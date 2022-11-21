Говорят, этим порошком можно чистить обивку. Это миф. Зато есть другие способы применения.

Сода — незаменимое средство в быту. Недорогое, доступное и эффективное. Но автомобилисты нашли ему применение и в машине.

В интернете много примеров того, как с помощью соды очищают тканевую обивку салона. Рекомендуют сухой порошок втереть в сиденья, особенно тщательно обработав пятна.

Силу советуют особо не прилагать — сода все же абразив. После использованное средство нужно собрать пылесосом.

Утверждается, что таким образом удаляется не только грязь, но и неприятный запах (если ранее было разлито что-то пахучее).

Так ли уж эффективно это «копеечное» средство и где еще в машине его можно применять?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

С тем же успехом можно попытаться очистить обивку сидений мелким речным песком. Тереть сильно действительно нельзя, а слабо — не будет даже абразивной очистки.

Чтобы убедиться, достаточно провести эксперимент и почистить содой ворсовый коврик у входной двери. Эффекта никакого. Даже белая тряпочка, с помощью которой растирают соду, остается практически чистой. Поэтому использовать соду для чистки сидений нецелесообразно.

Чистить сухой содой фары — подвергать их абразивному износу. Если развести соду с водой, то можно помыть фары и только фары. Для лакокрасочного покрытия кузова автомобиля «содовые ванны» не особо полезны. Для фар и кузова лучше подходит автошампунь.

Где в автомобиле применять соду?

Других применений в автомобиле у соды предостаточно. Первое и самое главное полезное свойство — способность нейтрализовать кислоту. Поэтому при работе с аккумулятором, особенно если он обслуживаемый, с пробками, сода всегда должна быть под рукой. Ею можно быстро нейтрализовать лужицу пролитого электролита, подсказывает эксперт.

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Второе применение соды — очистка клемм аккумуляторов от окислов. У многих батарей заделка выводов не идеально герметична, а потому пары кислоты постепенно заставляют клеммы покрываться «шубой» из разноцветных окислов.

Содой можно промыть клеммы батареи и наконечники силовых проводов. А если затем покрыть их защитной смазкой, то о проблемах со «скисшими» клеммами можно надолго забыть.

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Третье применение — в качестве катализатора схватывания для цианакрилатных (секундных) клеев. Пользуетесь ли вы жидким или желеобразным клеем, не так важно. Клей всегда схватывается мгновенно только между пальцами. Потому что там идеальный контакт и нет доступа воздуха. А две детали при ремонте автомобиля приходится некоторое время удерживать вместе, да еще лишний выступивший из места стыка клей не дает быстро схватиться. Посыпьте это место содой, и клей схватится мгновенно.

Из описанного вытекает еще одно применение соды: вместе с «секундным» клеем она позволяет изготавливать небольшие детали или заполнять приличные объемы прочным составом.

Предположим, вам нужен винт, который можно завернуть пальцами, без ключа. Болт или винт подходящего размера ставим «шляпкой» в пробку от аптечного пузырька. Насыпаем слой соды и заливаем секундным клеем. Лучше наложить два-три слоя. Тогда изделие будет максимально прочным.

Наш вердикт

Как чистящее средство для обивки салона сода не подходит. Но есть другие «места приложения», где гидрокарбонат натрия точно пригодится.