024.