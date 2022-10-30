Уловка с магнитом, которая продлит жизнь мотору: работает или нет?

Эксперт объяснил, при каких условиях от магнита будет толк и какие узлы вы сбережете в первую очередь.

В процессе работы постепенно стираются части цилиндропоршневой группы и вкладыши шатунов с коленвалом. Чем старше автомобиль, тем больше металлической стружки накапливается, даже если заливать суперсовременное дорогое масло. Потом циркулирующее масло разносит железный песок по всему двигателю, что приводит к еще большему износу трущихся частей.

Конечно, задерживать частицы призван масляный фильтр. Но сейчас появилось много фильтров непроверенных брендов, и как они справляются со своей задачей, неясно.

Поэтому опытные автомобилисты советуют устанавливать магнит, который притягивал бы продукты износа. Разместить его можно снаружи блока цилиндров, либо рядом с масляным фильтром, либо на поддоне картера мотора. Если есть защита двигателя, магнит можно прикрепить там.

Стружка будет выпадать на дно картера и оставаться там до момента смены масла. Главное, во время слива «отработки» не забыть открепить магнит, чтобы он не препятствовал выходу металлических продуктов износа.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Предложенная схема с размещением магнитов снаружи блока цилиндров, на поддоне или рядом с масляным фильтром не обеспечит магнитного поля, способного удержать хоть какие-то частицы. Дело в том, что магнитные силы уменьшаются пропорционально квадрату расстояния, и даже несколько миллиметров алюминиевой детали сведут эффект очистки к нулю. А если мы прикрепим магнит к стальному поддону, то магнитное поле вообще рассеется стальной конструкцией. Недаром же в коробках передач магниты всегда располагают внутри агрегата, чтобы он омывался маслом. Зачастую магниты располагают на стальном поддоне агрегата трансмиссии, но всегда изнутри!

Единственным эффективным местом размещения магнита является пробка поддона со встроенным мощным неодимовым магнитом. Вот это действительно работает: при каждой замене масла вы будете наблюдать «ежик» из продуктов износа железосодержащих сплавов на торце пробки.

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Можно также разместить мощный магнит в стальном поддоне при переборке двигателя. Только важно, чтобы он не сдвинулся со своего места.

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Наш вердикт

Конечно, магнит не спасет при плохом, «левом» масляном фильтре, который совсем не чистит. Ведь в моторном масле помимо железосодержащих сплавов «гуляют» и частицы сажи, и продукты износа алюминиевых и бронзовых деталей. И даже частицы обычной пыли из воздуха тоже присутствуют в масле, ведь воздушный фильтр чистит неидеально.

Но польза от магнита все же есть. Он очищает масло в поддоне перед тем, как оно попадет в масляный насос, и тем самым защищает насос от износа твердыми частицами. А изношенный насос не обеспечит должного давления масла, что ускорит кончину двигателя.

Сложность двигателей не лучшим образом отразилась на их надежности, считают специалисты «За рулем».

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Фото: Depositphotos, Алексей Ревин и «За рулем»